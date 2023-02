Istraživanja pokazuju da djeca na svojim pametnim telefonima provode i do 5 sati na dan. Većina njih, život prije komunikacijskih uređaja i ne poznaje. Kako bi izgledala njihova svakodnevica bez njih, nikada nisu ni zamišljali. Zato smo odlučili provjeriti kako bi reagirali na mjesec dana bez ekrana!

Mobiteli, tableti, laptopi. Pametni uređaji bez kojih nam je, priznat ćete, teško zamisliti svakodnevicu. Njima pogotovo. Oni su generacija Z, poznatiji kao zumeri. Generacija odrasla uz tehnologiju, streaming sadržaje i društvene mreže. Većina njih prvi je mobitel dobila već u nižim razredima osnovne škole.

Drugačiji svijet, onaj prije pojave pametnih telefona, ne poznaju. A što bi se dogodilo kada bi odjednom ostali bez svojih mobitela, zasigurno nikada nisu ni pomišljali, pa je ekipa Provjerenoga odlučili provjeriti. 17 učenika sedmih razreda osnovne škole Jure Kaštelana pristalo je biti dio priloga. No, ne znaju da će zapravo biti dio malog eksperimenta.

Istraživanja pokazuju kako tinejdžeri na svojim pametnim telefonima provode u prosjeku 4 sata i 45 minuta na dan. Dok je preporučeno vrijeme pred ekranom najviše dva sata.

Postoji li utjecaj ekrana na razvoj djece i mladih, tema je brojnih rasprava posljednjih godina. Psihologinja u centru za zdravlje mladih Tea Brezinšćak govori nam kako su se stručnjaci odmaknuli od pitanja treba li koristiti digitalne uređaje ili ne. Sada je naglasak na tome tko ih koristi, zašto, kako i koliko.

"Nešto što radimo svaki dan mora ostaviti nekakvog traga na nama, pa tako i korištenje raznih digitalnih uređaja, pogotovo kod djece i mladih koji se tek razvijaju, upijaju utjecaj oko sebe i razvijaju se kao osobe koje će kasnije postati", smatra.

Hoće li izloženost ekranima utjecati na njihov razvoj, prije svega ovisi i o uravnoteženosti između vremena online i vremena offline. Ključno je vrijeme koje se provodi s drugima u izravnom kontaktu licem u lice.

"Zapravo kroz evoluciju ljudi su stvoreni da se djeca izravno razvijaju kroz izravan kontakt sa svojom okolinom, kroz kontakte s osobama koje su oko njih, znači kroz nekakve socijalne interakcije, znači njima je potrebno da se kreću, da skaču, da padaju", tvrdi psihologinja.

Slobodno vrijeme provode u učenju, druženju s prijateljima, treninzima, ali jedno im je zajedničko. Mobitel je uvijek prisutan. Mobitele koriste za učenje, komunikaciju s prijateljima, zabavu i opuštanje. Iako priznaju da im mobiteli često nesvjesno odvraćaju pažnju od obveza.

"Recimo trebam učiti i dobijem neku poruku i onda se počinjem dopisivati s nekom osobom pa onda ne mogu prestat biti na mobitelu", govori Klara.

Mobiteli kao bijeg od teških emocija

Život bez mobitela ne mogu zamisliti. Ali bilo je i onih koji smatraju da bi bez mobitela mogli. Je li to uistinu tako, odlučila je provjeriti ekipa Provjerenoga.

Na pitanje tko koristi mobitel svaki dan, svi su digli ruku. Većina učenika smatra kako bi mogli bez mobitela na jedan dan. No, kada u igru ulazi tjedan dana bez mobitela, tek je nekoliko hrabrih koji misle da to mogu. Mjesec dana bez mobitela, učenici smatraju, ne može nitko. Reporterka otkriva kako eksperiment kreće.

"Mislim da je vrijeme da vam kažem zašto smo vas tu okupili. Ovdje ja imam suglasnost vaših roditelja da ulazite u naš mali eksperiment. Počevši od danas, sljedećih mjesec dana ćete biti bez mobitela, tableta, laptopa, interneta", kazala im je reporterka Provjerenog Nikolina Cetinić.

"Tužit ćemo Novu TV", "Mobiteli ostaju kod vas", "Ček vi ste ozbiljni", "Ja ću sad nazvati roditelje i pitati ih što su oni to potpisali", "Ja ću izgubiti vatrice na snepu pa nemojte", bile su prve reakcije učenika.

Koliko su nam se mobiteli uvukli pod kožu i postali dio naših života pokazuju ove reakcije. Ne samo da ih koristimo kao izvor informacija, zabave, komunikacije, već u njima često tražimo i emocionalnu podršku.

"Kad sam tužna, uzmem mobitel čisto da se, ne znam, zabavim. Da se maknem iz stvarnog svijeta", ističe Ela.

Od tehnologije, govori nam psihologinja, ne možemo pobjeći. Ali bismo trebali naučiti postaviti granicu.

"Ponekad se čini da se djeca danas rađaju s telefonima u rukama i vrlo često nažalost vidimo bebe u kolicima koje drže smartphone-ove ili druge telefone u rukama", govori.

A prema preporukama stručnjaka, djeca do druge godine života ne bi uopće trebala biti u kontaktu s ekranima, što danas predstavlja velik izazov za roditelje. Sama izloženost ekranima kod djece ne mora nužno imati loš utjecaj, ali pasivno gledanje ponavljajućih sadržaja može.

"Ako vodimo računa o sadržaju kojeg gledaju, je li to primjereno za njihovu dob, kognitivnu, komunikacijsku, jezičnu i kako oni to gledaju. Tako da je vrlo bitno kontrolirati gleda li dijete samo neki sadržaj ili je tu roditelj koji pita, koji komentira, koji se nadovezuje, koji zapravo upravlja tom interakcijom, jer ono što znamo da se jezik usvaja u interakciji s okolinom i to je jedini pravi način na koji dijete može u tom osjetljivom razdoblju napredovati", objašnjava logopedinja Jasmina Ivšac Pavliša.

"Sve te aplikacije, društvene mreže, napravljene su na način da zaokupe našu pažnju, da uz njih provedemo puno više vremena nego što smo planirali", dodaje Brezinšćak.

Bitniji su nam nego što bismo željeli priznati

Tisuće pitanja, a isto toliko i razloga zašto im ne smijemo oduzeti mobitele. Sve to na stranu, da će ih roditelji ovako, kako kažu „izdati“, nisu očekivali.

"Ja mislim da neće biti toliko teško, ali ja sam izgubio povjerenje sad u svoje roditelje. Ja ne mogu vjerovat", kazao je Karlo.

Obiteljski odnosi za vrijeme snimanja ovog eksperimenta, kao i vatrice na snapchatu ipak nisu stradali. Jer srećom sve je ovo ipak bila samo šala. Ali vidjeli smo reakcije.

"Pokazali smo da su nam mobiteli bitniji nego što želimo priznati. I to svi, uključujući i mene kojoj je pao mrak na oči. Mobiteli su nam bitni, uvukli su nam se pod kožu više nego što trebaju", zaključila je Ela.

Djeca danas odrastaju u svijetu u kojem su pametni uređaji prisutni i ostat će prisutni i kada oni budu odrasle osobe. Oduzeti im mobitel na mjesec dana za njih se činilo kao smak svijeta. I dok se možda zgražavate nad njima, razmislite kako bi vama izgledalo tih mjesec dana?

Prestanimo dakle svi biti licemjeri, i potrudimo se naći mjeru. U kojoj nećemo biti ovisni i pritom zanemariti ono zbog čega i jesmo društvena bića.

