Apostolski nuncij za Dnevnik Nove TV: "Ako ne bih ja otvorio to pitanje, onda bi ga papa postavio"

"Bila je zamjetna pažnja pape Franje prema onima na društvenim marginama i odbačenima iz neke vrlo osobne perspektive. Primjerice, kada je saznao da je moja majka bila teško bolesna, svakoga puta kad bih ga sreo, pitao bi me Kako je tvoja majka? Bio sam iznenađen da se uopće sjeća moje majke. Potom, kad je prije dvije godine moja majka preminula, napisao mi je poruku izražavajući sućut i kazao je da će moliti za nju, vlastitom rukom. Tako sam zapravo shvatio da on nije bio samo jedan od onih koji propovijedaju posvećenost odbačenima, već je to i zaista činio kroz svoje djelo'', istaknuo je monsinjor Giorgio Lingua za Dnevnik Nove TV.

Kazao je da je jednom godišnje, u veljači, odlazio u Rim pozdraviti Papu i održati sastanak od dvadesetak minuta o crkvenim pitanjima: "Uvijek je pokazivao interes, pitao bi me o situaciji i postavljao pitanja kad bi se ispraznile biskupske službe, kako ide ili kakva je situacija s biskupima koji se povlače i tako dalje. Poseban interes je imao kad bih mu prepričavao pastoralne susrete, kad bih mu prenosio informacije o pozivima koje sam dobivao, i kad bih mu kazivao kako je mnogo ljudi dolazilo na te susrete, bio je jako zainteresiran i iskreno zadovoljan što postoji Crkva koja je ne samo dobro organizirana već i živa, to je nešto što sam primijetio da ga je jako zanimalo."

Papa Franjo Foto: Afp

Što se tiče Stepinca, Lingua je rekao: "To je tema koju je on, da budem iskren, najradije izbjegavao. Ali ako ne bih ja otvorio to pitanje, onda bi ga on postavio. Uvijek je govorio da treba poticati odanost, da je on postao blaženikom, pa se može štovati, mogu se slaviti mise i pozivao je da ga upoznamo bolje. Ja sam često odgovarao da Hrvati nemaju potrebu da promičemo odanost i da provodimo aktivnosti da ga bolje upoznamo jer oni ga već jako dobro znaju i štuju."

"Ove godine, posjetio sam Papu 10. veljače, na dan kada se slavi Stepinčevo, i rekao sam mu: Vaša Svetosti, došao sam danas kada se u Hrvatskoj slavi blaženik Stepinac i to me jako raduje. Tada je njemu već bilo dosta loše, tri ili četiri dana kasnije primljen je u bolnicu, pa sam se zato zadržao svega pet minuta. Međutim i tada je rekao: da, nek idu dalje, neka štuju blaženika, neka se mole za njegov zagovor", kazao je Lingua.

Alojzije Stepinac - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"I još jedna stvar koje se sjećam, nekoliko godina ranije pričao sam mu o homiliji koju sam predvodio u Krašiću tijekom koje sam usporedio Stepinca s Don Boscom, Svetim Franjom, koji je za franjevce isto što i Sveti Dominik za dominikance, upravo je to Stepinac za hrvatski narod. Primijetio sam da je bio iznenađen, učinilo mi se, nije mi to rekao, ali činilo mi se da je to ostavilo dobar dojam", kazao je monsinjor Giorgio Lingua za Dnevnik Nove TV.

Nova TV u subotu, 26. travnja od 8 sati donosi specijalnu emisiju "Posljednji ispraćaj pape Franje" u kojoj će UŽIVO prenositi pogreb Svetog Oca.