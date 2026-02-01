Što se događa u Ježevu? Tražitelji azila pisali institucijama, MUP odbacuje navode

Je li se u azilu Ježevo krajem siječnja štrajkalo glađu? Upravo to tvrdi se u pismu koje je upućeno medijima, ali i nadležnim državnim institucijama, a koje potpisuju tražitelji azila tamo smješteni.

Neki od njih su osobe sa Sjevernog Kavkaza, odnosno, ruski državljani koji tvrde da bježe od mobilizacije i Putinovog režima. Autori pisma od nadležnih institucija traže poduzimanje niza mjera, među ostalim neovisnu istragu postupanja u Ježevu te ujedinjenje pritvorenih azilanata s njihovim obiteljima.

Azil Ježevo - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Iz MUP-a su opovrgnuli tvrdnje o štrajku te su poručili da nije zabilježeno odbijanje uzimanja hrane od strane štićenika Centra. Sa sadržajem pisma upoznata je Pučka pravobraniteljica i udruge civilnog društva.

Ana Tretinjak, Ured pučke pravobraniteljice Foto: DNEVNIK.hr

"Upoznati smo s ovim slučajem i otvorili smo predmet, tražili smo očitovanje od MUP-a. I u ovom trenutku našeg postupanja, dok ono ne bude dovršeno ne možemo davati detaljnije informacije niti bilo kakve zaključke. To ćemo moći tek kada dovršimo postupanje. Sve informacije koje smo zaprimili su ujedno i one koje su do sada objavljene u javnosti", poručila je Ana Tretinjak iz Ureda pučke pravobraniteljice.

Broj zahtjeva za azil je pao i prošle godine ih je bilo 15 tisuća, višestruko manje nego 2023. No, broj vraćenih osoba u Hrvatsku gdje su prvo kročili na tlo EU u zadnje tri godine nikad veći: s oko sto prošlih godina na oko tisuću, što nije bilo ni prije 10-ak godina.

