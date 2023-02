Damir Čuljat dobio je otkaz kao višak u Hrvatskim šumama da bi se potom na njegovo mjesto zaposlilo još troje ljudi. Ali on nije odustao – podnio je tužbu, dobio spor i vratio se na posao. Zbog tog iskustva, ali i 20 godina u Hrvatskim šumama, najnovija SMS afera nije ga iznenadila. Više donosi reporterka Provjerenog Ema Branica.

Damir Čuljat je inženjer šumarstva koji nema ključni broj telefona, a i da ga ima, govori, ne bi ga nikada upotrijebio. I baš zato što je takav prelomilo se, kaže, preko njegovih leđa. U Hrvatskim šumama radi nepunih 20 godina, od čega je tri godine proveo na sudu jer su mu Hrvatske šume dale nezakoniti otkaz.

"Ja sam njima smetao jer nisam htio krasti, zato što nisam htio potpisivati fakture za radove koji nisu napravljeni, zato što sam upozoravao na nepravilnosti", rekao je Čuljat.

Presudu za povratak na posao je izborio jer tvrdi da su dokazi neoborivi i upravo pokazuju modus operandi u državnim tvrtkama. On je kao takav, neposlušan, proglašen viškom.

"Ako sam ja neki višak i ako su oni meni dali neki uvjetovani otkaz, onda na tom istom mjestu šest mjeseci ne mogu nikoga zaposliti. Meni su otkaz dali u petak, a odmah u ponedjeljak su zaposlili dečka na tom radnom mjestu. U idućih dva do tri mjeseca su još dva čovjeka zaposlili", rekao je.

Zbog toga ga, kaže, nisu iznenadili objavljeni SMS-ovi koji su pokazali da se preko veze zapošljava u Hrvatskim šumama. On na takav sustav nije želio pristati i kaže da je dolaskom Krunoslava Jakupčića na mjesto voditelja podružnice počela njegova golgota. Nije htio sudjelovati u nepoštenim radnjama pa su ga krenuli seliti iz šumarije u šumariju, a uskraćen je za službeno vozilo na šumovitom terenu od 40 kilometara.

"Ja se nisam dao i onda su išli na onu najbrutalniju varijantu da sam višak na radnom mjestu koje je sistematizirano, za koje postoji potreba i gdje sam ja jedini izvršitelj na tom radnom mjestu", rekao je.

Muka koja je trajala godinama

Čuljatova muka trajala je godinama, a njegov voditelj Jakupčić postao je predsjednik Uprave Hrvatskih šuma. Čuljat je podnio tužbu za neisplate plaća, ali i za mobbing. Na sudu je doživio nevjerojatne stvari.

"Gospodin Jakupčić laže da sam dobio otkaz jer se nisam pojavljivao na poslu, laže. On se vadi na način da je otkaz dala bivša uprava, a bivša uprava je postupala na temelju izvještaja gospodina Jakupčića gdje me on utvrdio da sam višak. To je na razini djeteta iz osnovne škole", rekao je Čuljat.

Radni spor je dobio, a i onaj za sva potraživanja koja je imao od Hrvatskih šuma. Taj dio postaje pravomoćan, dio o mobingu po žalbi Hrvatskih šuma čeka pravorijek na višem sudu.

"Onda sam se ja sam morao vratiti na posao. Samoinicijativno sam se došao prijaviti da počinjem raditi sukladno sudskoj presudi. To im je onda bila još veća crvena krpa ispred njih, pa ih je to iritiralo, onda su me počeli dalje šikanirati", rekao je Čuljat.

Također još uvijek čeka naknadu plaće za nepune tri godine koje je proveo u nezakonitom otkazu, iako je presuda postala pravomoćna u 2019. godini.

"I to tako traje. Zadnje dvije godine sam sjedio u šumariji, javljao se na telefon kao inženjer s 20 godina iskustva. Kao ovlašteni inženjer šumarstva ja sam sjedio u šumariji i javljao se na telefone. Dakle, bio kao neka sekretarica", rekao je.

Više o njegovoj priči, kao i o SMS aferi koja je pokazala da se ljudi preko veze i uz pomoć ljudi iz visoke politike zapošljavaju u Hrvatskim šumama, možete pogledati u priloženom videu na vrhu članka.

