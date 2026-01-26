Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
NOVI CROBAROMETAR

Istraživanje Dnevnika Nove TV: Dva nova imena na listi najpozitivnijih političara! Jokić otkrio što bi moglo promijeniti rejtinge stranaka

Piše DNEVNIK.hr, 26. siječnja 2026. @ 20:02 komentari
Boris Jokić i Sabina Tandara Knezović, reporterka Dnevnika Nove TV
Boris Jokić i Sabina Tandara Knezović, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV
Analizu mjesečnih rezultata istraživanja i odgovore na pitanja kako građani ocjenjuju stranke i političare te kako razmišljaju o važnim društvenim temama prezentirala je politička reporterka Sabina Tandara Knezović, a pridružio joj se i gost komentator Boris Jokić koji je objasnio širi društveni i politički kontekst.
Najčitanije
  1. Dagur Sigurdsson
    konačno!

    I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
  2. Victoria Hart
    krvavi zločin

    Victoria je izbodena do smrti, s njom je u kući bilo troje djece: "Bako, tata je ubio mamu!"
  3. Obitelj Seymour
    Slučaj bez presedana

    Četvero djece nestalo u SAD-u, pronađeni u sirotištu u Hrvatskoj: "Majka je pobjegla zbog smaka svijeta"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Incident na autocesti u Njemačkoj
ISTRAGA U TIJEKU
Bizaran incident na autocesti usred noći! Tragedija spriječena u posljednji trenutak: "Ovo je pokušaj ubojstva"
Prijevoznici iz regije blokiraju granice s EU-om
ČETIRI DRŽAVE
VIDEO/FOTO Blokada graničnih prijelaza, vozači najavili nove poteze: "Trajat će do poziva ili ..."
VREMENSKA PROGNOZA: Sunce na obali, magla u unutrašnjosti
Vremenska prognoza
Meteorolog otkriva što nas čeka do kraja siječnja: Nema stabilizacije, stižu padaline
Šef NATO-a Rutte odbacio pozive europskih čelnika za posebnom vojskom
Brutalna kritika
Šef NATO-a obrušio se na europske čelnike: "Samo sanjajte, pa Putin je oduševljen tom idejom..."
Ekološka bomba u Stonu: Načelnik ilegalno odlagao kubike otpada
Optužuju i za spaljivanje
Načelnik ilegalno odlagao otpad uz kuće, mještani u strahu: "Mjesecima voze, ima 200 kubika"
Trump se ipak slaže s guvernerom Minnesote po pitanju ubojstava ICE-a
Dojučerašnji neprijatelj
Trump promijenio ploču i iznenadio objavom: "Na sličnoj smo valnoj duljini"
Britanka Victoria Hart ubijena u svom domu u Malagi pred djecom: Uhićen suprug
krvavi zločin
Victoria je izbodena do smrti, s njom je u kući bilo troje djece: "Bako, tata je ubio mamu!"
Četvero djece nestalo o SAD-u, pronađeni u Dubrovniku
Slučaj bez presedana
Četvero djece nestalo u SAD-u, pronađeni u sirotištu u Hrvatskoj: "Majka je pobjegla zbog smaka svijeta"
Otac skijao sa sinom (6): Poginuo u sudaru sa snowboarderom
u Švicarskoj
Horor na skijalištu: Otac skijao sa sinom (6), poginuo na licu mjesta
Piper je pronađena mrtva okružena čoporom pasa: Vlasti donijele drastičnu mjeru
Svete životinje
Piper je pronađena mrtva, okružena čoporom: Odluka vlasti digla na noge lokalnu zajednicu
Snažna snježna oluja zahvatila SAD: "Opasnost se ne može se precijeniti"
Zima u SAD-u
Hrvat o zimskom kaosu u SAD-u: "Grad je malo u rasulu, uspaničili su se i pokupovali svu hranu"
Blokada transporta roba na hrvatskoj granici
ČETIRI DRŽAVE
Prema hrvatskim granicama kreće 5000 kamiona: Najavili blokadu
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Britanka Victoria Hart ubijena u svom domu u Malagi pred djecom: Uhićen suprug
krvavi zločin
Victoria je izbodena do smrti, s njom je u kući bilo troje djece: "Bako, tata je ubio mamu!"
Otac skijao sa sinom (6): Poginuo u sudaru sa snowboarderom
u Švicarskoj
Horor na skijalištu: Otac skijao sa sinom (6), poginuo na licu mjesta
Blokada transporta roba na hrvatskoj granici
ČETIRI DRŽAVE
Prema hrvatskim granicama kreće 5000 kamiona: Najavili blokadu
show
Veron Načinović je u vezi s Emom Kajić
uhvaćeni zajedno
Naš najzgodniji rukometaš u vezi je s lijepom Riječankom koja je dobro poznata u svijetu sporta
Ljubavna priča Ekaterina Gordeeva i Sergei Grinkov
imao je samo 28 godina
Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj
Ovo su slavne zvijezde za koje niste znali da su izrazito niskog rasta
iznenadit ćete se!
Ovo su svjetske zvijezde za koje niste znali da su izrazito niskog rasta!
zdravlje
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
POKROVITELJ DONAT
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
Zašto se neki ljudi rijetko razbolijevaju? Ovih 8 navika imaju ključnu ulogu
Ostanite zdravi tijekom cijele godine
Zašto se neki ljudi rijetko razbolijevaju? Ovih 8 navika imaju ključnu ulogu
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
zabava
Začuli buku s plafona, a onda doživjeli šok kad su otkrili uzrok
Iznenađenje!
Začuli buku s plafona, a onda doživjeli šok kad su otkrili uzrok
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Zanimljivo
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Dalmatinac dobio kaznu pa ostavio poruku redaru i nasmijao društvene mreže
Snalažljivo
Dalmatinac dobio kaznu pa ostavio poruku redaru i nasmijao društvene mreže
tech
Tanji od ljudske kose, a snažan poput računala: Kineski znanstvenici razvili novu vrstu čipova koji bi mogli promijeniti svijet
Radili na tome više od 10 godina
Tanji od ljudske kose, a snažan poput računala: Kineski znanstvenici razvili novu vrstu čipova koji bi mogli promijeniti svijet
Nova pravila za nove automobile: Bez ovoga nema na cestu
Od sredine 2026.
Nova pravila za nove automobile: Bez ovoga nema na cestu
FOTO Iznad zabranjene Zone 51 u SAD-u snimljena javnosti nepoznata, misteriozna letjelica
Povratak misterija iz 2014. godine?
FOTO Iznad zabranjene Zone 51 u SAD-u snimljena javnosti nepoznata, misteriozna letjelica
sport
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
konačno!
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
Jeste li ovo vidjeli? Gol Hrvatske postao viralni hit, skoro broji prvi milijun, a i EHF se naklonio
genijalno!
Jeste li ovo vidjeli? Gol Hrvatske postao viralni hit, skoro broji prvi milijun, a i EHF se naklonio
Poznati Danac nakon utakmice Hrvatske: "Pa što više rade? Tako nam uništavaju rukomet"
ne može to gledati
Poznati Danac pobjesnio nakon utakmice Hrvatske: "Pa što više rade? Tako nam uništavaju rukomet"
tv
Daleki grad: Rekao im je istinu o djetetu – tek će sada izbiti rat
DALEKI GRAD
Daleki grad: Rekao im je istinu o djetetu – tek će sada izbiti rat
Izdaja koja se više ne može sakriti: Prošlost se vraća i prijeti svima u novim epizodama serije "Tajne prošlosti“
TAJNE PROŠLOSTI
Izdaja koja se više ne može sakriti: Prošlost se vraća i prijeti svima u novim epizodama serije "Tajne prošlosti“
Tajne prošlosti: Je li ga zavoljela zbog bogatstva?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Je li ga zavoljela zbog bogatstva?
putovanja
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Tajna dugovječnosti?
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Stakleni most Ruyi u Kini
Na dva kata
Na 140 metara visine: Vijugavi stakleni most na čiji bi se vrh popeli samo najhrabriji
Na sat vremena od Zagreba: Topli izvor usred prirode u kojem se najljepše kupati zimi
Predivni Klevevž
Na sat vremena od Zagreba: Topli izvor usred prirode u kojem se najljepše kupati zimi
novac
Tri najveće tvrtke povlače hranu za dojenčad s tržišta!
Diljem svijeta
Tri najveće tvrtke povlače hranu za dojenčad s tržišta!
Spar prodao lanac trgovina sportske opreme s dvadesetak poslovnica u Hrvatskoj
Poznati novi vlasnici
Spar prodao lanac trgovina sportske opreme s dvadesetak poslovnica u Hrvatskoj
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Prodaja dobra za JANAF
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
lifestyle
Što znači kada se pas protegne kad vas vidi?
I to ima razlog
Jeste li primijetili da se vaš pas protegne kada vas vidi, znate li što to znači?
Kardigani iz novih kolekcija koje ćemo nositi ostatak zime i na proljeće
IZ NOVIH KOLEKCIJA
15 predivnih kardigana koje ćemo nositi uz suknje, haljine, traperice i finjak hlače
Zagreb špica: Torba Hermes Kelly u muškom street style izdanju
ODVAŽNO IZDANJE
Ni mladi gospodin iz Zagreba nije odolio najpoželjnijoj torbi na svijetu
sve
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
konačno!
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
Jeste li ovo vidjeli? Gol Hrvatske postao viralni hit, skoro broji prvi milijun, a i EHF se naklonio
genijalno!
Jeste li ovo vidjeli? Gol Hrvatske postao viralni hit, skoro broji prvi milijun, a i EHF se naklonio
Poznati Danac nakon utakmice Hrvatske: "Pa što više rade? Tako nam uništavaju rukomet"
ne može to gledati
Poznati Danac pobjesnio nakon utakmice Hrvatske: "Pa što više rade? Tako nam uništavaju rukomet"
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene