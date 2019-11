Na blagdan Svih svetih dio trgovina zatvorit će svoja vrata za kupce, a većina će raditi kao nedjeljom. Donosimo radno vrijeme trgovina u petak, 1. studenog.

Kauflandove trgovine rade po nedjeljnom radnom vremenu. Detaljnije o radnom vremenu najbliže poslovnice možete vidjeti ovdje.

Plodine na blagdan Svih Svetih rade po nedjeljnom radnom vremenu. Više možete vidjeti ovdje.

Lidl u Zagrebu uglavnom radi do 14, 18 ili 21 sat, a radno vrijeme poslovnica možete vidjeti ovdje.

Konzum uglavnom radi do 13 ili 14 sati, a neke od trgovina ostaju zatvorene, ovisno o mjestu. Detaljnije radno vrijeme Konzumovih trgovina pogledajte ovdje.

Trgovine Spar i Interspar rade po uobičajenom radnom vremenu za nedjelju. Detaljnije podatke o radnom vremenu možete pogledati ovdje.

Arena Centar je na blagdan Svih svetih otvoren. Trgovine i kafići rade redovnim radnim vremenom. Ne rade PBZ, FINA, javni bilježnik i Hrvatska pošta. Više informacija je na ovom linku.

Prodavaonice Avenue Malla većinom su zatvorene, no detaljnije pogledajte ovdje. City Center One East 1. studenog ne radi, no poslovnica Interspara u tom trgovačkom centru otvorena je od 8 do 14 sati. Westgate Shopping City je na blagdan Svih svetih zatvoren.