Stiže kratkotrajna promjena vremena: Meteorolog otkrio što nas sve čeka u novom tjednu

Iza sunčanog vikenda, promjenjivije vrijeme na početku novog tjedna. Prizemno smo u polju povišenog tlaka, no uz približavanje visinske doline i s njom povezanog frontalnog sustava u ponedjeljak se ipak i kod nas vrijeme mijenja. Promjena neće trajati dugo, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a u utorak uglavnom u Dalmaciji, može biti grmljavinskih pljuskova. U nastavku tjedna potom ponovno sunčano, vrlo toplo i vruće. I dugoročnije prognoze, one za nekoliko tjedana unaprijed sugeriraju nastavak iznadprosječne topline, te uglavnom i sušnije prilike od uobičajenih za doba godine.



Jutro će u sjevernim i zapadnim kopnenim krajevima, u gorju i na sjevernom Jadranu biti djelomice, a na istoku i jugu zemlje pretežno sunčano. Sve nestabilnije, pa su tako već prijepodne na sjeveru, uz granicu sa Slovenijom te u Istri mogući pljuskovi i grmljavina. Zapuhat će vjetar sa sjevera, a podno Velebita bura. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti između 15 i 20, a na moru od 19 do 24 stupnja.



U nastavku dana, djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, nestabilno, s mjestimičnim pljuskovima i grmljavinom u središnjoj Hrvatskoj. Pri tom je lokalno moguće i nevrijeme. Puhat će umjeren, na udare i jak sjeveroistočnjak, a temperatura će biti od 26 do 30 stupnjeva.



U najistočnijim predjelima prevladavat će sunčano, nestabilnije na zapadu, no kako dan bude odmicao, uz jači razvoj oblaka može pasti poneki pljusak. Puhat će na udare jak sjeverac, a temperatura će biti između 27 i 31 stupanj.



Promjenjivo u gorskoj Hrvatskoj, sunčanije na sjeverom Jadranu, no posvuda nestabilno, uz sporadične grmljavinske pljuskove. I tamo se ne isključuje mogućnost nevremena, ali i lokalno izraženije kiše. Zapuhat će umjerena i jaka, na udare podno Velebita i olujna bura, potom i jak sjeverozapadni vjetar prema otvorenom moru i uz zapadnu obalu Istre. Temperatura će biti, u gorju većinom između 25 i 28, a na moru 26 i 31 stupanj. U višem gorju svježije.



U Dalmaciji će se većinom zadržati sunčano i vruće, poglavito južnije u regiji. Uz jači razvoj oblaka pljuskova može biti uglavnom u zaleđu te na sjeveru Dalmacije. Veći dio dana vjetar slab južni i jugozapadni. Jugozapadnjak će poslijepodne malo pojačati, prije nego navečer na sjevernom dijelu i okrene na buru. Temperatura od 30 do 34 stupnja.



Temperatura mora je uglavnom između 23 i 26 stupnjeva, dakle ugodno za kupanje.



UV indeks će uz naoblačenje na sjeveru zemlje biti nizak ili umjeren, a prema istoku i jugu visok, samo u Dalmaciji vrlo visok.

Vrijeme idućih dana

U utorak ujutro u kopnenom području zadržat će se oblačnije, no tijekom dana oblaka će biti sve manje: poslijepodne se očekuje barem djelomice sunčano. Sunčano će potom u našim krajevima prevladavati u nastavku tjedna. Nakon manjeg osvježenja, očekuje nas i ponovan porast temperature.



Na Jadranu i u utorak još može biti pljuskova i grmljavine, osobito u Dalmaciji. Puhat će jaka bura i bit će manje vruće. U srijedu povoljnije, ali ne i posve stabilno, no nestabilnosti će biti rjeđe i manje izražene. Bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. I na moru potom od sredine tjedna više vruće.



Većinom sunčano, najmanje vrlo toplo, te ponegdje vruće očekuje se potom sve do kraja sljedećeg tjedna.