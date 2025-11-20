Imao je ogromne rane i slomljenu kralježnicu, dva se tjedna vukao po cesti. Jeo je kamenje

U redovitoj akciji kontrole pasa u romskim naseljima izvučen je izgladnjen pas upaljene kože, otvorenih rana.

"Taj dan došlo je u sklonište 37 pasa koji su bili oduzeti od njihovih vlasnika", rekla je Monika Hudin iz čakovečkog skloništa.

Od 2018. pokušava se kontrolirati populacija pasa u romskim naseljima Međimurske županije. Nakon obećanja pomoći raznih ministarstava, čakovečki azil puca po šavovima i radi Sizifov posao, iako je od tada do danas utrošeno više od 1,5 milijuna eura.

U naselju Parag od 2018. godine, osim po dojavama, nije se radila redovita kontrola, izvijestila je reporterka Provjerenog Ema Branica.

"U Gornjem Kuršancu više ne nabavljaju toliki broj pasa i više paze na njihovo razmnožavanje. U Paragu se praktički stalno vrtimo u krug i mislim da bi se trebala država opet uključiti i na neki način nam pomoći", rekao je Nikola Novak, načelnik Općine Nedelišće.

Dodao je da stalno nabavljaju nove pse, a prozvani tvrde suprotno.

"Nađu se tu na ulazu u romskom naselju pušteni psi i onda naravno da ih netko uzme pa dovede u naselje, nahrani", rekao je Matjaš Orušuš, predsjednik Mjesnog odbora Parag.

Stalna borba

Sklonište u Čakovcu najveće je u Hrvatskoj.

"Prošle godine smo u romskom naselju u Piškorovcu oduzeli 90 odraslih pasa. To je na kraju ispalo 180 pasa, bilo je puno trudnih kuja", ispričala je Aleksandra Hampamer.

Općina Nedelišće od Ministarstva poljoprivrede 2018. godine dobila je 55 tisuća eura, a iskoristili su ih 45 jer više nije bilo mjesta u skloništu.

"Nakon 2023. godine sva sredstva koja su utrošena su iz općinskog proračuna. To je 2024. godine bilo nešto više od 30 tisuća eura, a ove godine već smo došli na više od 40 tisuća. Ogromna sredstva se ulažu, a nekih pravih rezultata nema", napomenuo je Novak.

I svi su na rubu živaca.

"Jednog dana će se morati stati jer više neće biti sredstava za zbrinjavanje toliko pasa niti kapaciteta u skloništu. Oni će opet tamo imati tisuće životinja i što onda?" upitala je Hampamer.

Potrebni su učinkoviti mehanizmi kontrole, problem je odavno premašio kapacitete komunalnih redara, općina i skloništa. Kažnjavanje se ne provodi, pa zakon, pravilnici, propisi ostaju mrtvo slovo na papiru.

Više o ovoj temi možete pogledati u reportaži reporterke Provjerenog Eme Branice.