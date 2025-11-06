Pet mjeseci nakon strašne nesreće u Čazmi za Provjereno govore obitelji troje poginulih: "Izgledao je kao vatrogasci s Kornata"

Blanka i Sevdaha imale su 59, a Dragutin 64 godine. Cijeli su svoj radni vijek provele, odnosno proveli, u tvornici drvne industrije Čazma. A da će upravo ondje skončati svoj životni vijek - tome se, kažu njihovi najbliži, nikada nisu nadali.

Dana 12. lipnja, u jednom dijelu pogona odjeknula je snažna eksplozija. U trenu se zapalio požar koji je zahvatio radnike. Sevdaha je na mjestu preminula, dok su Dragutin i Blanka uslijed teških opeklina izgubili bitku za život naknadno, u bolnici.

Gotovo pet mjeseci nakon tragedije, njihove obitelji i dalje nemaju odgovore. Istraga traje, a oni se pitaju - što se točno dogodilo, zašto je došlo do eksplozije, i tko će odgovarati za gubitak triju života? Priču Provjerenog donosi novinarka Nikolina Cetinić.

Provjereno: Čazma - 3 Foto: Provjereno

Izgledao je kao vatrogasci s Kornata

Marijana Ferenčak, supruga preminulog radnika, i danas s mukom izgovara te riječi: "On je izgledao kao što su izgledali vatrogasci s Kornata. Totalno spaljen, izvana. Grozno. Rekli su mi da su ga gasili ljudi i da ga nisu prepoznali. Kad ga je netko pitao Tko si ti?, rekao je - ja sam Dragec Ferenčak. Još je govorio".

"Nažalost, ona je na mjestu odmah poginula. Izgorjela je potpuno. Jednostavno, bila je neprepoznatljiva", ispričao je Goran Jurčić, Sevdahin sin.

A Anamarija, kći preminulog Dragutina, kaže: "Ja zapravo cijelo vrijeme osjetim taj miris spaljenih ljudi. To imam stalno negdje u podsvijesti. Tamo je dolje bilo kao u filmu strave i užasa. Otišao je na posao i nije se vratio".

Provjereno: Čazma - 2 Foto: Provjereno

Prošlo je gotovo pet mjeseci od dana kad su živote izgubili ljudi koji su samo radili svoj posao.

"Nije normalno da čovjek ode na posao i da tamo pogine", kaže Anamarija.

"To su sve ljudi koji su kroz koju godinu trebali otići u mirovinu. A nažalost otišli su u grob", dodaje Goran.

Njihova tuga pretvorila se u borbu za istinu i odgovor na pitanje tko je odgovoran za smrt troje radnika.

"Uz gubitak voljene osobe još trpimo i nepravdu jer ne znamo kako smo ga izgubili ni što se zapravo dogodilo", govori Marina Ferenčak, kći preminulog Dragutina.

Provjereno: Čazma - 4 Foto: Provjereno

Eksplozija u silosu

Oko 14:30 u dijelu pogona, u području jednog od silosa, odjeknula je eksplozija.

"Kad se to desilo, ja sam sjedila vani i nazvala me Anamarija, naša kći, i rekla: Mama, gdje je tata?’Ja sam rekla: Tata radi", prisjeća se Marijana.

"Kad se nešto dogodilo, on je uvijek dolazio prvi, odlazio zadnji - sve je bilo njegov posao. Sjela sam u auto i nešto sam slutila… Kad sam se spuštala prema firmi, vidjela sam helikopter", kaže Anamarija.

U trenu je sve nestalo

Eksplozija je izazvala požar, a na mjesto nesreće odmah su stigle ekipe hitne pomoći i vatrogasci. No, za Sevdahu je već bilo prekasno.

"Morao sam je vidjeti zadnji put. Na moju veliku žalost. Jer to je mama to je onaj najljepši zagrljaj u životu što imate", govori Goran Jurčić.

Provjereno: Čazma - 1 Foto: Provjereno

Dragutin i Blanka tada su još bili živi. Njihovi najbliži stigli su na mjesto nesreće. Ono što su vidjeli, kažu, teško mogu zaboraviti.

Darko Kajfeš, suprug poginule radnice, opisuje trenutke koje bi najradije izbrisao iz sjećanja: "Lice joj je bilo zgoreno, puna plikova. Bila je žedna, davali su joj vodu. Ja sam klečao kraj nje. Teško, tragično".

"Ja sam tražila da ga vidim. Tata je još bio pri svijesti kad sam došla dolje. Reagirao je na moj glas. Počeo je dizati glavu i kao nešto govoriti, onako šaljivo, kao uvijek. Rekla sam mu - idem po mamu, idem za tobom. Ti samo preživi", prisjeća se Anamarija.

Smrt na radnom mjestu

Te večeri, u bolnici, od posljedica teških ozljeda život su izgubili i Dragutin i Blanka.

"Ljudi su poginuli na poslu, nisu doma. Na radnom mjestu. Zašto? Kako to može samo tako biti? Mi ne znamo ni danas što se dolje dogodilo. Pet mjeseci poslije", kaže Anamarija.

Uzrok eksplozije još uvijek nije poznat. Nije utvrđeno tko je odgovoran. Iz Državnog inspektorata su poručili da inspekcijski nadzor još nije okončan, iako je prošlo gotovo pet mjeseci od nesreće.

Provjereno: Čazma - 6 Foto: Provjereno

Na pitanje što je utvrđeno očevidom, MUP je odgovorio da se sve nalazi u nadležnosti Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru.

Iz ŽDO-a su pak kratko poručili: "Postupanje državnog odvjetništva je u fazi izvida. Budući da je, sukladno članku 206.f Zakona o kaznenom postupku, postupanje tijekom izvida tajno, zasad ne možemo odgovoriti na konkretna pitanja".

I tako u krug – bez konkretnih odgovora koji bi obiteljima donijeli barem malo mira.

Nakon kratke stanke, pogon je nastavio s radom.

Nije prvi put

Ovo, međutim, nije prvi požar u tom pogonu. Prije dvije godine, također se zapalio jedan od silosa - najveći u kompleksu. Tada, srećom, nitko nije stradao. Jedan od bivših zaposlenika, koji je želio ostati anoniman, tvrdi da su radnici više puta upozoravali na probleme sa sigurnošću u tvornici.

"Na opasnosti smo upozoravali, ali nitko nije reagirao", rekao je kratko.

Pet mjeseci nakon tragedije, ožalošćene obitelji i dalje čekaju odgovore - tko je kriv, zašto se to dogodilo, i kako je moguće da troje ljudi izgubi život na poslu, a da nitko za to još nije odgovarao.

