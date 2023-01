Da na jadranskoj obali vlada bezakonje, dokazuje i činjenica da u Istri cvjeta bespravna gradnja. Župan je zatražio i pomoć države, ali i veće ovlasti.

Samo na malom dijelu Vodnjanštine koji su obišli istarski župan i ravnateljica javne ustanove Natura Histrica, ima na stotine ilegalnih objekata.

Cijela naselja izgrađena bez ikakvih dozvola, ograđena su rampama, a pristup moru blokiran.

"Ovo nije mjesto gdje bi trebala nicati naselja jer to nije predviđeno prostornim planovima", govori istarski župan Boris Miletić. "Čemu onda gradovi, čemu onda općine, čemu onda donašati prostorne planove, štiti prostor ukoliko se ovo tolerira?", pita se Miletić.

Dosta divljoj gradnji rekli su i iz Nature Histrice, javne ustanove koja u Istri skrbi o zaštićenim područjima.

"Problem uz ilegalnu gradnju je odlaganje ilegalno otpada", objašnjava Andrea Deklić iz javne ustanove Natura Histrica. "Ovdje imamo jedan primjer kako to izgleda skoro na svakom putu i puteljku uz područje gdje imamo ilegalnu gradnju".

Podigli su na desetke kaznenih prijava, javlja novinarka Dnevnika Nove TV Lina Dollar. To je, napominje, jedino što im je preostalo.

"Nadamo se da ćemo stopirati ilegalnu gradnju barem na tim našim zaštićenim područjima i da će napokon netko snositi odgovornost, da će netko taman na 20, 30 dana završiti u zatvoru", govori Silvia Butignoni, ravnateljica JU Natura Histrica.

Od 1. travnja 2019. godine u Istri su zatvorena 283 gradilišta, a uklonjeno je tek 128 nezakonito izgrađenih građevina.

A neke procjene su da je na području istarske županije više od 50,000 ilegalnih objekata. I upravo zbog toga što takva gradnja ne staje, istarski župan traži veće ovlasti kako bi se s njom obračunao.

Posebno angažiran nakon izlaska iz IDS-a, stranke koja posljednjih 30-ak godina upravlja Istrom. "Bio sam itekako glasan. To nema veze sa politikom, ovo je van stranačko pitanje", kaže Miletić. "Mi smo i prije na to ukazivali, ja sam rekao nije to od jučer, to traje više od 20 godina, ali u zadnjih nekoliko godina je uzelo posebice maha, ali ovo je problem koji nadilazi bilo koje stranačko pitanje

A tek sada dolazi na red. Za dijelove poluotoka, prekasno.