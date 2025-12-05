Jesu li američki admiral Bradley i ministar rata Hegseth počinili ratni zločin: "Svaki Amerikanac će vidjeti da su napadali brodolomce"

Dvojica muškaraca koji su poginuli dok su plutali držeći se za svoj prevrnuti brod u drugom napadu na brod kojse je SAD sumnjičio za prijevoz droge nisu imali radio ili druge komunikacijske uređaje, rekao je u četvrtak zakonodavcima visoki vojni dužnosnik koji je nadgledao napad.

Još u rujnu, dužnosnici obrane tiho su se suprotstavljali kritikama da je ubojstvo dvoje preživjelih ratni zločin, dijelom tvrdeći da su bili legitimne mete jer su se činilo da su radiom tražili pomoć ili pojačanje - pojačanje koje bi im, da su ga primili, teoretski moglo omogućiti da nastave krijumčariti drogu na svom brodu koji tone.

Dužnosnici obrane iznijeli su tu tvrdnju na barem jednom brifingu za osoblje Kongresa u rujnu, prema izvoru upoznatom sa zasjedanjem, a nekoliko medija citiralo je dužnosnike koji su ponovili to opravdanje prošli tjedan.

No u četvrtak je admiral Frank "Mitch" Bradley u svojim brifinzima zastupnicima priznao da dvojica preživjelih iz početnog vojnog napada nisu bili u poziciji da pozovu u pomoć. Bradley je u vrijeme napada bio zadužen za Zajedničko zapovjedništvo za specijalne operacije i bio je najviši vojni časnik koji je upravljao napadom.



Izvori koji su pogledali snimku tijekom brifinga rekli su da je početni udarac u plovilo, za koje se vjeruje da je prevozilo kokain, odmah ubio devet osoba, prepolovio brod i poslao ogroman oblak dima u nebo. Dio snimke s drona bio je zumirani, visokorazlučiviji prikaz dvoje preživjelih koji se drže za još uvijek plutajući, prevrnuti dio.

Nešto manje od sat vremena Bradley i ostatak američkog vojnog zapovjednog centra raspravljali su što učiniti dok su promatrali ljude kako se muče prevrnuti ono što je ostalo od njihovog broda, rekli su izvori.



Na kraju je, rekao je Bradley zastupnicima, naredio drugi napad kako bi uništio ostatke plovila, ubivši dvoje preživjelih, na temelju toga što se čini da je dio plovila ostao na površini jer je još uvijek sadržavao kokain. Preživjeli su hipotetski mogli otploviti na sigurno, biti spašeni i nastaviti s trgovinom drogom, logično je.

Drugi izvor s izravnim znanjem o brifingu nazvao je to obrazloženje "vraški sumanutim".

Prema riječima predsjednika Obavještajnog odbora Senata Toma Cottona, republikanca iz Arkansasa, i demokratskog senatora Chrisa Coonsa iz Delawarea, koji su također bili obaviješteni, vojska je upotrijebila ukupno četiri projektila kako bi potopila brod: dva projektila u početnom napadu, prema Coonsu, i dva u drugom napadu.



Bio je to najdetaljniji prikaz udara 2. rujna do danas - no nije se ni približio stvaranju konsenzusa.

Dva različita viđenja snimki

Ubijanje brodolomaca smatra se ratnim zločinom, što Pentagonov priručnik o ratnom pravu definira kao ljude "kojima je potrebna pomoć i skrb“ koji "se moraju suzdržati od bilo kakvog neprijateljskog čina“. Iako je većina republikanaca izrazila podršku široj vojnoj kampanji predsjednika Donalda Trumpa na Karibima, sekundarni udar 2. rujna privukao je dvostranačku pozornost - uključujući, što je najopasnije, obećanje Odbora za oružane snage Senata da će provoditi nadzor.

No nakon niza zatvorenih brifinga Bradleyja u četvrtak, ono što je trebala biti najznačajnija kongresna kontrola kampanje do sada, čini se da se podijelilo po stranačkim linijama.

Tumačenja videa su se uvelike razlikovala: Cotton je rekao da je "vidio dva preživjela kako pokušavaju prevrnuti brod natovaren drogom namijenjenom Sjedinjenim Državama kako bi mogli ostati u borbi.“

Cotton je u petak za CNN rekao da nije vidio dokaze da su muškarci na brodu pokušavali koristiti radio za pozivanje pomoći. Senator je nastavio braniti drugi napad rekavši: „(Muškarci) očito nisu bili onesposobljeni. Nisu bili u nevolji.“

Predsjednik Odbora za obavještajne poslove Zastupničkog doma, demokrat iz Connecticuta, Jim Himes, nazvao je video "jednom od najuznemirujućih stvari" koje je vidio kao zastupnik.

"Svaki Amerikanac koji vidi video koji sam ja vidio vidjet će američku vojsku kako napada brodolomce - loše momke, loše momke, ali napada brodolomce", rekao je Himes. "Da, nosili su drogu. Nisu bili u poziciji da nastave svoju misiju na bilo koji način."

Himes je kasnije rekao: "Krajnji rezultat bili su dvije osobe bez ikakvog oružja, bez ikakvog alata, koje su se držale za uništeni brod... donesena je odluka da ih se ubije i to se zapravo i dogodilo. I to je bilo prilično teško gledati."

Promjena priče

Očigledno napuštanje tvrdnji obrambenih dužnosnika o pozivu u pomoć kao dokazu kontinuirane neprijateljske namjere - i time valjanosti sekundarnog napada - samo je posljednji u nizu promjenjivih izvještaja Trumpove administracije otkako su se prvi izvještaji pojavili u tisku tijekom vikenda.

Ministar obrane Pete Hegseth i njegovi glasnogovornici isprva su se bunili protiv izvještavanja o drugom napadu, a Hegseth ga je nazvao "izmišljenim, zapaljivim i pogrdnim izvještavanjem". Međutim, samo nekoliko dana kasnije, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt potvrdila je da se drugi napad dogodio i rekla da ga je naredio Bradley.



Hegsethova uloga u sekundarnom napadu - uključujući precizne naredbe koje je dao Bradleyju - i dalje su predmet istraživanja.

Himes i drugi zakonodavci rekli su u četvrtak da im je admiral rekao da Hegseth nije izdao naredbu da se "svi ubiju", kako je Washington Post izvorno izvijestio.

Zastupnicima je u četvrtak rečeno da je Hegseth prije početka misije jasno dao do znanja da bi napadi trebali biti smrtonosni, ali da nije bio obaviješten o preživjelima sve dok nisu ubijeni, rekao je jedan od izvora s izravnim saznanjima.

Tijekom sastanka kabineta u utorak, Hegseth je rekao da je promatrao početni napad na brod, ali je potom otišao kako bi prisustvovao drugim sastancima i saznao za drugi udar nekoliko sati kasnije.

Republikanski zastupnici su uglavnom podržali Hegsetha nakon brifinga u četvrtak.

"Osjećam se samouvjereno i nemam daljnjih pitanja za Hegsetha", rekao je za CNN predsjednik Obavještajnog odbora Zastupničkog doma Rick Crawford iz Arkansasa.

No točan jezik Hegsethovih naredbi u vezi s napadom 2. rujna - ili više od 20 drugih koje je vojska izvela - ostaje nejasan, kao i šire pravno opravdanje kampanje.

Od napada 2. rujna, američka vojska izvela je više od 20 dodatnih napada na brodove za koje je smatrala da ih upravljaju "narkoteroristi", ubivši najmanje 87 ljudi u kampanji za koju širok raspon vanjskih pravnih stručnjaka tvrdi da je vjerojatno nezakonita.

"Osnovna procjena koja uokviruje cijelu ovu operaciju jest da ako postoji brod s narkoticima i ljudima koji su povezani s organizacijom za trgovinu narkoticima, to je legitimna meta“, rekao je Coons novinarima u četvrtak. "Još uvijek imam pitanja o tome.“