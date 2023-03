Dispečerka je krivo procijenila i pogriješila. Utvrdila je to inspekcija Ministarstva zdravstva. Slobodnih vozila hitne pomoći bilo je na raspolaganju. Ne jedno već čak dva, ali nisu izašli na pozive. Epilog je to priče koje je u siječnju ove godine donijelo Provjereno. Više u priči reporterke Ane Malbaše.

Šest sati je u sred noći u stanu u Varaždinu čekao da mu po suprugu dođe hitna. Zvao je Drago Makaj, bio uporan, svjestan da je ne smije micati sam zbog nedavne operacije kralježnice. Objasnio je dispečerki to prilikom telefonskog poziva i opisao sve njene tegobe.

Osoba s druge strane linije je procijenila da to nije hitno stanje i nije poslala kola hitne pomoći. A čak dva su vozila bila slobodna, a on udaljen svega par minuta... Pogriješila je dispečerka, utvrdila je to inspekcija Ministarstva zdravstva.

Reporterka Provjerenog Ana Malbaša bila je u Varaždinu u siječnju, ali i ovih dana.

"Sad se osjećam još gore nego prvi put, kad sam saznao da je kriva dispečerka koja nije poslala hitnu na moja dva poziva", rekao joj je suprug preminule Drago Makaj.

Žena šest sati čekala hitnu pa umrla u bolnici, reagiralo Ministarstvo: "Zatražili smo očitovanje"

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije Mladen Smoljanec tvrdio je, kada su ga prvi put intervjuirali da vozilo nije poslano zato što je zaključeno da je dovoljan savjet.

Sada kada je Ministarstvo objavilo da je ta procjena bila kriva, vrlo je oprezan oko komentara cijelog slučaja.

"Do ovog trenutka nismo zaprimili nikakav službeni dokumenat koji bi o bilo čemu o tome razgovarao, tako da ne mogu komentirati što nismo dobili", poručio je.

Dok iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije čekaju da se službeno dostavi nalaz inspekcije, iz Komore medicinskih sestara kažu da je on primljen još u ponedjeljak, prije medijske objave. Proslijedit će ga, kako nalaže zakon, povjerenstvu koje će utvrđivati je li bilo propusta što se tiče stručnog dijela rada medicinske sestre.

Satima čekala hitnu u neizdrživim bolovima pa preminula u bolnici: "Takvih slučajeva ima po cijeloj Hrvatskoj. Čovjek umre, nikome ništa!"

Iz udruge "Hitna uživo 194" koja okuplja djelatnike hitne službe, kažu da medicinska sestra od njih ima podršku. Jer kako su rekli i ranije, svjesni su osjetljivosti tog posla. Smatraju da je sustav odahnuo jer je u pitanju ljudski faktor.

Kada je u pitanju takva greška, kažu, jako se brzo donese presuda i nađe krivac, za razliku kada zakaže sustav. A oni neprestano upozoravaju na propuste i nepravilnosti unutar njega. I smatraju da je i ova ljudska pogreška produkt neuređenog sustava na čijem je čelu još uvijek Maja Grba-Bujević. Njezinu smjenu tražili su više puta.

Premijer Andrej Plenković je pak ovakve teme o nefunkcioniranju sustava hitne pomoći uvrstio u ne-teme!

"Pratimo proteklih dana, naročito zadnjih 10-ak dana, svakoga dana doslovno, nove ne teme. .. Treća ne tema se odnosi na zdravstvo, pitanje funkcioniranja hitnih službi i pitanje mladih liječnika i slično u kontekstu kada idemo u zdravstvenu reformu s dva sistemska zakonska prijedloga koje je Vlada predložila", rekao je.

Reporterka Nove TV Dina Ćevid pitala je i ministra zdravstva, Vilija Beroša može li komentirati riječi predsjednika Vlade.

"Mislim da taj kontekst u kojem ste to iznijeli nije takav jer pitanja koja se odnose na zdravlje hrvatskog naroda su svakako važne teme, čemu mogu i sam posvjedočiti, dakle premijer je dao zeleno svjetlo reformi, shvaća situaciju u zdravstvenom sustavu i dobio sam zadatak provesti reformu", poručio je.

Dok nalaz inspekcije putuje do Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, a Državno odvjetništvo provodi izvide, dotle je pred Dragom Makajem i njegovim sinom još mnogo teških noći. Vraćaju se scene tog ključnog dana, proživljavaju opet i opet… Ali pitanja je sve manje jer tu je važan odgovor. Hitna je trebala biti poslana. Koliko ovakvih odgovora, koliko pogrešaka, nepravilnosti još treba izaći na vidjelo da se konačno sustav promijeni, poboljša i da ovakve priče postanu – iznimka!

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



