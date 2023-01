Zbog neopranog posuđa, čarapa koje je netko ostavio na podu, zbog hrkanja, previše vremena na mobitelu, odgoja djece, toga koliko je tko potrošio novca... Priznajte, nema toga oko čega se sa svojim partnerom ili partnericom dosad niste posvađali. I znate što? Niste jedini. Svi se parovi svađaju, ali svi. Oni koji kažu da se ne svađaju, stručnjaci tvrde - lažu. Jer par bez svađe ne postoji. Potvrdili su to reporterki Provjerenog Maji Medaković Filip i Slađana, koji su u braku sedam godina, ali i bračni veterani Mira i Stjepan, koji su sudbonosno da izrekli prije više od pola stoljeća. Je li nakon svađe pomirba uistinu tri puta slađa, kako kaže sugovornik Provjerenog, i jesu li preživjeli oni koji su supruzi spočitali da njihova mama bolje kuha?

Filip i Slađana Gržinčić par su koji je devet godina u vezi i sedam godina u braku. "Aleluja - to je bio njezin moment kad je mene vidjela. Mislim, ja znam, ne mogu ja utjecati na to, tako ja djelujem", smatra Filip.

Mira i Stjepan Leš u braku su 52 godine. "Da se, dok ne tuče - dobro je", otkriva uz osmijeh Stjepan Leš.

To su dva para i dvije priče - one u kojima će se pronaći oni u braku, ali i oni u vezi. Oni s duljim i kraćim stažem. I to prije svega u onome što čini svaku vezu ljudskom. Jer nije veza samo leptirići u trbuhu, već ponekad i grč.

Slađana navodi kako je dugo birala i našla pravog, onoga koji je nasmijava, a ponekad pomalo i ismijava. I to javno, na društvenim mrežama. Posebno kada je u pitanju količina riječi koju njegova draga može izgovoriti u minuti.

"Slađana baš priča, ako si baš napravio nešto što je loše i sad se možda dogodi neka svađa, ona će u pet minuta jedno 20 puta to ponoviti na 20 različitih načina. 'Jesi vidio', pa 'ne možeš to tako', pa 'kako si mogao jer je to bilo...', 'mislim, ja ne mogu vjerovati da si ti to napravio', pa 'kako ti je palo na pamet'", navodi Filip.

Svi se parovi svađaju

I tako to obično počne. Svima dobro poznate, nikome pretjerano drage, ali gotovo svakodnevne - bračne ili partnerske svađe, svađice i epske bitke.

"Ja vjerujem da možda negdje postoji neki par koji se ne svađa, ali ja ih nisam upoznala još. Dakle, svi koji dolaze k meni u praksu i svi koje ja poznajem parovi svi se svađaju", navodi Nataša Barolin Belić, gestalt psihoterapeutkinja.

Oni koji kažu suprotno vrlo vjerojatno lažu, barem malo, kaže Barolin Belić, terapeutkinja koja se u svojoj praksi specijalizirala upravo za rad s parovima.

Slađani i Filipu nesporazumi se događaju možda i češće nego prosječnom paru jer osim što su u braku, i rade skupa. Doslovno rame uz rame dogovaraju, režiraju, snimaju, montiraju...

"Ne bih se ženio njom da se ona meni ne sviđa i da ne mogu cijeli dan biti s njom. Kad smo počeli samostalno raditi, ljudi su me pitali: 'Kako ti je raditi sa ženom?' Ja nisam mogao zapravo ni vjerovati da je ljudima to nemoguće zamisliti jer odu iz kuće da ne budu sa ženom, da budu na poslu. Onda se pitam - pa dobro, što se onda vraćaš kući, ne razumijem. Da mi nije dobra, ne bismo bili skupa. Meni je ona super", otkriva Filip.

On njoj je u određenim trenucima ipak mrvicu manje super jer kad pritišću rokovi i kad je posla puno, njoj treba mir, a njemu - dobar ritam za relaksaciju pa sjeda za bubnjeve i lupa, udara.

"On zna da to meni smeta, ali on sjedne bubnjati i onda ja deset minuta trpim, trpim i onda kažem: 'Ajd, molim te, nemoj više'", navodi Slađana.

Od kućanskih poslova do puno dubljih tema

Za ljubav kažu da ide preko želuca. No kažu nam, a vjerujemo da će se i mnogi složiti, i svađe kreću iz tog smjera.

Da njihove mame nešto znaju i rade bolje od vas, priznat ćete, zadnje je što želite čuti. "Ipak, svekrve, punice i općenito odnosi s rodbinom nisu najčešća stvar oko koje se parovi svađaju", kaže Nataša Barolin Belić.

"Vrlo često ljudi donose temu kućanskih poslova i održavanja domaćinstva. To je često ono što donesu, međutim to uopće nije tema. Mi kad idemo razgovarati, dođemo do toga - 'koliko ti poštuješ mene, moje vrijeme, moj napor', 'koliko ti mene uzimaš zdravo za gotovo', 'koliko ti podrazumijevaš da ja trebam ovo, da ti trebaš ono'. Znači, iako je to pitanje kućanskih poslova stvarno česta tema, ispod toga su puno dublje stvari", objašnjava.

Istraživanje objavljeno u časopisu Demographic Research u kojemu su sudjelovali parovi iz 22 europske zemlje potvrdilo je upravo to. Najčešće se svađamo oko kućanskih poslova.

To najviše čine sjevernjaci. Devet od deset parova u Finskoj zaratit će oko toga tko više usisava, pere suđe ili čisti kupaonicu. Iz istog će se razloga posvađati 81 posto islandskih i norveških parova, dok će tek svaki treći par u Grčkoj zbog toga povisiti glas.

Odgoj djece i financije visoko na ljestvici razloga

Koje bi mjesto Hrvati zauzeli na ljestvici, ostat će misterij jer naši parovi, nažalost, nisu bili obuhvaćeni istraživanjem. Odgoj djece i financije visoko su na ljestvici razloga zbog kojih se svađamo.

"Tko se s kime dopisuje i na koji način, privatnost mobitela, je li OK da imamo jedno drugom šifru, da znamo ili moramo imati skrivene? Odlazi li netko u kupaonu s mobitelom - recimo, to su često priče", otkriva Barolin Belić.

Dva različita svijeta u braku 52 godine

Sve to u njihovo doba bilo je nezamislivo jer jednostavno nije postojalo. Više od pet desetljeća zajedno, a sami kažu - dva su svijeta različita. Ona voli slatko, on kiselo. Ona je ljevakinja, on dešnjak. Štef voli sport, Mira krimiće na TV-u, a kontra se udara od rane zore.

Dok je Mira ujutro poletna i puna snage, Stjepan treba tišinu. "Ujutro, ako jedan drugoga loše pogleda, taj dan je tiha misa", otkriva Stjepan Leš. Da jedno drugome ponekad znaju malo ići na živce, ne kriju. Ali kažu da u tome i jest čar.

"Da smo se znali posvađati - jesmo. Jer ne bismo sad još bili skupa da se nismo svađali, to bi bilo tako dosadno", navodi Mira.

"I dok smo bili mladi. Znate kako kažu? Poslije svađe je triput slađe, to vam je istina", dodaje Stjepan.

Na što je točno mislio, Štef nije želio detaljno reći. Za svaki slučaj, da ne bi poslije bilo svađe, navodi u šali. Iz istog razloga već godinama ne kartaju u paru na istoj strani, već jedno protiv drugoga.

Štef sve preozbiljno shvaća, žali se Mira. Ona pak puno priča dok karta, a to nije dobro, kaže Štef. I baš zato što stvari nisu onakve kakvima smo ih zamislili i kakve želimo da budu, po našemu, i nastaju svađe i razmirice.

"Mi smo dvije osobe, dva svemira koja su odlučila živjeti zajedno i jako puno ljudi misli - evo, ja znam kako bi nama bilo divno. Kad bi naš brak, veza bili takvi kakve ja zamišljam da bi trebali biti, nama bi bilo divno. Ali to je samo moja slika. Što je s njegovom ili njezinom slikom?" pita Barolin Belić.

Ignoriraju jedno drugo

Filip i Slađana otkrivaju da hodaju okolo i ignoriraju jedno drugo unatoč djeci, no s djecom je sve super.

Mira navodi da se Stjepan prije naljuti i to pokaže, dok se ona naljuti i zašuti. Stjepan dodaje kako se Mira neće svađati, već zašuti, a njega to onda boli jer bi on raščistio situaciju do kraja.

45 godina bračnog života manje od bračnog para Leš, no i Gržinčići imaju iste probleme, ali su uloge kod njih malo promijenjene. U svađama je Slađana sve samo ne slatka.

Filip navodi kako bude jako ljuta, no da to brzo prođe. Slađana pak kaže kako Filip može spavati i hrkati, ali smatra to varkom jer je i njemu teško. "Ja - nema šanse, ja sam taj živac koji mora sve riješiti", dodaje.

Najbolje je stati na loptu

No bolje je, kažu stručnjaci, tada povući ručnu, stati na loptu.

"Kad nama eskalira ljutnja, a svađe su često povezane s ljutnjom, mi nemamo kapaciteta slušati jedno drugo. Tada treba uzeti time out i reći: 'OK, trebamo se maknuti.' Neka istraživanja kažu - 20 minuta je neki minimum na koji se trebamo odmaknuti jedno od drugog da se para malo izlufta, da možemo početi razgovarati", navodi Barolin Belić.

I treba čuti jedno drugo. Pokušati iz cijele svađe izvući nešto dobro i konstruktivno. Naučiti nešto za drugi put, jer bit će drugog puta, sigurno.

Posvađati se, pomiriti, zašutjeti, ponekad progutati ponos... Jer dok god se imamo s kime posvađati, dobro je.

