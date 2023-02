80-godišnji dementni starac završit će na cesti. Već sada, žena koja mu se upisala na kuću, tjera članove njegove obitelji s posjeda. On ničega toga nije bio svjestan. Bio je uvjeren da susjedi daje suglasnost za uvođenje kanalizacije, a zapravo je potpisao darovni i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Iza cijele priče stoji Elvedina Bešić, nekoć Radosavljević. Žena koja je godinama vodila ilegalni dom za starije u Stupniku kraj Zagreba. Sa suradnicima je kažnjena s 50 tisuća kuna, podignute su čak tri kaznene prijave. Ali ona ne staje. Obitelj starca obratila se socijalnoj radnici koja je upoznata s prijašnjim djelima vlasnice doma, pa ipak nije smatrala da se radi o ičemu hitnom. Napravljena su tri priloga, a država i dalje nije napravila ništa kako bi je onemogućila da zarađuje na starim i bolesnim ljudima. Više donosi reporterka Provjerenog Barbara Majstorović Ivezić.

"Joj, vidi ti kaj je ona napravila, kaj je ona prenijela na sebe. Ma nisam ja tebi svoju kuću dao, kako i vi svoju. A gdje ću ja biti?", pita se Juraj Katrić Đuka.

A riječi su to 80-godišnjeg Đuke Katrića koji je gotovo preko noći ostao bez svega što je imao. Osoba kojoj je prepisao svu svoju imovinu dobro je poznata javnosti. Riječ je o Elvedini Bešić, nekada Radosavljević, vlasnici ilegalnog doma za starije u Majdačkoj ulici u Stupniku kraj Zagreba.

"Ja sam bio tu stajao kako je orah i tu je došla ona, da bi li joj potpisao da bi po putu odavdje na asfalt, iskopali kanal za kanalizaciju. I to sam ja potpisao, ništa drugo nisam potpisao", uvjerava Katrić.

Potpisao papire koje nije pročitao

Navodi i da je išao kod javnog bilježnika i potpisao papire za kanalizaciju, ali i dodaje kako papire koje je potpisivao - nije pročitao.

I tako taj, prema riječima njegove nećakinje, bolestan i dementan čovjek, ne znajući što potpisuje potpisao čak tri ugovora. Poštar ih je na njegovu adresu dostavio četiri dana kasnije.

"Ovo je ugovor o darovanju od 20. 1. 2023., prije nekoliko dana. Ona se upisala na sve nekretnine mog strica. Isti dan 20. 1. 2023, i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, na isti datum. Sklopila je na isti datum i oporuku u kojoj piše da je na čuvanju kod fizičke osobe", navodi nećakinja Maja Baturić.

Kako je Elvedina Bešić susjeda Đuke Katrića, susjedi i nećakinja su bili zabrinuti kada su primijetili da ga je počela posjećivati. Posebno zbog serijala priloga viđenih u Provjerenom.

Obaviješten CZSS

"Obavijestili smo Centar za socijalnu skrb da je moj stric samac, da ne može živjeti sam, da se gubi, da je dementan. I da je situacija posebno alarmantna jer dotična gospođa živi preko puta njega. I da imamo indicije da ona njega obilazi i obrađuje", kazala je Maja.

Treba naglasiti - osobnim dolaskom, pozivom i mailom, više puta. Socijalna radnica kojoj su se obratili jedna je od onih koje su bile u inspekciji ilegalnog doma u Majdačkoj, dakle dobro upoznata s aktivnostima vlasnice.

Vodila je ilegalan dom, štićenici uzela stan, pa ga prodala svom odvjetniku. Zatim ekipi Provjerenog odbrusila: "Sram vas može biti"

"Socijalna radnica je izašla 17. 1. na teren. Ovdje je obavila razgovor sa mnom i s mojim stricem i zatim je otišla. Po nekakvom njenom viđenju situacije nije vidjela da je išta hitno", navodi nećakinja Maja.

Koliko nije bilo hitno, pokazuje činjenica da je samo tri dana nakon njezina izlaska na teren Đuka Katrić ostao bez svega.

"U utorak je došao CZSS, do petka je sve bilo prepisano na Elvedinu Bešić", navodi susjed Anton Krpes.

Nema osobnu ni bankovnu karticu

Toni je imao punomoć na Đukin tekući račun kako bi mu plaćao račune da se ne bi nakupljali i ne bi dolazilo do ovrhe. U isto vrijeme kada je došlo do potpisivanja ugovora i njemu je ukinuta punomoć na račun.

"Posumnjao sam u nekakvu malverzaciju i pogledao sam samo na internetu na eGrađani, na eKatastar – pa 'Isuse Bože Đuka, vi više niste vlasnici svoje kuće'", dodaje.

A trenutno nije vlasnik niti svoje osobne iskaznice ni bankovne kartice.

"Ja ju baš sada tražim jel' ju ona uzela. Jer ona puno puta dođe tu unutra. Pa se bojim da mi nije ona uzela osobnu", pribojava se Katrić.

Ekipa Provjerenog poslala je upit nadležnom Centru za socijalnu skrb u Samoboru i nadležnom ministarstvu.

"Pokrenut je izvanredni upravni nadzor nad Područnim uredom Samobor s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja vezano uz J.K. i postupanja nadležnog Područnog ureda u predmetnom slučaju. O slučaju J.K. obaviještena je i policijska postaja", odgovorili su na upit iz CZSS-a.



Za vrijeme snimanja priloga, na prozoru kuće u kojoj živi Elvedina, na trenutak se na prozoru pojavila Dubravka Frua, žena koja je Elvedini, dok je bila smještena u njezinom ilegalnom domu, prepisala svoj stan od 70 kvadrata u blizini Kvaternikova trga.

I njena sudbina slična je ovoj Đuke Katrića – nije imala vlastitu djecu ni supruga, nego nećakinju koja je vodila brigu o njoj. Ni mjesec dana nakon ulaska u dom, prepisala je stan Elvedini. A sada je, prema riječima susjeda, najčešće sama u kući.

Za vrijeme jedne od jedanaest inspekcija u ilegalnom domu, bila je potpuno sama i zaključana. Jedna je bila i u veljači prošle godine, nakon priloga Provjerenog.

Sud u Samoboru izrekao nepravomoćne presude

Prošle godine Sud u Samoboru izrekao je nepravomoćne presude kojima su vlasnica ilegalnog staračkog doma i njezino dvoje suradnika dobili novčane kazne od po 50.000 kuna.

Uz to su podignute i tri kaznene prijave, a radi se o kombinaciji kaznenih djela - kazneno djelo napuštanje nemoćne osobe, kazneno djelo prevare, kazneno djelo koristoljublja. Za ova kaznena djela zapriječena je kazna od jedne do tri godine zatvora.

Novi zaplet u ilegalnom domu za starije: Štićenica ostala bez stana. Prepisala ga suvlasnici doma, ona ga već prodala

Provjereno je poslao upit DORH-u u kojoj su fazi kaznene prijave. Odgovorili su im - izvidi su u tijeku.

No unatoč svemu ovome, Elvedina Bešić i dalje ne staje. "Čitav život radio i crnčio dan i noć da bi to stekao. I sad na kraju nema ništa. E, to mi je žao", navodi susjed Ilija Perak.

"Kao da mi je otac moj rođeni. Tako mi je žao. I tako nešto napraviti jednoj sirotinji. I tako će napraviti sutra i drugima. Neće stati", dodaje.

"Zapravo sam ljuta. Ljuta sam što institucije ponovno ne rade svoj posao. Osjećam se bespomoćno, jer sve što radim i poduzimam – ne mogu zaštititi svog strica. Svi gledamo Provjereno i strašno je to svaki put kada gledamo. Ali kada se događa nekom vašem, onda je to onako nerealno", navodi nećakinja Maja.

Odvjetnik istjerao nećakinju iz kuće

Za vrijeme snimanja priloga prijateljica Elvedine Bešić pozvala je policiju. Nakon odlaska ekipe Provjerenog, njezin odvjetnik Dražen Letica iz kuće Đuke Katrića istjerao je njegovu nećakinju.

"Upravo je odvjetnik Dražen Letica rekao mom stricu da ja nisam njegova nećakinja i da ja nemam pravo biti ovdje. Znači, uvjeravaju ga da ja nisam njegova nećakinja", potresena je Maja.

Nakon otkrića Provjerenog inspekcija ekspresno stigla u ilegalni dom. Bivše djelatnice otkrile šokantne detalje: ''Ljude sam prala vodom iz džezve"



Nakon tri priloga Provjerenog o ilegalnom domu u Stupniku, država nije napravila ništa kako bi onemogućila vlasnicu da prestane zarađivati na starim i bolesnim ljudima. Dvanaest inspekcija, jedan već potpisan ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, a sada i drugi.

I sve to prijavljeno unaprijed Centru za socijalnu skrb, i to djelatnici koja je bila u inspekciji ilegalnog doma, a njegova vlasnica dobro joj je poznata. 17. 1. rekli su da ne vide u čemu je problem, 20. 1. Đuka Katrić ostao je bez sve svoje imovine.

Prema posljednjim informacijama, Katrić je u srijedu završio na hitnoj gdje su ga odveli susjedi, a ne žena koja se upisala na njegovu nekretninu i 10 tisuća četvornih metara zemlje.

