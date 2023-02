Kolinda Grabar-Kitarović bila je ministrica, predsjednica države, a danas je članica Međunarodnog olimpijskog odbora. U posljednje vrijeme je više influencerica, nego političarka, ali se nagađa da se tako sprema za povratak u politiku. Ekipa Provjerenog istražila je koliko je javnost prema njoj bila i ostala blagonaklona, a koliko su je osuđivali zbog postupaka i izgovorenog.

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović posljednjih je dana neprestano u medijima, što mnogi tumače kao mogući povratak u politiku. Može li ugroziti premijera Andreja Plenkovića ili predsjednika Zorana Milanovića? Je li bacila oko na neku drugu funkciju?

"U svakom trenutku u HDZ-u postoji neka grupa ili krug ljudi koji su spremni, ako nanjuše neku priliku, krenuti u dvorsku urotu. Pokušavaju poboljšati vlastitu poziciju i onda iskoristiti nekoga poput nje", rekao je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

Nitko prema njoj nije bio ravnodušan – ili su je obožavali ili žestoko kritizirali, nekad možda i bez razloga. Profesorica Marijana Grbeša-Zenzerović s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu ističe da je bivša predsjednica za svog mandata bila meta i objekt vrlo agresivnog seksističkog iživljavanja.

"Prigovori da je previše afektivna, odnosno da se ponaša iracionalno i samim time i nestabilno, što je onda daljnji argument da nije sposobna za obavljanje dužnosti za koju je izabrana. Zatim je bilo i stereotipa majčinstva: 'Što ona radi tu? Trebala bi biti doma.' Tom tipu stereotipa više je bio izložen njezin suprug – Jakove idrži", rekla je reporterki Provjerenog Barbari Majstorović Ivezić.

Javni prostor po mjeri muškaraca?

Iako je imala sreću da je svoju političku karijeru odradila u vrijeme bez društvenih mreža, bolji tretman nije doživjela ni naša druga visoka politička dužnosnica.

"Hajmo povući paralelu s Jadrankom Kosor. Način na koji se nju tretirao kao premijerku, ali i ministricu, nije isti kao prema Ivi Sanaderu i Milanoviću", rekao je Krešić.

Znači li to da je hrvatski javni prostor skloniji muškarcima nego ženama?

"Nakon što je Grabar-Kitarović izgubila izbore, a Milanović postao predsjednik, kako je rekla jedna vaša kolegica novinarka, zavladala je gromoglasna tišina. Odjedanput više frizura predsjednika, njegovo odijevanje, njegovo lice, njegov stas nisu bili tema. Do posljednje minute njezina mandata to su svaki dan bile teme u medijima", rekla je Grbeša-Zenzerović.

Grabar-Kitarović često su zamjerali i pretjeranu emotivnost, a nakon nje uslijedila su arogancija i učestalo vrijeđanje političkih protivnika.

"Njemu se sigurno više gleda kroz prste, ali ne samo zato što je muškarac, nego i zato što nastupa iz pozicije izrazitog autoriteta", rekla je saborska zastupnica Marija Selak Raspudić.

"Da je ona izgovorila jednu desetinu onoga što je izgovorio Milanović, vjerojatno bi visjela na prvoj banderi, naravno simbolički. Mislim da bi pogotovo to naišlo je jednu vrstu histerije i prijezira lijeve progresivne liberalne scene, koja trenutno šuti ili vrlo diskretno apostrofira neke incidente u komunikaciji aktualnog predsjednika", rekla je Grbeša- Zenzerović.

Klizak teren za žene

Jesu li političari kao javne osobe koje žive od povjerenje i glasova koje dobivaju od građana, u današnje vrijeme više nego ranije, prisiljeni činiti brojne ustupke da bi taj glas i dobili?

"Moraju estradizirati svoj nastup i to je ono što nam se kod muškaraca, muških političara često sviđa, to nam je kul. Ako pogledate takav tip nastupa Baracka Obame, Justina Trudeaua i kod našeg premijera, onda je to vrlo često kul, ali to je klizak teren za žene", rekla je Grbeša-Zenzerović.

Instagram, Tik Tok, naslovnice časopisa – nekad nije lako postaviti granicu.

"Granica je tamo gdje ju netko sam odluči postaviti. Kada smo mi dio javnog života, onda imamo priliku ogoliti se do kraja ukoliko želimo. Oni koji ne žele, to i mogu, pogotovo u Hrvatskoj koja ipak ima drugačiju tradiciju od Amerike", rekla je Selak Raspudić.

Naslovnice časopisa na kojima se pojavi bivša predsjednica prodaju se u velikim nakladama, kao što i dizajneri koje ona novi postaju popularni.

"Primjetljivo je da je njezino sadašnje postupanje dosta različito od osobe kakvu smo gledali za vrijeme predsjedničkog mandata. Imamo i neke poruke na granici vulgarnosti, koje možda nisu primjerene dostojanstvu uloge predsjednice. Međutim, vidjet ćemo što će se iz toga svega izroditi", rekla je Selak Raspudić.

Kad podvučemo crtu – imali smo predsjednicu koja je u pet godina mandata izazivala oprečne reakcije. Neki su svaki njezin potez pratili s odobravanjem, dok drugi nisu bili baš tako blagonakloni, a mnogi su išli još dalje pa su je i ismijavali. Premda nikada nije do kraja otišla, odnedavno se vratila u fokus javnosti.

