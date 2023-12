"Što su ti ljudi radili 23 godine? Hoće li računi barem biti manji?": Zagreb je prepun smeća, ljudi bijesne na gradsku vlast

Usporen odvoz smeća, do kojeg je došlo zbog odrona na Jakuševcu, razljutio je Zagrepčane. Računi im stižu, a usluga se ne provodi kako treba, a da će tako i nadalje ostati u petak je potvrdio Zagrebački Holding.

Građani strahuju da će grad biti zatrpan jer je u adventsko vrijeme metropola puna ljudi, a neki od turista pitaju se jesu li radnici Čistoće u štrajku.

"Imamo problem s tim istovarom zato što je samo za vrijeme dnevnog svijetla. Noćas je ostalo 14 punih kamiona koji nisu mogli ići na istovar prije sedam sati dok je dnevno svjetlo"; objasnio je Zdravko Stoilković iz Sindikata radnika Čistoće.



Prioritet su im škole, bolnice i vrtići. Smeće odvoze u blizini prvog odrona.

Novinarka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić Brunović upitala je radnika Miroslava Ljubića, vozača Čistoće, o slobodnom mjestu za odlaganje otpada na Jakuševcu, a on je objasnio: "U principu to je završna ploha koja bi išla do vrha i to je kraj. Tako je to planirano, ali nisu planirani odroni i kočnice koje nas koče u svemu. Da će biti zastoja, hoće.''

Kvartovi se već pune smećem. Ljudi strahuju da će biti i gore. Iz udruge Ekologija grada kažu da građani zbog neodvoza smeća mogu tužiti Grad.

Iz Grada mole za strpljenje, ali neki ga građani već sad nemaju.

"Strpljenja više nemamo. Dosad smo upozoravali da gradska odluka o načinu sakupljanja komunalnog otpada neće postići željene rezultate i to nije bio model sakupljanja. Sad vidimo da je to bio samo model zbrinjavanja koji je uzrokovao urušavanje Jakuševca", komentirao je predstavnik stanara jedne zagrebačke zgrade Marinko Blažević i dodao da, bez obzira što uslugu redovito plaćaju, ona već zadnjih godinu i pol nije kako treba.

"Naš gradonačelnik je 23 godine član zelenih udruga. Razmišljali su od '98. pa nadalje kako zbrinuti otpad i sanirati Jakuševec i najnovija izjava je da tek na kraju prvog mandata će možda biti nacrt tog zbrinjavanja. I, naravno, u drugom mandatu će se to sanirati. Nama nije jasno što su ti ljudi 23 godine radili", ljutit je predstavnik stanara Dean Maslovara koji je dodao da se nada da će Grad u ovom periodu bar smanjiti račune za odvoz smeća.

