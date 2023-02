Curilo je pomalo, pa potom malo više, sve dok joj se jedne noći cijeli potok nije sručio na glavu. Stanove u koji vas vodi ekipa Provjerenog uništila je kiša. Iz jednog je sugovornica Provjerenog morala iseliti svoju majku u invalidskim kolicima, a na drugoj se lokaciji 11 godina bore s vodom. Više donosi reporterka Provjerenog Ema Branica.

Ana Radić u svome je stanu živjela dok je mogla. Sada više ne može jer je voda obišla baš sve – od podova preko zidova pa do stropova. I svaka nova kiša čini stvar gorom. Zbog toga je morala je iseliti mamu koja je u kolicima.

"Stvari su uništene, sve je uništeno. Ja nemam zidove, ja nemam instalacije, nemam struje, mi nemamo ništa, mi nemamo gole zidove u stanu", rekla je i dodala: "Na krovu stalno netko nešto radi, a meni i dalje curi."

U drugom kvartu postoji isti problem, doduše u manjem obimu, ali tamo priča traje 11 godina. Ona nije počela prije, nego nakon sanacije krova koju stanari još uvijek otplaćuju.

"Mi tu pričuvu plaćamo zbog sanacije krovišta, odnosno na neki način plaćamo da bi nam curilo", rekla je Mia Bašić.

"Ja sam luda od toga. Ja sam milijun puta išla kod upravitelja, razgovarala s njima, bombardirala ih s mailovima želeći ostaviti neki pisani trag da se vidi da se od njih cijelo vrijeme nešto traži", rekla je Dražena Bašić Lovrić.

Horor nakon završetka radova

Zbog gljivica i pljesni Ana svaki dan mora gledati kako njezina nekretnina svakim danom i svakom kišom sve više propada. Prvi put kad se problem pojavio morali su isključiti struju u kupaonici. Ana je novinarki Provjerenog Emi Branici rekla da je popravak završen tek nakon nekoliko mjeseci, a mjesec dana nakon završetka radova doživjela je pravi horor.

"U noći je voda procurila u spavaću sobu, znači bukvalno mene probudila u krevetu. Po meni je padala kiša, kao da nemam strop", ispričala je.

HEP je zbog opasnosti od požara naložio isključenje struje u cijelom stanu, a ona i nepokretna majka morale su iseliti. Naknadna sanacija je završena nakon puno muke te se trebala napraviti vodena proba. Večer uoči pao je pljusak i došlo je do poplave u više stanova, pa čak i hodniku oko strujnog ormarića.

"Ja 17 mjeseci slušam da se nešto radi, da nema problema. Dok se gore nešto radi, ja vidim da je u stanu sve gore i gore", rekla je Ana.

Agonija duga 11 godina

Osim lošeg odnosa suvlasnika koje produbljuje nepovjerenje, isto se stvara i prema upravitelju. U drugom slučaju Provjerenog potpuno je narušeno jer cijela agonija s krovom traje nevjerojatnih 11 godina.

"Ja mislim da je to bila 2010. godina. Tada smo se dogovorili svi stanari da ćemo cijeli krov sanirati i na takav način biti mirni sljedećih 20-ak godina", rekla je Dražena

Godinu dana nakon sanacije, u njezinu stanu ponovo počinje curiti voda.

"Nakon što sam se javila, što je bilo u garantnom roku, oni su rekli da razlog curenja nije sanacija krova, nego da je negdje uz dimnjak pukao jedan dio i da će oni to ponovno sanirati te da nakon toga curenja više neće biti, ali curenje se ponovno i počelo se širiti", ispričala je Dražena.

Tim krpanjem bez kraja protekao je rok za reklamaciju, iako je Dražena sve uredno prijavila. S godinama se došlo do zaključka da je problem u spoju s krovom ulaza do, a oni do imaju drugog upravitelja i tu priča stoji. Dražena ne može ni prodati, ni popraviti stan. Njezina kći Mia, koja živi u tom stanu, ne može nigdje ako pada ili će padati kiša.

"Počelo je curiti niz zidove. Dežuramo, brišemo, stavljamo kante, stružemo to. Malo po malo otpadne nešto sa stropa. Jednostavno smo zarobljenici tog problema, zarobljenici te vode", rekla je Mia.

Problemi poput ovog trebali bi biti riješeni novim zakonom o održavanju zgrada koji će jasnije definirati dužnosti svih uključenih – vlasnika stanova, predstavnika stanara i upravitelja. Jedina sankcija koju upravitelji koji se ne brinu o stanju prokišnjavanju sada mogu dobiti je raskidanje ugovora, a i to je teško jer se stanari moraju usuglasiti.

I to je zapravo začarani krug. Zbog lošeg odnosa suvlasnika, a i radova koji nisu urodili plodom, nekretnina mame Ane Radić je posve uništena. Podignula je tužbu protiv stanara i upravitelja, kazneno prijavila bivšeg predstavnika i upravitelja.

Dražena i Mia se nadaju da će se nešto konačno pokrenuti, iako se u njihovu priču oko krova uključio i susjedni ulaz, što bi značilo još više aktera i još kompliciranija stvar.

