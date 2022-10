Što se događalo posljednjih šest godina u lokalnim šibenskim, ali i državnim institucijama i kako to da ne mogu srušiti ilegalan posjed i vratiti otok Zmajan, na kojem je gradnja zabranjena, u prvobitno stanje, pita se javnost nakon najnovijeg izdanja rubrike Poziv.

Po nenaseljenom otoku gradilo se nezakonski i sad se zakonski ne može srušiti. Vila, dodatni objekti, bazen, lučica, pristupni putevi zaštićeni su višestrukim žalbama nelegalnog graditelja.



Iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine poručuju: ''S obzirom na to da Ministarstvo još nije odlučilo o predmetu žalbe u drugom stupnju, u ovom trenutku ne možemo dati više informacija o predmetnom slučaju''.

Izgubljen slučaj za investitora bio je i na Upravnom i Visokom upravnom sudu - presudili su da se nekretnine moraju ukloniti. Visoki upravni sud Republike Hrvatske od 4. ožujka 2022. odbio je žalbu tužitelja i potvrdio presudu Upravnog suda u Splitu.

A u posjedovnom listu katastar je uredno upisao tri kuće za odmor, dvije nadstrešnice, spremište i bazen. Kako i zašto, Odjel za katastar nekretnina nije odgovorio na upit reporterke Dnevnika Nove TV Barbare Golje. Ako zakonski propisi dopuste, krčit će se, minirati i trgati po Zmajanu, naime, kako poručuje građevinska inspekcija: ''Postupak prisiljavanja izvršenika na uklanjanje bespravno izgrađenih građevina, a sukladno zakonskim propisima, je u tijeku''.





Postupci su u tijeku od 2016. godine, a reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić govoreći u javljanju o tome kako je moguće nelegalnu kuću upisati u katastar kazao je: ''Moguće je zahvaljujući hrvatskim zakonima koji u jednu ruku brane ilegalnu gradnju, a u drugu ruku omogućavaju tim istim ilegalnim graditeljima da sve pokušaju legalizirati. Što se tiče upisa nelegalno sagrađene kuće u katastar, ako ćete se začuditi, to je sve zakonski ispravno, zahvaljujući zakonu koji je donijet prošle godine''.

''No priča sa Zmajana dobiva novu dimenziju apsurda'', istaknuo je Mikić, ''jer vlasnici ilegalno sagrađene kuće dobili su još 2020. privremeno rješenje Šibensko-kninske županije za pružanje ugostiteljskih usluga i to rješenje im vrijedi do prosinca 2024. Ista Županija koja im je u dva navrata odbila zahtjev za legalizaciju dala im je dozvolu za obavljanje ugostiteljskih usluga. Ako se pitate kako je to moguće, moguće je zahvaljujući brojnim rupama u našim zakonima. Ljudi sa Zmajana čim su podnijeli zahtjev za legalizacijom ostvarili su pravo na privremeno rješenje i dobro su to iskoristili, dobili su privremeno rješenje da se mogu baviti ugostiteljskim uslugama i to već treću godinu''.



''Naravno, na ruku im ide brzina naših institucija koje se u šest godina međusobno očito ne mogu dogovoriti kako riješiti ovaj problem iako bi zapravo ovdje sve trebalo biti jasno kao dva plus dva jednako je četiri. No, naše institucije su se pobrinule da sad one kažu da je možda dva plus dva šest. No nadamo se da će se u narednih šest godina uspjeti dogovoriti i riješiti ovaj problem'', kazao je Mikić.



