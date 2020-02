Zoran Milanović prisegnuo je pred predsjednikom i sucima Ustavnog suda, a nakon toga i potpisao tekst prisege.

Na Pantovčaku je danas prisegnuo predsjednik Zoran Milanović. Nakon prisege održao je i kratki govor, a njegova je inauguracija prva koja nije održana na Markovu trgu te s najmanje uzvanika do sada. Uz predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, inauguraciji su nazočili i bivši predsjednici Stjepan Mesić i Ivo Josipović.

''Korektan govor, uputio je nekoliko bitnih poruka, a najvažnija je da trebamo međusobno surađivati bez obzira na političke razlike'', komentirao je Milanovićev govor predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

I Siniša Hajdaš Dončić zadovoljan je govorom novog predsjednika. ''U skladu s kampanjom, vrlo dobar dojam. Govor je bio državnički, i cijeli ambijent, izbor izvođača, i cijeli program. Meni je to vrlo dobro'', rekao je Hajdaš Dončić.

''Drugačije je nego što su bile dosadašnje inauguracije drugih predsjednika, no to je bila i želja i u tom kontekstu to je sve bilo korektno'', rekao je potpredsjednik Sabora Željko Reiner.

Predsjednička inauguracija pratila se diljem Hrvatske. Aureliji iz Dubrovnika svidjela se izvedba himne koju je na inauguraciji otpjevala Josipa Lisac. ''Divna mi je. Ona mi se uvijek sviđala i ona je održala ono baš kako ona pjeva, nije išla u druge vode i to mi se sviđa, jako mi se sviđa'', kaže Aurelija.

Dubrovčanka Ana zadovoljna je i prvom damom Sanjom Musić Milanović. ''Prirodna, normalna, nije kič. Meni se sviđa'', rekla je Ana.

''Nadam se da će nam biti bolje'', kaže Sadeta iz Rijeka.