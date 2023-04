Zrak na splitskom Karepovcu manje je zagađen od onog na splitskim Brdima. Karepovac je odlagalište otpada, a Brda su četvrt. I ne radi se o bilo kakvom zagađenju - već arsenom! Podaci su to Zavoda za javno zdravstvo. I nije povećan samo arsen, i to osam puta više od dopuštene razine, već i nikal. Više donosi reporterka Provjerenog Ema Branica.

Stanovnici splitskog naselja Brda kažu da više ne mogu izdržati zagađenje u svojim domovima. Dva do tri puta na dan moraju čistiti kuće jer vjetar im, čak i ako su prozori zatvoreni, donosi hrpu crne prašine.

Krenulo je od nesnosne buke pri svakom utovaru i istovaru željeza. Zatim su se na otvoreno počela stavljati brda ugljena, troske i petrol koksa. Sve što doleti do stanovnika Brda, rekli su reporterki Provjerenog Emi Branici, ne da se oprati. Kap koja je prelila čašu je mjerenje kakvoće zraka županijskog Zavoda za javno zdravstvo koje je pokazalo da zrakom lete arsen i nikal.

"Radnici koji rade tamo nose masku, a što da mi nosimo?", rekao je stanovnik Brda Neno Bugarin.

Za sve krive jednu tvrtku

Za svoje muke krive Sjevernu luku, odnosno koncesionara Luka d.d. Oni pak tvrde da nisu krivi.

"Mi tvrdimo, sukladno svim nalazima inspekcije, da nismo odgovorni i taj teret nije troska, nije petrol koks. Nije ni arsen ni nikal potekao od tih tereta koje mi skladištimo na otvorenom", rekao je direktor tvrtke Filip Rogošić.

Nad njezinom su se odlukom da se podvrgne eutanaziji mnogi zgražali: Ovo je Alenkina priča

Tvrtka je to koja je, otkad se promijenila uprava, povećala poslovanje s 250 tisuća na milijun tona tereta. Dio je u zatvorenim skladištima, a dio na otvorenim. U kojim količinama i s kojim dozvolama to tako stoji, građani pokušavaju saznati dvije godine.

"Može li mi netko objasniti zašto je netko da nalog da se to tu može uopće u tolikoj količini držati? To mora biti pokriveno. Vi morate doći kad je baš bura da vidite što se događa jer nema nikakve barijere. To je sve otvoreno", rekao je Marko Livančić, stanovnik Brda.

Lako su dostupne djeci, reklamiraju se kao manje štetne, a zbog njih se razvila nova vrsta upale pluća: "Ja sam ostala bez teksta"

Građani godinama upozoravaju da ne mogu tako živjeti te upiru prstom u Grad, a vlasti tvrde da su po tom pitanju nemoćne.

"To je jedno ekstrateritorijalno područje u Gradu Splitu. Za koncesije koje država daje Grad ima nula jurisdikcije. Niti komunalni redar Grada Splita ne može doći dolje i nešto naložiti. To može isključivo Državni inspektorat i sve nade polažemo u njih", rekao je Bojan Ivošević, zamjenik gradonačelnika grada Splita.

Ne mogu više ni prozore otvoriti

Crnilo koji dolazi u njihove stanove se ne može oprati – lijepi se za zidove prekidače, zavlači se u kuhinje.

"Ne može se otvoriti prozore ni sobe. Ništa. Ako puše bura, sve nosi točno pravac na kuću. Zbog ovog crnila ja u kući sušim robu", rekla je Žana Sedlar Šerić, stanovnica Brda.

Borba koju su vodili protiv prašine pretvorila se u nešto sasvim drugo.

"Nitko to nije očekivao. Nama je smetala prašina i što moramo dnevno po tri ili četiri puta mesti kuću, dvorište i balkon, ali nismo znali da ima otrova", rekao je stanovnik Brda Davor Božić.

Pogledajte detalje velikog skandala u MUP-u: Što otkrivaju poruke iz tajne policijske grupe?

Grad je, po nalogu Državnog inspektorata, postavio mjerne stanice za kakvoću zraka. Rezultati su poražavajući. Mjerili su ukupnu taložnu tvar – naziv za velike čestice, veće od lebdećih čestica. One padaju na tlo bliže samom izvoru onečišćenja.

"Rezultati su pokazali da su koncentracije pet, šest, sedam i osam puta više nego šta je prosječna godišnja vrijednost ukupnih taložnih tvari. To ukazuje na to da je izvor onečišćenja tih taložnih tvari vrlo blizu, negdje od 500 do 1500 metara", rekao je Nenad Periš iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

Arsen je svima uvukao strah u kosti

Kako su izašli rezultati mjerenja, tako su i građani krenuli u prosvjede. Taj dan kad su prosvjedovali u tvrtki Luka je bila inspekcija Državnog inspektorata. Direktor tvrtke kaže da on nema poveznice između prašenja i rezultata mjerenja.

"Mi smo međunarodna luka i radimo sukladno zakonu. Inspekcija je pokazala da radimo sukladno zakonu i da ni jedan opasan teret ne skladištimo na otvorenom, opasan u smislu da sadrži arsen i nikal i bilo koji od tih kemijskih spojeva", rekao je Rogošić.

Zbog bazena i apartmana ovce i krave tjeraju iz sela: "A da ih zovem na pečenu janjetinu, to im ne bi smrdjelo"

Ipak, što se tiče arsena, zrak je u Brdima gori nego na deponiju otpada Karepovac. Arsen i nikal je uvukao svima strah u kosti, ponajviše radi najmlađih.

"Je li me strah? Ne biste vi bili ovdje da me nije strah. Valjda imamo svi pravo ispod ovog vedrog neba neku disati čisti zrak", rekao je Livančić.

Više o problemima stanovnika Brda možete pogledati u videoprilogu na vrhu članka.

Provjereno gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a propuštenu emisiju pogledajte besplatno na novatv.hr