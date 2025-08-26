Roditelj ogorčeni nakon što su im djeca ostala bez vrtića: "Mi nemamo nikakvo rješenje"

U malo slavonskom gradu Belišće 15 je djece ostalo je bez svog mjesta u vrtiću unatoč tome što su redovito išli u vrtić do ove godine.

Ogorčeni roditelji kažu da su prijave za djecu od 3 godine odbijene uz obrazloženje da, prema zakonu, prednost imaju četverogodišnjaci. Ističu da su im iz Grada obećali pronaći rješenje, ali ništa nije poduzeto. Zabrinuti roditelji obratili su se i pravobraniteljici za djecu, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić.

"Moje je dijete išlo od jasličke skupine, dvije godine, ove godine nije upalo u vrtić. Ja nemam gdje sa svojim djetetom. Ja i suprug smo zaposleni, roditelji su nam zaposleni, a 1. 9. je blizu i mi nemamo nikakvo rješenje", rekla je Sara Barić Šarlija.