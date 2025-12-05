Predsjednica ove komore drma već 16 godina: Ignorira sankcije ministarstva, ne izdaje licence, kažnjava članove i sudski ih progoni

Treći prosvjed fizioterapeuta ove godine. Traže smjenu predsjednice Komore.

"Stojimo tu jer smo taoci institucije koja je trebala biti naš štit, a postala je naš zatvor!", u megafon viče Jasna Imgrund iz Građanske inicijative magistara fizioterapije.

Prosvjedovali su dok se na četvrtom katu održava Skupština Komore- najviše tijelo u Komori.

Prikupili su više od 2 tisuće potpisa članova Komore fizioterapeuta za njezinu smjenu. Htjeli su pokazati to Skupštini gdje sjede njihovi delegati. Pa su zvonili.

Ponijeli su čak i glasačke listiće, no nitko im nije otvorio vrata. A kada je Skupština završila nastao je metež.

Provjereno: prosvjed fizioterapeuta - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Mirjana Grubišić na čelu je Komore fizioterapeuta od 2009. O nezadovoljstvu u komori izvještavali smo 2018. godine. Tada ekipom Provjerenog nije htjela razgovarati. Tužila je Provjereno u ime Komore i spor pravomoćno izgubila.

Provjereno: prosvjed fizioterapeuta - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Tada se tražio podatak o njezinoj plaći jer Komora ima javne ovlasti. Tražio se i odgovor na pitanje zašto Komora ne postupa po nalozima nadležnog ministarstva zdravstva - koje je u provedenom nadzoru utvrdio nepravilnosti i naložio da se poništi izbor za predsjednika Komore i usklade pravila.

Provjereno: prosvjed fizioterapeuta - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Posljednji put prosvjedovali su u lipnju kada su također tražili njezinu smjenu, tražili su transparentnost.

"Ja mogu sutra otići, nije to problem, ako naši članovi to žele. Ali oni nisu naši članovi. Ovi prosvjednici nisu našu članovi", branila se Grubišić u lipnju.

Stoga su pokrenuli potpisivanje peticije, prikupili 2048 potpisa. Zato su stajali pred skupštinom nadajući se da će ih primiti i razmotriti peticiju, ali peticiju nisu htjeli urudžbirati. Zašto?

"Iz razloga jer smo se bojali da će ona kompromitirati te potpise odnosno da će jednostavno zloupotrijebiti ih", kaže Jasna Imgrund, Građanska incijativa magistara fizioterapije.

"Mi imamo 9500 članova. Ako imaju 2000 potpisa, ako ih imaju, a nemaju, to je manje od jedne četvrtine ukupnog članstva prema tome kakav legitimitet ima i tih 2000", tvrdi Grubišić.

Provjereno: prosvjed fizioterapeuta - 2 Foto: DNEVNIK.hr

No koliko članova zaista ima pokušava se utvrditi već godinama. Pokušao je to utvrditi i prošlogodišnji nadzor ministarstva zdravstva. Voditeljica ureda komore je rekla jedan podatak, predsjednica komore naknadno ministarstvu poslala drugi podatak. Tvrdili da imaju više od 8 tisuća aktivnih članova. Ministarstvo je pak zatražilo podatak iz Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite i ustanovilo kako ih ima 4196. Upola manje! Pa su izdali mjeru.

S obzirom da se u nacionalnom registru vodi broj od 4 i pol tisuće fizioterapeuta, 2 tisuće potpisnika peticije nije zanemariv broj. Članovi se žale i na netransparentnost i nedemokratičnost rada Komore.

Jadranka Brozd, fiziterapeutkinja u mirovini Foto: DNEVNIK.hr

"Komora na financijskom izvješću od prošle godine ima 183.000 eura potrošenih za plaće. Mi ne znamo da li je to dva zaposlenika ili 12. Koliko je u tome dio predsjednice? Ne znamo.

I to je nešto što bih ja kao član volio znati. Jer ja moram plaćati članarinu, ja moram biti član i ja želim znati što se tamo dešava", žali se Goran Cvetojević, fizioterapeut.

Žele izbore jedan član jedan glas. Sada imaju delegatski sustav.

No zašto on ne funkcionira, zašto ministarstvo ne poduzima nešto i koje sve metoda koristi Mirjana Grubišić da se održi na svojoj poziciji pogledajte u prilogu Provjerenog.