VIDEO Drama u zraku: Djeca ostala zarobljena u žičari, čeka se pomoć helikoptera

Osmero djece i dvoje odraslih zarobljeno je u žičari koja visi na nešto više od 365 metara iznad planinskog područja na sjeverozapadu zemlje.

Djeca su putovala u školu u pokrajini Khyber Pakhtunkhwa. Jedna od sajli je puknula u devet sati ujutro po lokalnom vremenu u utorak, prema izvještavanju dužnosnika spasilačke službe Bilalu Ahmadu Faiziju.

🚨BREAKING ALERT: The rope of the chairlift broke in Alai Tehsil of Butgram district, 8 school children and 2 teachers are trapped since 6 am, there is a demand for immediate #helicopter help to save human lives!#Pakistan #BreakingNews

🎥Pakistan Tourism pic.twitter.com/hfXZqKFhSA