Puljak opleo po Benčić zbog Matijevića: "Pet minuta sam trljao oči kada sam pročitao"

Predsjednik Centra Ivica Puljak uputio je otvoreno pismo Sandri Benčić, zbog zajedničkog gradonačelničkog kandidata SDP-a, Možemo i Direkta Davora Matijevića u Splitu.

Njegovo pismo prenosimo u cijelosti.

"Draga gospođo Benčić,

zamislite da dođem u Zagreb i na izborima podržim nekog bivšeg Bandićevog pročelnika? Nešto slično ste vi napravili u Splitu.

Pet minuta sam trljao oči kada sam pročitao Vašu izjavu o kandidatu za gradonačelnika Splita Davoru Matijeviću kojeg podržavate vi i vaša politička opcija. Nisam mogao vjerovati da osoba koja je svoju političku karijeru gradila na poštenju, transparentnosti i borbi protiv korupcije, sada hladno opravdava politički savez s osobom čije je djelovanje suprotno svemu onome za što tvrdite da se zalažete.

Preko toga da iznosite neistine i insinuacije o meni mogu prijeći bez problema, naviknuo sam na to i nije mi problem slušati tu vrstu laži. No, postoji crta koju nikada neću prijeći, a to je kad netko, iz bilo kojeg razloga – svjesno ili nesvjesno – pomaže da Split krene unatrag.

Vaša izjava u kojoj insinuirate da je riječ o 'kampanji kaznenih prijava' i da se radi o izbornim manipulacijama – neistina je. Niti sam ja niti bilo tko iz mog tima autor ili pokretač bilo kakve prijave protiv Davora Matijevića. Ako to tvrdite, onda ili nemate točne informacije, ili svjesno obmanjujete javnost. U oba slučaja – to je nedopustivo.

Ali još više od toga zabrinjava me Vaša spremnost da relativizirate osobu s ozbiljnom poviješću, blago rečeno, moralno upitnih radnji – osobu koja se, prema javno dostupnim informacijama, između ostalog, pokušala domoći imovine preko ugovora o doživotnom uzdržavanju, i to nad ranjivim osobama starije životne dobi. To nije politička polemika. To nije ni ideološka razlika. To je pitanje elementarne etike. Uostalom, pitajte vašeg kandidata za gradonačelnika Splita Matijevića da vam pokaže svoju komunikaciju sa sudovima na e-građaninu. Tamo sve piše.

I ne samo to. Gospodin Matijević je kao gradski vijećnik već imao priliku pokazati svoje političko djelovanje – glasao je protiv realizacije Žnjana, protiv gradnje vrtića, protiv školskih dvorana problematizirajući kredit u Europskoj investicijskoj banci, isti onaj kredit koji je po istim uvjetima uzeo Grad Zagreb s Tomislavom Tomaševićem na čelu. Sve to samo zato što nismo pristali na ucjenu da on, i nitko drugi, imenuje direktora Stanouprave. Jer je očekivao da ćemo popustiti i dati mu Stanoupravu u zamjenu za podršku u gradskom vijeću. Zašto baš Stanouprave? Da bi možda imao pristup podacima o stanarima, pa ponavljao obrasce iz vlastite prakse?

Zar doista smatrate da Split zaslužuje da takva osoba bude 'ključna ruka' u gradskom vijeću – sve zbog jednog vijećničkog mandata koji platforma Možemo želi?

Ako je to nova politika, ako je to cijena mandata – onda nije riječ o kompromisu, nego o kapitulaciji pred onim protiv čega ste se do jučer borili.

Građani Splita to vide. I neće pristati.

Zato Vas neću više uvjeravati. Ne pišem samo Vama – pišem i vašim biračima.

Pozivam sve građane koji vjeruju u poštenje, u javni interes i u Split koji se razvija, da izađu na izbore i daju glas jedinoj opciji koja to zaista brani – našoj listi i meni kao kandidatu za gradonačelnika. Jer dok drugi biraju sebi saveznike, mi biramo istinu. I da, dvaput je dvaput, unatoč svim preprekama."