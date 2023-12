Do kuda je dogurao plan za zatvaranje Jakuševca i je li realno da se agonija riješi u idućih pet godina? "Što ćete napraviti da brdo ponovno ne eksplodira?"

Postojećem odlagalištu na Jakuševcu vrijeme curi, a alternativna lokacija tek je mrtvo slovo na papiru. Iako ucrtan u Plan gospodarenja otpadom, za Resnik kao mjesto budućeg, novog odlagališta lokalci ne žele ni čuti.

Na terenu buna, a na političkoj sceni politiziranje i prepucavanje koje javnost sluša i gleda veće danima. Dokumentacija je tek u izradi, Grad Zagreb i Vlada nikako da sjednu za stol, a rješenje problema koje visi nad glavom aktualnoj zagrebačkoj vlasti se ne nazire. Provjereno istražuje do kuda je dogurao plan za zatvaranje Jakuševca i je li realno da se on realizira u sljedećih pet godina? Ima li rješenja za Jakuševac i u kojoj je fazi, priču donosi reporterka Provjerenog Danka Derifaj.

Tomislav Tomašević u politiku je 2017. godine ušao sa samouvjerenim obećanjem. "Mi znamo kako ćemo riješiti problem", rekao je tada Tomašević.

Reporter Dnevnika Nove TV sredinom lipnja 2023. godine Tomaševića je podsjetio na njegovo obećanje.

"Obećali ste do kraja svog mandata zatvoriti Jakuševec, evo prošle su dvije godine, je li to sad realno", upitao je reporter, na što je Tomašević odgovorio: "Pa teško da je realno".

Šest mjeseci nakon ove izjave dva odrona za redom, posljednji prije deset dana s tragičnim posljedicama. Radnik je ostao bez ruke.

"Kao prvo, odgovornost se mora utvrditi, nama je apsolutno ključno da se utvrdi odgovornost kako se ovo ne bi ponovilo", poručio je zagrebački gradonačelnik.

Odgovornost se još utvrđuje, posljednjih 20 godina Jakuševcem upravljaju privatne tvrtke koje su se jedine javile i na posljednji natječaj pa tako niti ta koncesija nije raskinuta.

"Čuo sam se s predsjednikom Vlade, tri su teme o kojima hitno želim razgovarati s Vladom, a koje su nužne da se razriješe i da se konačno zatvori odlagalište Jakuševec. Da bi se to moglo potrebno je realizirati centar za gospodarenje otpadom u Resniku", kazao je Tomašević.

U trenutku kad je Tomašević zatražio pomoć od Vlade krenulo je politiziranje i prepucavanje koje gledamo posljednjih deset dana.

Tko tu kome što zamjera i nije ispunio svoj dio posla jedino je što građani slušaju, ali ne i rješenje koje opasno brdo smeća čeka već više od 20 godina. Zašto je tako teško zatvoriti Jakuševec?

"To je dosta teško pitanje ima tu niz razloga, ali ja bih rekla da je to dugogodišnje nečinjenje, dugogodišnji populizam i neslušanje struke i onda jednostavno dođe do ovakvih posljedica", objasnila je Aleksandra Anić Vučinić s Biotehničkog fakulteta.

Već godinama na Jakuševac se odlaže bioaktivni, neobrađeni otpad što nije u skladu s EU direktivama. Gorio je nekoliko puta kroz godine, Tomaševićev prethodnik nosio se s problemom u svom stilu.

"Neka institucije rade svoj posao", svaki put bi rekao Milan Bandić, bivši gradonačelnik Zagreba.

Kad je Jakuševec u pitanju do danas ga nisu odradile. Europske direktive Hrvatskoj pušu za vratom, a rok trajanja Jakuševca curi.

"Po mojoj pretpostavci bi mi još tri-četiri godine mogli odvajati na Jakuševec, međutim to je premalo da bi se izgradio centar ili neka druga alternativa", izjavila je Anić Vučinić.

"Svakako je minimalno četiri ili pet godina potrebno da se završi dokumentacija i da se izgradi samo postrojenje, tada mi možemo pričati o zatvaranju odlagališta Jakuševec.

I tada mi možemo pričati o zbrinjavanju miješanog otpada, naravno, tome prethode i izgradnja sortirnice i kompostane jer znamo da velike količine plastike koja se prikupi idu na sortiranje privatnim tvrtkama, također kompostane koje imamo nisu adekvatne jer su otvorenog tipa, one moraju biti zatvorenog tipa da se može dobivati i kompost i bioplin koji se može koristiti u gradskom prijevozu. Dakle, to su sve postrojenja koja su preduvjet da bi se Jakuševec zatvorio", napomenuo je Marko Košak iz Zelene akcije.

Sortirnice i kompostane ima tek nekoliko gradova u Hrvatskoj, a Zagreb ih je trebao imati odavno, kažu iz Zelene akcije. Trenutno je za Zagreb jedina lokacija za sve to Resnik, čemu se tamošnji građani protive. Mijenjanje prostornog plana i unošenje nove lokacije produžilo bi cijelu proceduru godinama.

Nakon prosvjeda protiv odlagališta u Resniku, javnost je slušala novu rundu političkog prepucavanja.

"Osim kukanja i zapomaganja za pomoć HDZ-ovoj vladi, što ćete napraviti da smanjite mogućnost da brdo na Jakuševcu ponovno eksplodira", poručio je zagrebačkom gradonačelniku predsjednik zagrebačkog ogranka HDZ-a Mislav Herman.

Više pogledajte u priloženom videozapisu.

