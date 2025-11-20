Obavijesti Foto Video Pretražite
tužna priča Provjerenog

Imao je ogromne rane i slomljenu kralježnicu, dva se tjedna vukao po cesti. Jeo je kamenje

Piše DNEVNIK.hr, 21. studenoga 2025. @ 09:39 komentari
Psi - 6
Psi - 6 Foto: Provjereno
Deset godina Provjereno se bavi temom pasa u romskim naseljima Međimurske županije. Situacija je i dalje nepodnošljiva, a svake godine u prosjeku se ondje spasi 700 pasa, što nije slučaj ni u jednoj drugoj županiji. Je li moguće da za ovaj problem država nema rješenje?
Tko je nova Miss Universe Fatima Bosch?
Tko je nova Miss Universe? Iza nje je ogroman skandal s početka izbora
Doris Dragović o novom albumu, svom starom hitu koji je postao nova himna nogometaša Hajduka, ali i operaciji kojoj se nedavno podvrgnula
Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''
Je li Laura Gnjatović trebala proći u top 12 na izboru za Miss Universe?
Je li naša Laura Gnjatović trebala proći u top 12 na svjetskom izboru za Miss?
Rak jetre: Uzrok, simptomi, liječenje, prognoza – sve je tu!
Rak jetre: Uzrok, simptomi, liječenje, prognoza – sve je tu!
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Simptomi bolesti gušterače: Kako i gdje boli?
Simptomi bolesti gušterače: Kako i gdje boli?
Svi se sprdaju s nastupom Miss Norveške, no ovaj je meme najbolji
Svi se sprdaju s nastupom Miss Norveške, no ovaj je meme najbolji
Ovakvo prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Ovakvog prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
U moru nepropisnog parkinga ovo je kralj! Scena iz Splita nasmijala domaću publiku
U moru nepropisnog parkinga ovo je kralj! Scena iz Splita nasmijala domaću publiku
Jesmo li pronašli izgubljenu Atlantidu? Ovaj istraživač tvrdi da zna gdje je
Jesmo li pronašli izgubljenu Atlantidu? Ovaj istraživač tvrdi da zna gdje je
Brat i sestra Habada ostaju u Slavoniji, uzgajaju lješnjak i stvaraju vrhunske proizvode!
Brat i sestra Habada ostaju u Slavoniji, uzgajaju lješnjak i stvaraju vrhunske proizvode!
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Reprezentacija dobila novog sponzora: Možda ste za njega čuli, ali malo vas si je nešto njegovo priuštilo
Reprezentacija dobila novog sponzora: Možda ste za njega čuli, ali malo vas si je nešto njegovo priuštilo
Tužna vijest iz Njemačke: Umro Dieter Herzog
Tužna vijest iz Njemačke: Umro član sjajne generacije koja je osvojila SP
Paul Pogba se nakon odrađene suspenzije zbog dopinga vraća nogometu
Suspenzija je gotova: Svjetski prvak iz Rusije se nakon dvije godine vraća nogometu
MasterChef: "Najbrži" kandidat MasterChefa iskreno progovorio: "Napravio sam glupost!"
"Najbrži" kandidat MasterChefa iskreno progovorio: "Napravio sam glupost!"
MasterChef: MasterChef napušta Ivan Capan! Renata zaplakala: "On je bio moja tableta za smirenje"
MasterChef napušta Ivan Capan! Renata zaplakala: "On je bio moja tableta za smirenje"
Skrivena sudbina: Pruža joj se stvarno dobra ponuda – hoće li ju prihvatiti?
Pruža joj se stvarno dobra ponuda – hoće li ju prihvatiti?
"Ajme majko, ovamo se nikad neću vratiti": Popularne destinacije koje su najviše razočarale putnike
"Ajme, majko, ovamo se nikad neću vratiti": Popularne destinacije koje su najviše razočarale putnike
Nemojte ih jesti zimi: 7 namirnica koje trebamo izbjegavati na kraju godine
Nemojte ih jesti zimi: 7 namirnica koje trebamo izbjegavati na kraju godine
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba
Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović u crvenoj večernoj haljini brenda Leila Design
Za ovakvu divu crvena je jedini izbor: Naša Miss Universe opčinila pozornicu stavom i ljepotom
Bojana Gregorić Vejzović u trapericama širokih nogavica i sivom kaputu
Bojana Gregorić Vejzović: Tako obična kombinacija koja izgleda vrhunski, ne trebaju joj nikakvi dodaci
Laura Gnjatović predstavila nacionalni kostim na izboru za Miss Universe
Naša Miss Universe na svjetskom izboru predstavila nacionalni kostim, izgledala je predivno
