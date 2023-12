Glavni grad Hrvatske pliva u smeću, Tomašević proziva HDZ: Što kažu građani?

U Zagrebu se gomila smeće ubog smanjenog odvoza otpada. Rezultat toga je smeće koje više ne stane ni u boks.



"Vjerujem da ce se to stabilizirati u danima i tjednima. Bilo tko od građana tko smatra da mu usluga nije izvršena, otežana, ugrožena, može se obratiti Holdingu i svaki će se zahtjev procesuirati", rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.



Računi ostaju isti. Neki smatraju da bi se cijena trebala korigirati ako se otpad ne može odvoziti redovito, istaknula je reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković.

"Prvi prioritet je kvalitetno zbrinjavanje otpada, a što se tiče cijene, sigurno nije ugodno plaćati za nešto ovakvo", rekao je Zvonimir i Zagreba za Dnevnik Nove TV.

Drugi bi bili spremni platiti i više za pravu uslugu, ali i kulturu susjeda.



"Ovo što bacaju okolo, ne koriste plave vrećice, nedopustivo. Naravno da bi trebalo biti skuplje i da usluga bude bolje i te ljude koji to rade pa tko će raditi ovaj prljavi posao", dodao je Živko iz Zagreba.

Kad se Jakuševac jednog dana zatvori, centar za otpad mogao bi biti Resnik. Stanovnicima se to ne sviđa, pa su i prosvjedovali.

Od svih, Tomašević se okomio na HDZ i još uvijek čeka sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem.



"Ja ne očekujem pomoć od Vlade, očekujem odgovore zašto zagrebački HDZ organizira prosvjede? Tko misli da Resnik nije rješenje poput zagrebačkog HDZ-a, neka kaže koje je to rješenje, koja je to lokacija", kazao je Tomašević.

Rekao je da su HDZ-ovci, pa i ministar Davor Filipović redom glasali za tu lokaciju 2017.



"Hrvatska demokratska zajednica u gradskoj skupštini, a provjeravali smo, u mandatu i prije nego sam ja postao gradski zastupnik, nikada nije glasala za tu lokaciju", komentirao je Mislav Herman, zastupnik u gradskoj skupštini.



Na to sve - premijer poručuje: "Resorno ministarstvo i svi nadležni rade na pripremama. To je tema koja podrazumijeva ne samo Zagreb, nego i Zagrebačku županiju odgovarajući konzultacije kad to bude spremno onda će se održati".

Tomašević je progovorio o nekom rješenju tek kada je pretpio političku štetu, smatra zastupnik u gradskoj skupštini Renato Petek.



"Nije bio transparentan i nije bio iskren prema građanima Resnika niti Zagreba, on je tek kad se dogodio drugi odron počeo govoriti da ima novi dokument, studiju koju nitko nije vidio", rekao je.



Prvi bi je na dvjestotinjak stranica mogao vidjeti premijer Plenković, kada s Tomaševićem sjedne za isti stol.

