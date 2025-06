Otočani na rubu izdržljivosti, u srcu sezone mjere svaku kap pitke vode: "Od 7. stoljeća je ista situacija"

Otočani zadarskog arhipelaga bore se s nedostatkom pitke vode. Ne za bazen. Nego za kavu. Za dijete. Za bilo što što podrazumijeva normalan život.

Brod s pitkom vodom dolazi im jednom mjesečno. Obećanja slušaju svaki dan, i dok se u uredima crtaju vodovodne trase - oni granice preživljavanja imaju unutar svojih starih gisterni.

Mještani su zavapili ekipi rubrike Poziv. "Zovem se Josip Orović, a dolazim s Malog Iža. Imamo dugogodišnji problem sa vodom u našem mjestu. Godinama se nam obećava dostava vode, a na kraju mi moramo svaki mjesec čekati da dođe. Možete misliti kako je to. Molim vas dođite".

O svakoj kapi koju će potrošiti oni moraju dobro promisliti. Surova je to realnost otočana zadarskog arhipelaga. "To je od stoljeća 7. ista situacija na otoku. Ograničavajuće je do granice bola. Od jutra od tuširanja, to je vojničko tuširanje, pranje zuba, sve kratko", rekao je mještanin Zdenko Simičić.

Uobičajeni poslovi tako postaju pravi izazov. Ljeti je, kažu, najgore. Jer na jedanaest otoka voda dolazi na točno određene datume.

Sudbinu ižana djele i mještani otoka Rave. U prijevodu i tamo vrijedi pravilo - snađi se kako znaš i umiješ. Otok Iž od Zadra je udaljen 11 kilometara, a susjedna Rava 4 kilometra više. Sustav vodoopskrbe doveden je do otoka Ugljana.

Iz grada, poručuju, ne brinite, voda stiže... za koju godinu.

A za to vrijeme, stanovnici i Rave i Iža moraju pažljivo sjesti i baciti kalkulaciju koliko vode im je potrebno idućeg mjeseca.

U gradu uvjeravaju da ako vode nestane - oni ekspresno reagiraju. "Mi smo puno puta slušali i puno puta su obećavali da će taj vodovod doći iz Zadra, najgore što se nama sad dogodilo je da smo mi u to povjerovali", nadodao je Smičić.

Dok politika govori o "povratku života na otoke", zaboravljaju najvažniju stvar – vodu. Jer bez nje, čini se da je na otoku moguće samo preživjeti.

Koje je rješenje?

Dok otočani broje kapi i snalaze se, sustav poručuje: "radimo na tome". Koliko se zaista radi i kada bi voda mogla poteći iz slavina na Ižu i Ravi je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao s direktoricom vodnog gospodarstva za slivove južnoga Jadrana Irinom Puticom.

Irina Putica i Domagoj Mikić

"Zadarski arhipelag je jedini sustav koji je još ostao neriješen. Na tome se radi. Prošle godine je ugovorena izrada studijske i projektne dokumentacije za zadarski arhipelag. Zajedničkim financiranjem između Zadarske županije, Hrvatskih voda te Vodovoda pokrenut je taj projekt. To je lani već krenulo, a imamo rok izrade tri godine. To će sigurno potrajati jer je ovo složen projekt", rekla je Putica.

Na pitanje je li moguće da brodovi s vodom, vodonosci, ćešće odlaze na otok, Putica je rekla: "Opcija je onolika kolika je potreba. Na organizaciji se može poraditi, ali ja mogu reći da dovoljno vode u sustavu ima. Problem je organizacijski, a ne količina potrebne vode", zaključila je Putica.

