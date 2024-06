Bartulica se ne javlja nikome iz stranke, Penava traži javnu ispriku: "Okreće nam se želudac, odredi se tko si"

Čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava komentirao je jučerašnji koalicijski sastanak. Rekao je da će glasati protiv SDSS--a.

"Na tom sastanku smo, uvažavajući partnere i njihove stavove, uvažili značajan dio njihovog pogleda na problematiku imenovanja saborskog Odbora za nacionalne manjine. DP će se složiti, i napraviti svojevrstan korak unazad, kao zalog stabilnom funkcioniranju većine, uvažavajući taj kut Plenkovića i HDZ-a, ali i svih drugih koalicijskih partnera, da manjine trebaju određivati tko će voditi taj Odbor, iako ne dijelimo taj stav.

Napravili smo kompromis, vidjet ćemo koje je to ime. Ako to ime bude netko tko nije član SDSS-a, DP-u je to prihvatljivo. Ako će se raditi o članu SDSS-a, DP i naši saborski zastupnici će biti protiv toga", kazao je Penava.

Dobili su podršku partnera za dvije teme, Zakon o grobljima i Muzej komunističkih zločina.

Penava traži javnu ispriku

Komentirao je i potez Bartulice i njegov dolazak s Ferrarijem u izbornoj noći.

"Tražim javnu ispriku i očekujemo jasan odgovor. Hoće li nam objasniti tko stoji iza toga? Rekao sam da je to nenormalno da ja objašnjavam. Ovo ima neku prošlost. Ja ne znam koliko on te ljude zna. Na ta pitanja on mora odgovoriti. Da imate kriminalnu povijest ovakvu...

To je napad na Domovinski pokret i postavljam pitanje je li ovo namještaljka? Ovo je vrlo vrlo opasna radnja. Morat ću kao predsjednik povući poteze kako bi se znalo da prelazak preko Rubikona nije dozvoljen", rekao je Penava.

O mogućim sankcijama kaže: "U stranci su svi šokirani. Pozadina ovih ljudi, sramota me i reći. To je nešto što nas je šokiralo. U slučaju nanošenja političke štete, nekoliko osoba ima pravo pokrenuti postupak pred Časnim sudom. No to su sad neke stvari gdje trčimo pred rudom. Hoćemo li to napraviti ovisit će o Bartulici. On je dužan istupiti. Ne javlja mi se zadnja dva dana.

Ne javlja se nikome iz stranke, al vrijeme curi. Ukoliko ne pokaže odgovornost prema članovima stranke. Taj mandat nije osvojio Bartulica, već Domovinski pokret", kazao je Penava.

"Minimum minimuma je da se izađe van i da se objasni, kazao je Penava.

Na pitanje je li se Penava družio s ljudima koji su došli s Bartulicom, odgovara: "Ja dan danas ne znam tko su ti ljudi, to mi je nešto novo, doznao sam njihov background sinoć", izjavio je.

Kaže da ako Bartulica mora objasniti kome on pripada.

"Odredi se, tko si, ovo je bio blesav i glup potez", rekao je.

"Ovo što su mediji ozbacili...Ovo je Rubikon, preko ovoga se ne ide. Ovo je vrlo ozbiljna šteta.