Izraelska vojska je u subotu navečer objavila da je ubila Mohammada Sinwara, jednog od glavnih vojnih zapovjednika Hamasa u Gazi, tijekom zračnih napada ovog mjeseca koji su ciljali blizinu bolnice u južnoj Gazi.

"Eliminirali smo vođu Hamasa, ponovno. Ispalo je da je to, također, Sinwar", napisali su.

Hamas nije odmah odgovorio na tvrdnju o Sinwarovoj smrti. Tijekom rata u Gazi, palestinska oružana skupina uglavnom nije potvrdila ubojstvo svojih zapovjednika, tek je tjednima ili čak mjesecima kasnije, ako uopće, objavila njihovu smrt.

Sinwarova smrt bila bi udarac za Hamas. Brat Yahye Sinwara, bivšeg vođe Hamasa kojeg je Izrael ubio prošle godine, bio je jedan od najmoćnijih preživjelih vođa Hamasa u Gazi nakon gotovo 20 mjeseci rata s Izraelom.

No, Sinwarova smrt možda neće odmah promijeniti Hamasovu strategiju ili operacije, rekli su analitičari. Otkad je rat počeo prije više od godinu i pol, Izrael je ciljao i ubio niz Hamasovih čelnika, ali je skupina samo nastavljala svoj pobunjenički rat protiv Izraela u Gazi, piše The New York Times.

Ubijeni vođa Hamasa Sinwar bio je mlađi brat Yahye Sinwara - arhitekta Hamasovog smrtonosnog napada na Izrael 7. listopada 2023.

Rođen u Khan Younisu, kamo je njegova obitelj pobjegla iz današnjeg Aškelona u Izraelu tijekom arapsko-izraelskog rata 1948. godine, Mohammad Sinwar slijedio je svog starijeg brata u Hamas, te se na kraju kroz vodstvo skupine uzdigao do samog vrhunca.

"Vi ste sljedeći"

Izraelski ministar odbrane Israel Katz upozorio je preostale lidere militantne skupine Hamas da su oni 'sljedeći', nakon što je Tel Aviv potvrdio da je bivši vođa Mohammed Sinwar ubijen u pojasu Gaze.

"Sada službeno, ubojica Mohammed Sinwar je eliminiran zajedno sa zapovjednikom Rafa i zlom bandom koja je bila s njima pod Europskom bolnicom u Gazi, i poslan je da se sastane sa svojim bratom na vratima pakla", rekao je Katz, misleći da bivšeg lidera Hamasa, brata Mohammeda Sinwara, Yahyu Sinwara.