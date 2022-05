Veleposlaniku Nobilu život je otežao predsjednik Zoran Milanović čiji je stav oko ulaska Finske i Švedske u NATO suprotan Vladi. Kad se prisjetimo Milanovićeva govora u izbornoj noći, kao i njegova inauguracijskog govora - pitamo se je li to isti predsjednik?

Kako je to zvučalo nekad i sad podsjetila je reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović.

"Ovo je kuća za nas, za sve nas. Za one koje smo tu, za generacije koje dolaze...", kazao je ranije Zoran Milanović.



"Prvi je ružan. Ne mislim na fizičku pojavnost i to je, to je Plenković, drugi je prljav to je Pupovac, i konačno treći mušketir, zao, to je gospodin kojeg cijela Hrvatska zove Njonjo. Da se skinuo u tarzanice bio bih manje iznenađen", rekao je Milanović.

O neovisnosti sudstva

"Puna i aktivna podrška neovisnosti sudstva...", naveo je prije.



"To je blamaža DORH-a i da mi netko slučajno ne kaže da je pritisak na pravosuđe. To je pritisak na jetru", govori danas.

"Kao što ću ja inzistirati kod DORH-a što je sa slučajem Banožić. Inzistirati svaki dan", dodao je.

Komentirao i medije

O medijima navodi: "Prate me kao svrab. Kao kožna infekcija. To je jedna potpuno zapuštena profesija".



"Nemate uređivačku politiku? Nikakvu? Za mene ovakvo pitanje postavlja Finac ili Šveđanin", dodaje Milanović.

Milanovićeve uvrede

"Ono za što ću se truditi je da nikoga bez potrebe ili namjerno ne povrijedim", rekao je ranije.



"Mlađan lovac Mario Manfred Von Rihthofen, Crveni Baron, odnosno sivi seljak", govori danas.

"Banožić nije vatra nego opušak", dodaje.



"Gospodin Pupovac je zaštićeniji od pande u njujorškom zoološkom vrtu", rekao je.

"Čovjeka koji ima smisao za humor između Herr Flicka i Paola Korčagina iz 'Kako se talio čelik' i stalno je na rubu plača", govori Milanović.



"Grlić Radman komunistički štićenik prve kategorije", navodi.

"Rekao sam vam da ne zna hrvatski. Ne zna ni srpski, to bi i razumio, ne zna nijedan jezik", dodaje.



"Zekanović, Zeko, šargarepa, mrkva", rekao je Milanović.

"On je dvorska luda, on to radi za novac", kazao je.



"Taj nepismeni lažni doktor znanosti, Šeksov kum, na čelu Ustavnog suda nikad od nikoga izabrani", kazao je za predsjednika suda Miroslava Šeparovića.

O izvršnoj vlasti

"I sa svakim tko bude na izvršnoj vlasti, tko bude stvarno vodio ovu zemlju, jer ja znam što je to - surađivat ću", kazao je Milanović ranije.



"Ja sam orao, on je nilski konj. On tamo papa lopoče i živi u svom ambijentu, ali ima isto tako opaku narav", rekao je o premijeru Andreju Plenkoviću.

"On aktualni sat provede zavaljen u fotelju i pojede tri kemijske. Da je ispred njega marmelada Podravkina, tri kante bi očistio."

"Nered, nered to je Plenkošenkova zasluga", rekao je.

"Da je komunistički gojenac - to da", naveo je. "On je udbašenko", jedna je od izjava. "On je krkao bozu i gusti sa šlagom, ja pivu i viski", rekao je.

Predsjednik o sebi

"Neke stvari se ne trebaju reći ili se trebaju reći drukčije i ja sam to u svom iskustvu i političkom putu osjetio", kazao je ranije.



"Da je netko bijednik i izdajnik, pa izdajnik je. A bijednik - to je već pitanje koloraturnosti", rekao je.



"Dobrodošao u boj, što da ti kažem, prijatelju, poginut ćeš, je*i ga, tako blesav kakav jesi", kazao je.

"Da moj karakter satire moja leđa kao mlinski kamen, ali bez karaktera nema ničega", govorio je Milanović ranije.



"Možda jesam za psihijatriju, ali za šefa klinike", govori danas.

"Nisam Trump da u haiku formama svaku noć na rubu ludila divljam na Twitteru", navodi.

"Ja nisam mudar, prijek sam, nagao, neobuzdan, evo što će te, ali borim se za svoje", kazao je Milanović.



"Narod može krivo izabrati, ja sam najbolji dokaz, ali sam izabran", rekao je.

Stil predsjednika se promijenio

Stil predsjednika, smatra komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček, jako se promijenio. Razlika prije i poslije je golema.

"On sam sebi umanjuje kredibilitet kao političar, ali ono što zabrinjava umanjuje i dignitet predsjedničke funkcije. On sebe smatra odvjetnikom naroda i smatra da mora kritizirati Vladu, ali legitimnost i argument te kritike pada u drugi plan zbog njegovog stila", navodi Kišiček.

"Način na koji on to radi, zapravo prestaje biti odvjetnik i postaje zabavljač naroda, postaje stand-up komičar čije kritike zapravo uopće više nisu u fokusu nego način na koji ih on izriče postaju glavna vijest", dodaje.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr