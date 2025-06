Dnevnik Nove TV na Hipodromu s Thompsonovim menadžerom: "Stampedo nije moguć. Dragi Bog će nas čuvati"

Na Hipodromu se još čuje samo vjetar i metalni odjek priprema, ali uskoro će ga nadglasati stotine tisuća glasova. Među njima i oni najvjerniji – rodbina Marka Perkovića Thompsona.

"To je nešto što me veseli, Bogu hvala, sa 71. godinom da sam ja to dočekao, da napravimo svjetski rekord. Prelijepo će izgledati i samo ću kad koncert završi zagrliti Marka i njegovu familiju", poručio je Branko Buzov, rođak Marka Perkovića Thompsona.

Branko Buzov, rođak Marka Perkovića Thompsona Foto: DNEVNIK.hr

"Za stanove traže i po tisuću eura"

Bratići, sestrične, unuci – svi će biti u prvoj zoni. "Poklonio mi je dva, tri VIP-a, to je za 18 ljudi, plus za unuke i sve dalje prva zona, pa nek se oni tresu i uživaju", dodao je Buzov.

Dok obitelj o tehnikalijama ne mora brinuti, posjetitelji itekako prate cijene stanova, ali i garaža koje nezaustavljivo rastu.

Akcija Hipodrom - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Neki traže i po tisuću eura za stanove", rekla nam je Zagrepčanka Antonija.

Scenografija na Hipodromu visoka je 36 metara, a dugačka 133 metra. Ekskluzivno samo za Dnevnik Nove TV ispred menadžmenta govorio je Zdravko Barišić o najvišim sigurnosnim mjerama koje će vladati na dan koncerta na hipodromu.

Zdravko Barišić, organizator Foto: DNEVNIK.hr

"Stampedo nije moguć"

Publika će biti podijeljena u sektore s neprobojnim ogradama. Stampedo, kažu, nije moguć. "Ogradu, koju zovemo riblja kost, je nemoguće srušiti. Sektore smo razdijelili na otprilike 20, 22 tisuće ljudi", objasnio je Barišić.

Osigurano je 2 i pol milijuna bočica vode i 2 milijuna litara piva. Hrana stiže isključivo u obliku zapakiranih sendviča i proteinskih pločica, a bolnica – na Velesajmu.

Akcija Hipodrom - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Ta mobilna bolnica dakle za, ajmo reći, lakše, hitnije slučajeve, da se ne mora, ne daj Bože, nekoga ugroženog vozati po zagrebačkim bolnicama", poručio je Barišić.

"Siguran sam da će to biti jedan lijepi događaj, da će nas dragi Bog čuvati, a i molim, apeliram i čuvajmo jedni druge", zaključio je Barišić.

Svi detalji oko prometa i gdje će se moći, a gdje ne - Grad tek treba definirati.