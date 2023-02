Tomislav Tomašević suočio se s dosad najvećim izazovom od početka svoje vladavine – štrajkom radnika Čistoće. Opći štrajk na kraju je izbjegnut, ali tu je još niz problema s kojima se u gradu Zagrebu tek treba suočiti. Kako se Tomislav Tomašević snalazi u ulozi gradonačelnika i koliko je svojih predizbornih obećanja ispunio? Priču o tome napravila je reporterka Provjerenog Ana Malbaša.

"Grad Zagreb ogroman je mehanizam. To je kao da preuzmete kormilo aviona u letu i onda ga još usput u letu idete popravljati", rekao je Tomislav Tomašević prije nešto više od godinu i pol, kada je preuzeo vlast. Kormilom aviona i dalje upravlja, a njegova popravka još ni na vidiku.

Jedna od prvih stvari koju je odlučio popraviti u letu bilo je financijsko stanje u Zagrebačkom holdingu. Dug je iznosio više od pet milijardi kuna. Odlučio je onda uvesti rezove i podijeljeno je čak 700 otkaza. U Upravu su dovedeni novi ljudi, i to bez javnog natječaja, a onda su smijenjeni nešto više od sto dana nakon imenovanja.

Ima državljanstvo, ali mu ne daju da igra jer se nije "rodio kao Hrvat": Iz Saveza stigao sramotni odgovor

Renato Petek, SDP-ov zastupnik u Gradskoj skupštini, smatra da je jedan od problema izostanak tima ljudi od povjerenja i da se bez toga jedan veliki grad ne može voditi.

"Izvrsno je to što u Zagrebu u posljednjih godinu i pol ne pričamo o korupciji, kriminalu, nepotizmu – što su bile glavne teme za vrijeme mandata Milana Bandića, pogotovo zadnja dva mandata. Ali, s druge strane, ne pričamo ni o velikim uspjesima", rekao je Petek.

Problemi u Čistoći

Na veliko negodovanje građana i gradske oporbe naišlo je uvođenje plavih ZG vrećica koje se od listopada prošle godine moraju kupovati za miješani komunalni otpad. Što više odvajaš otpad, a manje koristiš ZG vrećice, manji su računi – tako su iz Grada promovirali svoju odluku.

Sve je to zvučalo dobro u teoriji, ali se pokazalo da stvari ipak drugačije stoje u praksi. U tom pokušaju poticanja da građani Zagreba više odvajaju otpad, otkrilo se da su tri radnika Čistoće odvojeni otpad bacila u isti kamion. Prvo su dobili otkaz, a onda su na ulice izašli svi radnici Čistoće.

"Nezadovoljstvo radnika bilo je veliko. Mi smo osjetili tu frustraciju, a ovo što se sad dogodilo otkazima radnika jednostavno je kulminiralo", rekao Zdravko Stoilković, glavni sindikalni povjerenik Saveza samostalnih sindikata hrvatske.

''Pisali su da sam retardirana'': Ima prednost pri zapošljavanju, ali su je proglasili nesposobnom. Zaposlili kćer lokalnog političara

Znak solidarnosti uskoro se pretvorio u štrajk. Tomašević je na konferenciji za medije prijetio da će sindikati snositi troškove tog štrajka, da će dati otkaz svim radnicima koji štrajkaju i da je najcrnji scenarij stečaj Holdinga. Na kraju je ipak pokleknuo pred zahtjevima, odjenuo odijelo Čistoće i s radnicima krenuo u čišćenje ulica.

Uteg bivšeg gradonačelnika

Milana Bandića više nema, ali ga Tomašević nerijetko spominje u svojim izjavama. Nekada da podsjeti na loše stanje koje ga je dočekalo, a nekada kao opravdanje.

"Jasno nam je da je njegovo kriminalno upravljanje Zagrebom veliki uteg, ali, majstore, toga si se primio. To si htio, za to si potpisao kandidaturu", rekao je Sanjin Španović, bivši novinar koji je pratio zagrebačku politiku.

Negodovanje među korisnicima izazvala je i odluka da naglo ukine mjeru roditelj odgojitelj, koja je donesena za vrijeme bivše vlasti, a kojom jedan od roditelja s najmanje troje djece prima naknadu za brigu do određene godine njihova života. Sve je na kraju završilo na sudu.

Kako povlačimo i koristimo novac iz EU fondova? "To ide po principu - daj svakome pomalo, da svi budu zadovoljni"

Zaletio se Tomašević i kada je u kampanji obećavao da će raskinuti suradnju grada s privatnicima. Oštro je govorio o vlasniku tvrtke za zbrinjavanje otpada C.I.O.S. Petru Pripuzu, koji je sjedio na optuženičkoj klupi s Milanom Bandićem. Ne samo da nije mogao prekinuti sve postojeće ugovore, već je Pripuz dobio i nove poslove.

"U ovih godinu i pol on je potpisao više ugovora nego Milan Bandić u deset godina, i to upravo s tvrtkama gospodina Pripuza. On je pobijedio na natječajima na kojima se natjecao", rekao je Petek.

Kakvi će biti novi projekti?

Sandra Benčić, saborska zastupnica i koordinatorica platforme Možemo!, nabraja uspjehe lokalne vlasti.

"On je uspio stabilizirati budžet grada, on je uspio dva puta dignuti kreditni rejting grada. Uspio je pokrenuti proces restrukturiranja Holdinga i ono što su bile naše ključne programske politike – obnovu škola, obnovu vrtića, gradnju novih vrtića", rekla je.

Žena šest sati čekala hitnu pa umrla u bolnici, reagiralo Ministarstvo: "Zatražili smo očitovanje"

Petek pak ističe da su ga neki korisni projekti i dočekali.

"On je imao obnovu mostova, imao je spremnu obnovu škola i vrtića, čak i ovi novi vrtići dijelom su pripremljeni ranije. Sada ćemo doći u fazu u kojoj ćemo vidjeti koji su to novi projekti pripremani po dolasku na vlast. I tu se ne vidi više taj entuzijazam, tu pregršt ideja koje su iz njega prštale kada je bio u oporbi", rekao je zastupnik.

Nepokretni starac već tjednima leži sam u kući bez grijanja i vode: ''Po psa su došli za dva dana, a za njega još nema smještaja''

Iz Udruge "Dinamo to smo mi" podsjetili su i na Tomaševićevo neispunjeno obećanje da će uvesti demokratizaciju u nogometni klub Dinamo. To se odnosi na usklađivanje statuta kluba sa Zakonom o udrugama.

"Članovi nemaju pravo odlučivanja. Taj je statut napisan za strahovladu jednog čovjeka koji je na kraju popalio takav novac da ne možemo zamisliti i kao mali miš pobjegao preko granice", rekao je Španović.

Više o dosadašnjem radu Tomislava Tomaševića na poziciji gradonačelnika Zagreba možete pogledati u videoprilogu priloženom na vrhu članka.

Provjereno gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a propuštenu emisiju pogledajte besplatno na novatv.hr