Sve se više mladih vidi u ovim zanimanjima: "Odmah mogu naći posao"

Obrtnička zanimanja opet su u modi. Dokaz tome je i velika gužva na Obrtničkom sajmu učenika osnovnih škola koji su se došli upoznati s budućim zanimanjima.

Iz prve ruke mogli su doznati sve o zanimanjima koja žele upisati.

Sve je više učenika i mladih koji odabiru obrtništvo. Jedan od razloga krije se i u tome što nakon završetka srednje škole odmah odlaze na tržište rada.

"Iskreno ja mislim da su dobre plaće. Bitna je jako kompozicija, bitno je da se ne paničari, bitno da se zna kako raditi i ne živčaniti", poručila je učenica Tea Bolčević.

"Popravljam automobile, određujem njihovu dijagnozu preko dijagnostike, radim male servise i slično", ispričala je učenica Antonia Vriočki.

"Bitno je da dijete završi školu, odmah sutra je na tržištu rada. Za većinu zanimanja, oni mogu odmah naći svoje zaposlenje nakon dvije godine rada u struci, mogu polagati majstorski ispit, mogu otvoriti svoju radnju, svoj obrt", rekao je Antun Trojnar iz Obrtničke komore Zagreb.

