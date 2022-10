U redakciju Dnevnika Nove TV za rubriku Poziv stigao je video s otoka Zmajana. Ondje je ilegalno izgrađena i luksuzno uređena kuća s bazenom koja se koristila za iznajmljivanje turistima. Osim nje, na putom otoku je, usred dotad netaknute prirode, izgrađeno i pristanište.

Otok Zmajan više ne odlikuje netaknuta priroda – ondje se sada nalazi ilegalno izgrađeno pristanište, put, ograđen posjed i luksuzni objekti. Telefonom nije bilo moguće doći do gospodina Ivana Ninića koji je gradio objekte, a ni do njegove tvrtke Orut.

Na parceli je bilo upisano puno suvlasnika, a jedan od njih je suprug saborske zastupnice Branke Juričev Martinčev (HDZ), bivše gradonačelnice Vodica.

"Da je meni netko stavio pištolj pod vrat i pitao gdje je ova kuća s bazenom, ja stvarno ne bih imala pojma. Moj suprug je kupio parcelu od 1000 kvadrata na otoku Zmajanu na kojem nije građena sporna kuća s bazenom", rekla je.

Na pitanje je li on primijetio da se nešto ondje gradi, Juričev Martinčev je odgovorila: "To je jako zavučeno i to se očito gradilo u zimskim mjesecima, kad mi uopće tamo ne dolazimo."

No, ondje je morala redovito proći Lučka kapetanija pa vidjeti pristanište koje se izgradilo.

"Takvo što se ne može izbetonirati za jedan dan", rekao je te šibenski lučki kapetan Robert Baljkas te, odgovarajući na pitanje zašto to nitko iz Lučke kapetanije nije primijetio, dodao: "Meni isto nije bilo jasno kako to nisu primijetili, ali obično ima dosta te gradnje koja je legalna. Koji put čovjek ne očekuje da će netko biti tako bezobrazan da tako nešto radi bez ikakvih papira."

Nisu provjeravali dok nisu dobili dojavu da je beton na Zmajanu ilegalan. Onda je lučicu na Zmajanu 2016. Lučka kapetanija prijavila DORH-u. DORH ne kaže kad, ali podigao je optužnicu. Građevinska inspekcija Državnog inspektorata također kaže da bori da se sva infrastruktura s otoka ukloni.

"Investitor je u zakonskom roku uložio tužbu na izdano rješenje pri Upravnom sudu u Splitu. Upravni sud je donio presudu kojom se odbija tužba i potvrdio rješenje Državnog inspektorata. Postupak prisiljavanja izvršenika na uklanjanje je u tijeku", stoji u odgovoru Građevinske inspekcije na upit Dnevnika Nove TV.

Iako je tjedan u vili na Zmajanu u prošloj sezoni stajao je 50.000 kuna, gradonačelnik Vodica Ante Cukrov kaže da vlasnici sada poslušno čekaju presudu.

"Objekt ne funkcionira, ne radi, ne vidim tamo nikakve ljude", rekao je.

Ovakvih priča ima još

Ilegalna gradnja kuće i pristanište koji ne bi smjeli postojati za sobom povlače mnoga pitanja, a jedno od njih je: Što su radile institucije? O toj je temi reporter Domagoj Mikić razgovarao sa Sanjom Slavicom Matešić, pročelnicom Odjela za gradnju Šibensko-kninske županije. Mikić je pritom istaknuo da se za ovu priču zna od 2016. godine, a problemi još uvijek nisu riješeni.

"Naš ured je 2018. godine zaprimio zahtjev za legalizaciju i otad traje taj postupak", rekla je te dodala da gradnja na Zmajanu nije dopuštena: "Zahtjev za legalizaciju je dva puta odbijen od strane Odjela. Prema zakonskom pravu, stranka je uložila žalbu koja je trenutno na rješavanju."

Mikić je zatim Matešić pitao kako bi ona nazvala pokušaj legalizacije na otoku na kojemu je zabranjena gradnja, na što je ona rekla: "Zakonsko pravo." Nakon što je Mikić upitao bi li ona to nazvala apsurdnim, Matešić je rekla da ne bi te je ponovila da se radi o zakonskom pravu.

Mikić ju je zatim pitao kako je moguće da nitko nije primijetio da se na Zmajanu gradi kuća s bazenom i pristaništem, budući da se takav posao ne može završiti u par dana.

"Informacija do nas nije stigla, ali je puno važnije je li stigla do Državnog inspektorata i Građevinske inspekcije jer to su tijela koja postupaju na terenu. Je li informacija stigla do nas nije toliko bitno koliko je bitno da je Građevinska inspekcija o tome obaviještena i da postupa na terenu", rekla je pročelnica.

Na kraju ju je reporter Dnevnika Nove TV upitao je li ona, kao građanka Hrvatske i Šibensko-kninske županije, revoltirana pričama poput ove.

"Da, apsolutno da, ali nažalost ovakvih prijava i dojava od strane građana ima još i na ostalim otocima, što svakako nije obećavajuće", zaključila je Matešić.

