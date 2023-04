E-cigarete s okusima voća su štetne jer sadrže nikotin. Unatoč zabrani, ne samo da se prodaju klincima, već ih poneki reklamiraju po društvenim mrežama pa i ne čudi što ih čak i osnovnoškolci puše. Istraživanja govore da ih je 44 posto djece probalo!

Nije malo dijete, ali nije ni izgledom odrasla osoba - on je glumac kojeg je ekipa Provjerenog angažirala i dala mu zadatak da proba kupiti e-cigarete. On sam nije pušač, ali govori to je postala svakodnevica u njihovim životima. Da je puno teže doći do takvih proizvoda možda bi njihova stvarnost bila drukčija. Pubertet i njihovu želju za otkrivanjem ni jedan zakon ne može suzbiti, ali prodaju može. Međutim, Borna Noa bez problema je dobio cigarete na kiosku.

Mango, banana, jagoda, limunada, lubenica, malina… niz bi mogao ići u nedogled. I ne, ne nije riječ o žvakaćama, sokovima ili kolačima. Okusi su to e-cigareta.

"Prije neke dvije godine, tada su bili znači 5. i 7. osnovne, rekli su da to neki njihovi prijatelji imaju, da bi oni to željeli. Pitali su bi li ja to njima kupila. - Mama to ti nije štetno, to ima fine okuse, to svi imaju, mi bi to isto. Ja sam ostala bez teksta", ispričala je jedna majka.

I statistika istraživanja o konzumiranju duhanskih i srodnih proizvoda je poražavajuća - 44 posto djece je reklo da su konzumirali e-cigarete.

Očito imamo problem. Zakon je isti i za cigarete i e-cigarete - ne smiju se prodavati maloljetnicima. Takozvano vajpanje, odnosno konzumacija e-cigareta, postala je novi trend. U Zavodu za javno zdravstvo provodili su i svjetska i europska istraživanja.

Štetan trend koji vabi maloljetnike putem interneta: "Neke poznate ličnosti reklamirale su te proizvode"

"Proizvođači proizvode plasiraju kao manje štetne"

Proizvođači, pojašnjava doktorica Dijana Mayer proizvode plasiraju kao manje štetne. No sve je stvar perspektive govori nam, svjetska zdravstvena organizacija pak ima jasan stav - nema manje štetnog već su i cigarete i e-cigarete štetne. Ne smrdi kao obična cigareta, stvara veliki dim s puno okusa i mirisa.

Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata provodi kontrole takvih proizvoda. Od 2020. do kraja 2022. proveli su 93 inspekcijska nadzora. To što su proizvođači na tržište izbacili na stotine aroma i okusa tih e-cigareta dovoljno govori samo za sebe, govori doktorica Mayer.

Inspektori su donijeli 17 optužnih prijedloga i 14 rješenja, od kojih je sedam mjera zabrane stavljanja na tržište. Bila je to baš tekućina za e-cigarete s okusom jagode. Zbog kemijskih spojeva stvorila se i potpuno nova vrsta upale pluća - lipoidna pneumonija.

Jedna ovisnost pogađa svaku treću odraslu osobu u Hrvatskoj, a u opasnosti su i oni u njihovoj blizini

Proizvod reklamiraju influenceri, "vrti" se po društvenim mrežama

Iako je na jednom od kioska rekao da je maloljetan svejedno je uspio kupiti e-cigarete. I dok odrasli često nisu ni svjesni čega sve ima po tržištu, djeca itekako znaju. Ne samo srednjoškolci i osnovnoškolci također. Mogli bi raditi kao prodajni predstavnici za e-cigarete. Jedan vidi od drugoga, vrti se po društvenim mrežama, promoviraju to poznati influenceri. Što je nevjerojatno jer je to zakonom zabranjeno.

Prekršajni postupci pri Općinskom prekršajnom sudu koje je prijavio državni inspektorat su u tijeku. A tvrtka koja ih je angažirala je kažnjena simbolično. Jer proizvođač koji se reklamira po društvenim mrežama, baš u razdoblju kada je preplavio Internet možda slučajno, a možda i ne, ostvario je zavidan rast prihoda pa pokoja simbolična mizerna kazna za kršenje zakona ne predstavlja apsolutno ništa.

Upitali smo i Ministarstvo zdravstva kao krovno ministarstvo i zakonodavca smatraju li da su kazne za ovakvo protuzakonito ponašanje dovoljne? Molili smo ih i sugovornika, nismo dobili ni to ni odgovor. A utjecaj koji imaju društvene mreže na mlade je neupitan.

Ne prodaju im ipak baš svi. Ni Borna nije uspio na svakom kiosku. I to bi tako trebalo biti. A ne ovako - u dva sata obišao je 9 kioska, a odbijen je s njih četiri.

Trebala bi proraditi i svijest onih koji su voljni prodati, ali i onima koji besramno reklamiraju proizvod koji je zakonom zabranjen reklamirati i promovirati. Trebala bi i država promisliti kako takvim poduzetnicima stati na kraj. Spadamo u crnu statistiku Europske unije, svaka treća odrasla osoba je pušač. Možda je krajnje vrijeme da preokrenemo trend- da bar oni koji tek razvijaju i pluća i mozak i navike ne postanu dio iste statistike.

