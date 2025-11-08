Muškarci svaki dan u Hrvatskoj umiru zbog ove bolesti: Jedna pretraga može im spasiti život

Zloćudni rak prostate treći je najčešći uzrok smrti kod muškaraca u Hrvatskoj, a ako se otkrije na vrijeme, izlječiv je u više od 90 posto slučajeva. Brojni građani ne znaju da krvna pretraga može spasiti život. Upravo zato liječnici javnozdravstvenim akcijama apeliraju na redovite preventivne preglede.

"Bilo je prijedlog da se napravi biopsija i tako je povrđeno da imam rak prostate. Bio je prijedlog da se operira, za što sam bio protiv pa sam tražio druga mišljenja i na kraju sam se odlučio za radio terapiju", ispričao je Marijan Šelendić, bivši pacijent.

Marijan Šelendić Foto: Dnevnik Nove TV

Simptomi poput učestalog ili bolnog mokrenja javljaju se kasno i teško ih je prepoznati. Za rano otkrivanje raka prostate ključan je tumorski marker - krvni test koji može ukazati na bolest.

"Postoji mala populacija onih koji imaju obiteljsko nasljeđe. Važno je da ljudi dolaze na kontrole iza 50 godina. Te kontrole omogućuju da bolest otkrijemo u ranoj fazi kad su rezultati liječenja jako dobri. Jednom godišnje otići urologu na pregled, izvaditi krv za PSA, ako je sve u redu, vidimo se sljedeće godine", rekao je prof.dr.sc. Tvrtko Hudolin, Zavod za onkološku i rekonstruktivnu urologiju.

Hrvatskoj svake godine oko dvije tisuće osamsto muškaraca oboli od raka prostate. Više od dvojice svakodnevno izgubi bitku s ovom bolešću. U deset posto slučajeva rak se otkrije u uznapredovaloj fazi što smanjuje izglede za uspješno liječenje.

Glavni je problem niska svijest o važnosti rane dijagnostike

"Muškarci su, ne vole da se zna, povezano je sa seksualnošću i misle ako mi se otkrije gotov sam i kao čovjek i osoba", rekao je Velimir Korak, predsjednik Hrvatskog društva bolesnika s rakom prostate.

Kako bi smanjila crnu statistiku, Hrvatska je prošle godine među prvima u Europi pokrenula program ranog otkrivanja raka prostate. Namijenjen je muškarcima od 55 do 69 godina koji nisu ranije bolovali

"Oni razgovaraju s muškarcem, upućuju ga u Program ranog otkrivanja i dosad je prošlo oko 8100 muškaraca kroz taj program. Trenutno se radi u suradnji s ministarstvom zdravstva i HZZO na dizajnu Nacionalnog otkrivanja raka prostate koji se nadamo da će startati u prvoj polovici iduće godine", prim.dr.sc. Tomislav Kuliš, specijalist urolog, KBC Zagreb.

prim.dr.sc. Tomislav Kuliš, specijalist urolog, KBC Zagreb Foto: Dnevnik Nove TV

Brigu o zdravlju žele potaknuti i javnozdravstvenom akcijom. Sve uz miris pečenih kestena

"Mi već unatrag 10 godina dolazimo tu i pečemo kestene kao znak i podršku, jer kesteni imaju poveznicu. Stari hrvatski naziv za prostatu je kestenjača", objasnio je Gordan Horvat, Rotary club Prelog.

To neka bude znak i vama - razgovarajte s liječnikom, napravite test i spasite vlastiti život!