VIDEO Puljak provocirala Dabru zbog diplome: "Koja su vam bila tri najdraža profesora? Očekivano..."

Sabor je nakon dvotjedne stanke u srijedu nastavio rad, a aktualno prijepodne ponovno su obilježila brojna prepucavanja. Jedno od zanimljivijih bilo je podbadanje zastupnice Centra Marijane Puljak upućeno ministru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva iz redova Domovinskog pokreta Josipu Dabri.

"Ne shvaćate ozbiljno dabrove, ali ne shvaćate ozbiljno ni otvorena pitanja oko svoje diplome. Nije sporno što ste naveli da imate diplomu kineziologije, a sada ste ministar poljoprivrede, već je sporno kako ste došlio do te diplome. Na pitanje medija niste znali odgovoriti jeste li studirali tri ili pet godina, bili ste neuvjerljivi. Kad me probudite usred noći, znam gdje sam i koliko studirala, znam čak i adresu fakulteta. Koja su vam bila tri najdraža profesora i tri najdraža kolegija i u kojem ste kafiću u Travniku kao student najradije boravili", upitala je Marijana Puljak i dodala da ministar Dabro ignorira ozbiljne sumnje o tome kako je došao do diplome.

"Što se tiče dabrova, jučer je bila tema gospodin koji je izvršio suicid, zbog čega to nisam htio komentirati. Problem dabrova se rješava. Prvo morate znati da su to zaštićene životinje i u izradi je plan gospodarenja ove vrste životinja. Na temu mojih diploma, Znanost za visoko obrazovanje je jedina, to jest Agencija za znanost i visoko obrazovanje je jedina institucija koja provjerava validnost diploma. Vi kao saborska zastupnica pokušajte u što brže vrijeme dogovoriti da građani Splita gledaju Hrvatsku tijekom Eura", odvratio je Dabro.

"Nisam ni očekivala da ćete odgovoriti na pitanje jer ne znate odgovoriti jer na fakultetu, izgleda, nikad niste ni bili. Možda bolje da sam vas pitala koja vam je najdraža benzinska postaja u Travniku, možda bi znali odgovoriti. Samo da vas uputim, naziv Agencije koja je kazala da priznaje onaj papir koji ste im vi donijeli, a ne znaju odakle taj papir, dakle Agencija, naučite, se zove Agencija za znanost i visoko obrazovanje, dakle nije Agencija za visoku znanost i obrazovanje, kako ste rekli neki dan, niti je Znanost za visoko obrazovanje kako ste sad rekli. Čestitam vam za dabrove. I za kraj, u cijelom će se Splitu gledati utakmice, osim u zaštićenom dobru - Dioklecijanovoj palači. Po uputama konzervatora, televizija ne može biti na otvorenom prostoru, ali 500 metara dalje gledat će se na otvorenom. Cijeli Split će gledati i navijati za reprezentaciju", rekla je Puljak.