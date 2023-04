Novinari su u posjedu policijske WhatsApp prepiske nakon koje se postavlja pitanje je li bilo ilegalnog postupanja prema migrantima u Hrvatskoj.

Šezdeset screenshotova, odnosno snimki zaslona koje sadrže komunikaciju između pripadnika hrvatske policije stiglo je u studenom prošle godine na adresu nizozemskog neprofitnog istraživačkog portala Lighthouse Reports. Naziv WhatsApp grupe je ''OA Koridor II- Zapad'', a u njoj se nalaze kontakti 33 niže i više rangirana policijska službenika, dvije glasnogovornice Ministarstva unutarnjih poslova i zamjenika glavnog ravnatelja policije, načelnika Uprave za granicu Zorana Ničena.

Posebnu pažnju privlači poruka u kojoj se informira o oko 80 migranata koji su zatečeni kod mjesta Strizojevo, zaseok Skrbini, nedaleko Velike Gorice, koji su, kako piše u poruci pod nadzorom mobilne granične policije, antiterorističke jedinice Lučko, operativne grupe Zagreb i policijskih službenika Velika Gorica, te se traži pet ''marica'' za njihov transport i odvraćanje.

Prepiska u neformalnoj policijskoj grupi (Foto: DNEVNIK.hr)

Poruka s privremenog broja

''Dobio sam poruku s nepoznatog broja preko platforme Signala, poslao mi je screenshotove ove WhatsApp grupe. Poruka je bila jasna, da je ovo privremeni broj, a nakon toga će ga izbrisati i isključiti se sa Signala'' , prepričava Klaas Van Dijken, direktor Lighthouse Reportsa, koji je našoj javnosti postao poznat prije godinu i pol kada su objavili snimke maskiranih muškaraca koji batinaju ljude tjerajući ih preko granice.

U porukama koje su dio WhatsApp chata se dijele osobni podaci, fotografije, lokacije, nacionalnost i informacije o postupanju prema ukupno 1337 osoba, kao i snimke videozaslona policijske sigurnosne kamere te podaci o kretanjima novinara s njihovim osobnim podacima i fotografijama.

Vrh policije znao za uhićenja?

Iz sadržaja chatova, odnosno razmijenjenih poruka nameće se zaključak da je vrh hrvatske policije, ali i djelatnici MUP-a, bio detaljno obaviješten o uhićenjima u "Akciji Koridor" - ali očito ne službenim kanalima gdje se poruke pohranjuju i kasnije mogu poslužiti kao dokaz, nego neformalnim WhatsApp porukama.



Ministarstvo unutarnjih poslova u odgovoru na drugi po redu upit konzorcija reporterki i reportera NoveTV, Lighthouse Reportsa, austrijskog ORF-a, tjednika Novosti, Der Spiegelea i Telegrama koji rade na ovom istraživanju u srijedu su poslali odgovor da ne rade ništa ilegalno, da WhatApp grupe nisu zabranjene, i da, dapače, sumnjaju u istinitost i autentičnost poruka o kojima pitamo, a zatim kažu da te WhatsApp grupe ne postoje već tri godine.

Na prvi upit koji smo im uputili još prije dva tjedna, nakon tjedan dana su odgovorili da WhatsApp, Viber i slične aplikacije za razmjenu poruka nisu službeni način razmjene podataka u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Isto je istraživačkoj mreži potvrdio i bivši ministar policije Vlaho Orepić kojem smo pokazali sadržaj WhatsApp prepiske.

Prepiska u neformalnoj policijskoj grupi (Foto: DNEVNIK.hr)

''Pa nemam dalje što reći, jednostavno možemo zaključiti da se ne radi o službenoj komunikaciji, zašto je to bilo i kako je to bilo, ne bih se upuštao jer malo elemenata ima da bi donosio ikakve zaključke”, bio je suzdržan Orepić.

Za razliku od njega njegov prethodnik Ranko Ostojić na pitanje zašto policijski službenici za informiranje o policijskom postupanju koriste neslužbeno komunikacijsko sredstvo, uz ogradu da on ne može znati jesu li poruke autentične, kaže da može postojati samo jedan razlog.

Danka Derifaj i Ranko Ostojić pregledavaju poruke (Foto: DNEVNIK.hr)

''Krše puno zakona''

''Ja mogu jedino zaključiti da se skriva redovna službena komunikacija. Nepojmljivo bi bilo da se takvi podaci, ne navodeći sad imena, zvanja i osobe koje se sad tu nalaze, ali tu se radi o rukovodećim policijskim službenicima koji, ako su na ovaj način postupali, sigurno krše puno zakona'', zaključio je Ostojić.

Iz MUP-a kažu da se "ad hoc" osnovane WhatsApp grupe mogu koristiti u područjima slabe pokrivenosti drugih signala, i tu se referiraju na svoj službeni sustav TETRA. Ovdje je važno napomenuti da TETRA ima signal jači od svih ostalih, a za njegovo proširenje MUP je do sada iz europskog Schengen Facility fonda primio ukupno 8,5 milijuna eura. Inače, sva službena komunikacija policijskih službenika uobičajeno se odvija preko Operativnog komunikacijskog centra, tzv. OKC-a, preko kojeg se sva postupanja snimaju i postoji jasan protokol što se poslije radi, pojašnjava Ostojić.

''Policijski službenici kad su završili svoje policijsko postupanje, pišu policijsko izvješće, ono se evidentira u dnevnik događaja, naravno ovisi o tome o kojoj se jedinici radi i u kojoj to policijskoj postaji radi. Moram biti iskren, ako se to radi na ovaj način, očito da je to izbjegavanje redovnog izvještavanja koje u policiji postoji.''

Tražili odgovore od MUP-a

Istraživačka mreža poslala je MUP-u i upit u kojem ih molimo informacije o postupanju sa četiri grupe migranata o kojima se policajci međusobno informiraju u četiri WhatsApp poruke. Poslali smo datume postupanja, lokacije i broj zatečenih migranata. Njihov odgovor je da obzirom da događaji na koje se referiramo u upitu datiraju čak, navodno, četiri godine ranije te s obzirom na brojnost postupanja mogu odgovoriti jedino s ukupnim podacima za razdoblje koje navodimo u upitu.

Ranko Ostojić, bivši ministar policije kaže da je nemoguće da policija nema odgovore što je bilo s ljudima.

''Meni je nevjerojatno da vam tako nešto netko može odgovoriti. Ako nećete evidentirati da ste oduzeli slobodu za 80 ljudi, da ste u situaciji da su zapravo vođeni kod istražnog suca ili da ste uhvatili krijumčara i da to nije evidentirano događajima, meni je to nevjerojatno”.

Objašnjava da su sva postupanja policijski službenici dužni unijeti u Dnevnik događaja, koji se prema izvorima iz policije s kojima smo razgovarali čuva deset godina. Ovdje vrijedi napomenuti da je upravo u kolovozu 2020. Europski odbor za sprječavanje mučenja i neljudskih ili ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja, skraćeno CPT, proveo četiri dana u Hrvatskoj radeći svoje izvješće. U njemu su napisali da je Dnevnik primopredaje smjene, (bilježnica u koju se ručno upisuju podaci, op.a.), koji je delegacija CPT provjerila u PP Korenica zabilježio da su u razdoblju od 25. srpnja do 12. kolovoza 2020. ukupno 2.373 osobe ''odvraćene'' od strane hrvatske policije samo na području u nadležnosti ove policijske uprave koja pokriva samo 33 km granice s BiH. Nasuprot tome, u istom vremenskom intervalu samo je 10 stranaca u PP Korenica službeno uhićeno.

Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije, nakon što je dobila uvid u sadržaj prepiske zaključila je kako poruke iz WhastApp grupe ''OA Koridor II -Zapad'' potvrđuju ono što je već poznato nevladinim organizacijama koje se bave praćenjem postupanja s osobama koje ilegalno prijeđu granicu.

''Ja bih rekla da je ovo još jedna potvrda da se sustavne i nezakonite prakse koje postoje unutar policije zaista događaju i da svi dokazi koje imamo proteklih godina nisu bili uzaludni i da je ovo još jedan pokazatelj onoga što se zaista događa''.

Situacija u kojoj se ljudi odvraćaju iz unutrašnjosti Hrvatske nikako nije u skladu s postojećim zakonodavstvom, slaže se i Ranko Ostojić.

''Ova situacija u kojoj si skoro na granici, u Rijeci ili u Ogulinu itd. i onda ljude kupe u 'maricu', odvoze nazad, vraćaju, naravno prisiljeno, vraća se u zemlju u koju se sumnja da su stigli ili se zna da su stigli od tamo. To nije u skladu sa šengenskim zakonikom, sa zakonima Republike Hrvatske i naravno da krši Zakon o pravu na međunarodnu zaštitu''.

Prepiska u neformalnoj policijskoj grupi (Foto: DNEVNIK.hr)

Grafička karta lokacija koje se spominju u policijskoj komunikaciji kroz WhatsApp grupu, jasno pokazuje da se zatečeni migranti u većini slučajeva nalaze daleko od granice. O odvraćanju u tom slučaju ne može biti riječi. Iz MUP-a pak, na novinarski upit odgovaraju da odvraćanje nije jednoznačno, iako je i sam Zoran Ničeno na javnoj televiziji upravo u kolovozu 2019. rekao kako se odvraćanje vrši na graničnoj crti. I zato ovi pushbackovi vjerojatno nisu evidentirani tvrdi i politički analitičar, Bodo Weber, koji se već godinama bavi problemom migracija na ovim prostorima.

''Protuzakonito odvraćanje''

''Apsolutno mi je jasno da se ovdje organizira protuzakonito odvraćanje. Tekst ne ostavlja prostora za tumačenje. Prema Zakonu o šengenskim granicama, izbjeglice se mogu odvratiti samo izravno na granici - ne u unutrašnjosti zemlje. Ovdje ih prvo treba transportirati iz okolice Zagreba u kombijima, a onda ih "vratiti". Upravo je to modus operandi hrvatskog odvraćanja."

U Centru za mirovne studije pojašnjavaju kako postoje samo tri načina na koja se u skladu sa zakonom može postupati s osobama zatečenim u ilegalnom prelasku u Hrvatsku. I svi, naravno, moraju imati pisani trag.

''Osobe mogu dobrovoljno napustiti teritorij, tada govorimo o tzv. sedmodnevnom papiru, dokumentu na temelju kojeg sami odlaze iz Hrvatske. Osim toga, mogu direktno biti deportirani u zemlju iz koje su potekli i isto tako imamo readmisijske sporazume sa susjednim nam zemljama što znači da iz Hrvatske mogu readmisijom biti vraćeni u Bosnu i Hercegovinu ili Srbiju, odakle mogu dalje biti vraćeni u zemlje iz kojih dolaze.''

Odvraćanje je isključivo moguće na graničnoj crti, naglašava Kekuš, i to u slučaju da osobe tamo nisu iskazale namjeru traženja azila, to je jedini moment u kojem je odvraćanje moguće.

''Ako se odvraćanje, kako MUP to voli često iskazivati, radi iz dubine teritorija, onda to više nije odvraćanje nego nezakonito protjerivanje'', vrlo je jasna Kekuš.

Istraživačka grupa novinarki i novinara nazvala je sve brojeve koji se pojavljuju u WhatsApp grupi pod nazivom ''OA Koridor II- Zapad'' , a za većinu njih su prethodno utvrdili da rade u policiji. Od 33 ljudi, 28 ih se javilo na telefon. Od njih 28, četvero ih je tvrdilo da ne radi u policiji, 22 je potvrdilo svoj identitet. Većina je tvrdila da ne zna o čemu se radi, velik broj njih da se za novinari za informacije obrate službeno MUP-u. Dvojica policajaca s kojima su novinari razgovarali dali su do znanja da su sudjelovali u WhatsApp grupi za koju su upitani.

Prepiska u neformalnoj policijskoj grupi (Foto: DNEVNIK.hr)

Postojanje ove grupe, ne sumnja Bodo Weber potvrđuje da se ljudi ilegalno vraćaju preko granice. ''Općenito, ova grupa potvrđuje ono što sam istraživao nekoliko godina, a drugi koji prate situaciju već dugo sumnjaju: dobro dokumentirana kampanja vraćanja ljudi hrvatske policije očito je vođena iz Ministarstva unutarnjih poslova.''

''Nesumnjivo zna sam vrh''

I bivši ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić na novinarsko pitanje misli li da je s djelovanjem ove grupe morao biti upoznat i sam Davor Božinović, aktualni ministar unutarnjih poslova, kaže, da ako je ova WhatApp grupa autentična, a više je nego dovoljno razloga zaključiti da ovo treba istražiti Državno odvjetništvo, onda je nesumnjivo da za nju zna i sam vrh.

''Obzirom na uključene ljude i imena koje sam tu vidio i odjele koji su direktno pod nadzorom ministra, nemoguće je da oni kriju od ministra podatke i da ga ne izvještavaju o tome'', zaključuje.

MUP-u je istraživačka mreža novinara, ukupno poslala tri upita u vremenskom razmaku od dva tjedna. U odgovoru koji je stigao na drugi, ponovljeni, detaljniji upit o tome što je s ljudima u Whatsapp porukama, kažu kako grupe nisu zabranjene, kao ni dijeljenje podataka unutar njih jer ih, kažu, dijele službene osobe. To što desetke osobnih podataka zatočenih ljudi dijele na platformi, za koju su sami potvrdili da nije službeno sredstvo komunikacije MUP-a ne smatraju problematičnim. Ostojić naglašava, ovu situaciju ne treba olako shvatiti.

Prepiska u neformalnoj policijskoj grupi (Foto: DNEVNIK.hr)

''Ja uvijek kažem da je važno da ne unosimo strah, ali ovo treba plašiti bilo koga, ljudi moraju promisliti na način da se to može i njima dogoditi, jer ne daj bože da se koriste ovakve WhatsApp grupe za neke druge stvari'', upozorava bivši ministar policije.

Prije gotovo dvije godine Lighthouse Reports objavio je o maskiranim muškarcima koji tuku ljude tjerajući ih preko granice. Usprkos čitavom nizu svjedočanstava koji spominju slične događaje, a koje su prikupile domaće i strane nevladine organizacije, MUP je tada tvrdio da se radi o izoliranom incidentu.

U drugom djelu odgovora na prvi novinarski upit koji se odnosio na postojanje i sadržaj policijske WhatsApp grupe - prije dva tjedna napisali su da su Lighthouse Reporta prije 18 mjeseci zatražili ''sirove'' video snimke kako bi se njima pozabavili policijski forenzičari. No, kako im ih novinari nisu ustupili, kažu, sumnjaju u njihove namjere. Klaas Van Dijken kaže, nije to baš tako, postoji jako dobar razlog zašto novinar štiti svoj rad.

Prepiska u neformalnoj policijskoj grupi (Foto: DNEVNIK.hr)

''Jedini zahtjev koji sam primio je od nizozemskog državnog tužitelja kojeg je tražilo hrvatsko državno tužiteljstvo da nas traže da im ustupimo materijal jer istražuju slučaj. Rekao sam nizozemskom državnom tužitelju da ne možemo dijeliti sirovi materijal jer moramo zaštiti svoje izvore, jer su na snimci ljudi koji su nam rekli da ne žele da se njihova lica vide. Stoga, to je bio moj odgovor i od tada nisam više ništa čuo, a od tad je prošlo gotovo godinu dana'', odlučan je nizozemski novinar.

Mi tome možemo samo dodati da je novinarska profesionalna dužnost štititi svoje izvore po svaku cijenu, kako bi im se mogli s povjerenjem obratiti. U protivnom javnost nikada ne bi čula za čitav niz protuzakonitih stvari koje čine moćnici jer bi se ljudi bojali razgovarati s novinarima.

Čekamo odgovore

Iz MUP-a su u svom drugom odgovoru na novinarski upit napisali da je svako postupanje policije prema osobi evidentirano u policijskim evidencijama, Dnevnicima događaja. Novinarska mreža u posljednjem upitu koji je poslala u srijedu, ponovno je zamolila MUP da u svojoj evidenciji provjeri što je bilo s četiri skupine ljudi koji se spominju u WhatsApp grupi ''OA Koridor II- ZAPAD''. Među te četiri skupine nalazi se i grupa s 80 Pakistanaca koja je prema informacijama iz chata u WHatsAP grupi zatečena u blizini Velike Gorice u veljači 2020. U upitu je navedeno vrijeme, datum, lokacija, nacionalnost i broj osoba koje su zatečene. Odgovor čekamo.

Tekst je rezultat zajedničkog istraživanja novinarki i novinara NoveTV, Lighthouse Reportsa, ORF-a, tjednika Novosti, Der Spiegela i Telegrama.

