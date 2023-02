U slučaju požara ili poplave - do ventila za vodu ne mogu. Ne mogu ni do vertikale dimnjaka. Čak je i glavni ventil za plin nedostupan stanarima stambene zgrade u Varaždinu. Jer ono što su prema građevinskoj dozvoli trebala biti zajednička spremišta svih stanara, sada je pod ključem privatnika. Prodana su mimo njihova znanja. U istim tim prostorima vlasnik je godinama nastojao urediti stanove. A stanari se isto toliko dugo obraćaju nadležnim insituticijama. I bezuspješno traže rješenje! Priču o situaciji u kojoj je potencijalno ugrožena sigurnost više od dvije stotine ljudi donosi Danka Derifaj.

Stanari stambene zgrade u Varaždinu u podrumu imaju neželjenog gosta koji im, kažu, već godinama zagorčava živote. On je spremišne prostore želio pretvoriti u stanove, a oni su izričito protiv toga.

"Ta dva spremišna prostora su protuzakonito etažirana 2006., prije našeg useljenja, a investitor Stanoing se upisao u vlasništvo i prepisao to sestrinskoj firmi Zakmardi. Zakmardi je nakon par godina propao, to je došlo do sudske prodaje, putem suda je kupio gospodin Katalenić", rekao je Mato Stojanović.

"Mi smo zarobljenici tog problema": Zbog loših krovova žive uz stalnu prijetnju i boje se svake kiše

Na javnoj dražbi Ružica i Antun Katalenić 2014. za 80 tisuća kuna kupuju dva podrumska spremišta od ukupno 130 četvornih metara. U tim prostorima su zajednički ventili kompletne infrastrukture zgrade, a to što su prodani jednoj osobi koja uopće ne živi u zgradi nikada se nije smjelo niti dogoditi. Iz tvrtke upravitelja zgrade kažu da je takva situacija još neviđena.

"To je apsurd, to je nešto što se ne smije dozvoliti jer unutra su zajednički dijelovi, zajednički ventili, zajedničke revizije za kanalizaciju. To u svakom momentu svakom suvlasniku mora biti dostupno. Ako se dogodi požar, poplava, mora se imati pristup svim revizijskim otvorima", rekla je Draženka Lider, predstavnica upravitelja zgrade Stanorad.

I u Gradu Varaždinu tvrde prenamjena podrumskih prostora u stanove se ne smije raditi.

"Ta dva spremišta su ostala, ne znam na koji način su ostala, kao samostalne uporabne cjeline, i prodavane su na dražbi, stanari to nisu uočili, i svi ti problemi su išli dalje tim putem. Mi smo reagirali, barem ja, nisam bio pročelnik tad, ali predmet je bio moj, i ja imam te sve papire koji su onda proizašli, ali investitor ne odustaje", kaže Vlado Podbrežički, upravni odjel za graditeljstvo Grad Varaždin.

Sadašnji vlasnik kaže kako je to legalno kupio i kako ne vidi što njega spriječava da to koristi.

"Pa je on legalno kupio, samo kupio je nešto što nije stan, i mi tvrdimo da ne smije niti biti, ali on koristi sve svoje sposobnosti da to realizira", dodaje Podbrežički.





Nema priča o korupciji i kriminalu, ali ni velikih uspjeha: Kako izgleda Zagreb kojim vlada Tomislav Tomašević?

U telefonskom razgovoru Antun Katalenić koji inače živi u Varaždinskim toplicama, je novinarki Provjerenog Danki Derifaj rekao da ne vidi u čemu je problem, da postupa u skladu sa zakonom i da će doći pokazati dokumentaciju i prostore. Pojavio se u pratnji odvjetnika.

"Uredit ću spremišni prostor u spremišni prostor, a prostorija u podrumu ću urediti po vlasničkom listu", rekao je. Njegov odvjetnik tvrdi da je htio prodati po cijeni kojoj je on kupio, da da nitko od zainteresiranih nije pokazao tu želju.

Stanari pričuvom ne mogu kupiti nekretninu

Predstavnik suvlasnika kaže da iz pričuve zgrade nije legalno kupovati nekretnine i to ih je spriječilo da otkupe prostore koje Katalenić želi pretvoriti u stanove i riješe svoj problem. Katalenić i njegov odvjetnik tvrde da neće pretvoriti u stanove i da se ponašaju u skladu sa zakonom. Ipak, u Gradu Varaždinu imaju čitav niz njihovih dopisa iz kojih je jasno što je bio plan.

"Nakon što smo se mi izjasnili vrlo decidirano da to nije moguće, bilo je za očekivati da investitor odustane, međutim on ne odustaje i pokušava na sve načine tu gradnju realizirati. Njegovi pokušaji su se sveli na to da on pokušava prijaviti početak gradnje", rekao je Vlado Podbrežnički, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina.

Mislio da potpisuje suglasnost za kanalizaciju pa joj prepisao kuću: "Joj, vidi ti kaj je napravila..." Iza cijele priče stoji žena koja je vodila ilegalni dom

U srpnju 2019. predstavnik suvlasnika zgrade zove inspekciju koja prekida radove i traži da se usklade s građevinskom dozvolom objekta i Pravilnikom o jednostavnim građevinama. U ponovljenom nadzoru inspekcija poništava svoje prethodno rješenje jer su ustanovili da se uskladio sa zahtjevima i da dalje smije raditi u skladu s Pravilnikom o jednostavnim građevinama.

Ipak, to ne znači da smije prenamijeniti podrum u stan. Ministarstvo graditeljstva, pak, poništava rješenja Grada Varaždina kojim su odbijene prijave početka gradnje, pa se suvlasnici zgrade boje da će on naći način da nastavi radove.

Bračne ili partnerske svađe, svađice i epske bitke - bez njih nema prave veze: "Oni koji kažu suprotno vrlo vjerojatno lažu. Barem malo"

Suvlasnici zgrade su digli upravnu tužbu kojom su se žalili na rješenje Ministarstva graditeljstva, a sada čekaju i strepe. Ne razumiju zašto se umjesto pustih nerazumljivih rješenja nadležnih institucija Kataleniću jednostavno ne zabrane svi građevinski radovi.

Više o ovoj priči možete pogledati u priloženom videoprilogu.

Provjereno gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a propuštenu emisiju pogledajte besplatno na novatv.hr