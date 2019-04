Ne sliježe se prašina oko slučaja doktora Gorana Jusupa iz Obrovca. Pacijenti su se razbježali, a institucije prebacuju loptice jedna na drugu.

Baš svi peru ruke, a ministar koji je jedini mogao po kratkom postupku razriješiti problem, uporno šuti i očito mu ne pada na pamet preuzeti odgovornost.

Na naša pitanja kako je uopće moguće da se nije regiralo po hitnom postupku čim je HZZO obavio prvu kontrolu - pitali smo prvog čovjeka HZZO-a.

Iako su se razbježali iz njegove ordinacije, mnogi pacijenti sad brane doktora Jusupa. "Jako dobar čovjek, bija je branitelj, bija je u Zagrebu radio kao doktor, liječnik", kazao je Miro iz Obrovca.

Od ponedjeljka na bolovanju

A sad je bez ugovora i od ponedjeljka na bolovanju. Oko 900 pacijenata koji su otišli - dio se prijavio kod druge doktorice u domu zdravlja, dio u Maslenicu, a jedan dio u Zadar.

"Kad je inspekcija HZZO-a došla na teren, ona je trebala primijetiti po papirima da fali 900 pacijenata. Zar to nije moment uzbune? Moment da se treba odmah reagirati, odmah izvijestiti Ministarstvo zdravlja, odmah druge inspekcije, odmah prekinuti ugovor", pita se Josip Perić iz Udruge za promicanje prava pacijenata.

Ravnatelj HZZO-a Lucian Vukelić za Dnevnik Nove TV kaže - pri prvoj kontroli, doktor je imao još uvijek 1000 pacijenata. I dodaje - reagiralo se čim se saznalo za problem.

"Prvu pritužbu dobili smo u studenom prošle godine i tada je inspekcija otišla na uviđaj. Ustanovljeno je da ne izvršava ugovorne obveze, dali smo mu vremenski period da to ispravi. Mi smo zatražili novu kontrolu i ustanovljeno je da on nije ispravio te nepravilnosti te smo morali raskinuti ugovor", kazao je Vukelić.

Na pitanje zašto nije bio dovoljan alarm da je 900 pacijenata otišlo od doktora, Vucelić odgovara kako ne postoji "hitan postupak".

"Ministarstvo je bilo obaviješteno, a i oni su primili pritužbe. Naša kontrola je ustanovila da on ima adekvatnu licencu za rad i medicinsku sestru koja je tada bila na bolovanju. Kada je rađena prva inspekcija, u studenom prošle godine kod njega je bilo tisuću pacijenata. Sve što se dogodilo, uslijedilo je nakon toga. Mi ne možemo oduzeti koncesiju, to oduzima Dom zdravlja", rekao je.

Upitan kako je moguće da kod doktora Jusupa radi žena koja se lažno predstavlja kao medicinska sestra, Vukelić poručuje kako je u trenutku kontrole doktor Jusup imao medicinsku sestru koja je bila zaposlena.

"Kada smo ustanovili da je ona na bolovanju, rekli smo mu da to mora ispraviti. U sljedećoj kontroli u siječnju ove godine, medicinska sestra nije bila prisutna niti gospođa koja se tako trenutno predstavlja. Tada smo pokrenuli postupak prekidanja ugovora s doktorom Jusupom", odgovara šef HZZO-a.

"Rješavalo se hitno u našim okvirima"

Na primjedbu kako su kontrolori iz prve ruke vidjeli kakva je situacija i mogli reagirati pa je situacija mogla biti hitno riješena, odgovara: "Gledajte, hitno se rješavalo u našim okvirima, našim mogućnostima koje imamo. A to je procedura koja je sada završena. Mi imamo naše zakonske ovlasti koje nam zakon daje, mi nismo ti koji rješavaju zakonski, mi provodimo Zakon".

I dodaje - Ministarstvo prijave prosljeđuje HZZO-u, a nakon druge kontrole ministarstvu se javilo da se ugovor otkazuje. Kontrolori su vidjeli da dr. Jusup nije u stanju obavljati posao, a Vukelić kaže kako je to "stvar Komore, ona izdaje licencu o radu".

Prebacuje se odgovornost

A oni pak prebacuju lopticu na Ministarstvo zdravstva. Iz liječničke komore su priopćili kako je ministarstvo to koje ima sve alate za hitno rješavanje ovog problema.

Kazali su i kako je doktoru Jusupu besplatno osigurana pravna pomoć. Kako neslužbeno doznajemo, početkom idućeg tjedna dva liječnika iz županijskog Povjerenstva komore obavit će razgovor s doktorom Jusupom i ponuditi pomoć.

U telefonskom razgovoru doktor Jusup nam je rekao da neće tužiti nikoga pa ni HZZO. Tvrdi, u trenutku kada nije imao sestru on i umirovljena medicinska sestra koja je godinama radila za njega, tražili su mogućnost da se ona vrati u ordinaciju makar na četiri sata, ali, kaže, nije bilo moguće. Zašto se to nije omogućilo makar kao privremeno rješenje, pitali smo ravnatelja HZZO-a?

"Kad ugovaramo, ugovaramo tim. To je, koncesionar je privatnik, morate to znati. On sebi određuje ko radi kod njega koga zapošljava", kazao je Vukelić. S tvrdnju da dr. Jusupu HZZO daje pacijente u ruke, komentira: "Da, dajemo, onima koji su sposobni ispuniti svoje obveze. Pošto on nije ugovorne obveze ispunjavao, mi smo morali s njim raskinuti ugovor".

Prim. doc. Petar Lozo, predsjednik Povjerenstva primarne zdravstvene zaštite kaže - prave brojke o nedostatku ljudi u sustavu se kriju. "Jedan liječnik radi na tri ili više timova, sve to smo mi ukazali prije dvije godine, sve ovo se moglo prevenirati", tvrdi.

Sada svi peru ruke i govore o procedurama. Liječnika koji se kvalitetno mogu brinuti o pacijentima koji sve financiraju - je sve manje. A ministar zdravstva Milan Kujundžić o slučaju koji je ponovno pokazao crnilo sustava - uporno šuti. I ne nudi rješenja.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr