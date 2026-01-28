Rezultati Crobarometra izazvali reakcije: "Vjerujem da vam to stvara velike frustracije"

Rezultati Crobarometra, mjesečnog istraživanja Dnevnika Nove TV, i treći dan zaredom izazivaju reakcije pa su i u srijedu u Saboru bili poligon za politička prepucavanja, izvijestila je reporterka Andrea Obradović.

"Ja vjerujem da vam to stvara velike frustracije, da je netko oporbeni čelnik nakon deset godina u oporbi i da je drugi najnepopularniji političar u državi. Oporbeni čelnik kojem 54 posto građana ne vjeuruje i smatra ga negativnim", napomenuo je HDZ-ovac Marko Pavić komentirajući dio istraživanja o popularnosti predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića.

"Ja mogu samo pretpostaviti da predlažete Tomislava Ćorića jer su vas Tomo Medved i Ivan Anušić pretekli što se tiče popularnosti, a onda ne želite da bude neki popularni ministar financija. Ne mogu naći logiku za ovo imenovanje", premijeru Andreju Plenkoviću rekao je Mostovac Nikola Grmoja.

"Što više HDZ-ovaca visoko u anketama, to ćemo mi ostvariti bolje rezultate na izborima", odgovorio mu je Plenković.