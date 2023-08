Ugledni odvjetnik o posjetu navijačima u grčkim zatvorima: "Je li to grčka tragedija ili komedija?"

Sada svi čekaju - Bad Blue Boysi u grčkim zatvorima rezultate istrage za krvave huliganske nerede u Ateni, jer "teško je utvrditi tko je bio, tko nije bio". A hrvatska delegacija odgovor grčkih vlasti na zahtjeve koje su im ostavili, od deportacije onih koji nisu krivi do obrane na slobodi uz javljanja i dolazak na suđenje.

Na pitanje kolike su šanse da će nam Grčka ustupiti taj kazneni progon, ravnatelj SOA-e Daniel Markić rekao je kako nije tajna da je situacija teška. "Optužbe pred kojima su se našli su teške, mislim da naši državljani koji su u zatvoru - nisu ni svjesni koje su to optužbe", rekao je. "Želimo pomoći našim državljanima, ali ne zaboravljamo da ono što su napravili nije dobro".

Premijer Plenković ne vidi ništa loše u tome da su ih dvojica ministara obišli u zatvorima. No za nekadašnjeg suca, danas odvjetnika Branka Šerića to je nečuveno. "Je li to grčka tragedija ili komedija?", pita se.

"Nikad se tako nešto nije dogodilo, bilo je i drastičnijih slučajeva, imali smo procese i pred Haškim Tribunalom", podsjeća Šerić i ističe kako se radi o "paradiranju, samo da se predstave javnosti i potencijalnim glasovima dogodine ili kad odluče da će izbori. Eto pojavio se Zorro spasitelj ili Zorro osvetnik".

Pročitajte i ovo O Boysima Milanović oštro o Grčkoj: "Plenković je tri dana kasnije rekao isto što i ja. Oni su tamo ratni zarobljenici"

Posjet premijera Plenkovića Ateni pratila je novinarka Dnevnika Nove TV Petra Buljan. Kaže kako neredi između hrvatskih i grčkih navijača više nisu ni u fokusu njihovih dnevnih novina koji se uglavnom bave požarima koji bijesne diljem Grčke i summitom zbog kojeg je u Atenu došao i Andrej Plenković.

Za Hrvatsku su ovdje najvažniji razgovori bili upravo o grčkim navijačima, kaže Buljan. "Poznato je da su im već dali četiri zahtjeva, no pitanje je kada i kako će ti zahtjevi biti ispunjeni i hoće li uopće". Buljan dodaje i da je ne moguće doći do izjava grčkih političara hrvatskim medijima i novinarima. "U tri dana ovdje u Ateni nismo uspjeli dobiti niti jednu službenu izjavu, tek je na različite zahtjeve i molbe jutros reagirao grčki ministar vanjskih poslova koji je stao pred hrvatske medije i na grčkom nam jeziku rekao tek dvije rečenice o tome kako mu je drago da se sastao s Goranom Grlićem Radmanom".

Javljanje iz Atene pogledajte u videoprilogu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.







Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.