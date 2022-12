Ponižavajući, sramotan, skandalozan – tako novi zakon opisuju osobe s invaliditetom i njihove obitelji. U četvrtak su prosvjedovali jer su Zakon o osobnim asistentima čekali desetljeće i pol. Na početku su bili oduševljeni, sve dok nisu pročitali prijedlog Zakona. Provjereno donosi njihove priče.

Zakon o osobnim asistentima čekao se dugih 16 godina. Najavljen je kao epohalni pomak, a njime su zadovoljni i ministar Marin Piletić, i radna skupina, i Zajednica saveza osoba s invaliditetom. S druge su strane roditelji i osobe s invaliditetom, koji su u četvrtak održali prosvjed.

Osobni asistenti zamišljeni su kao ruke i noge, sluh i vid osobama s invaliditetom. Oni su njihov prozor u svijet, oslobođenje od kućnog pritvora i oslobađanje obitelji 24-satne skrbi.

Uvođenje asistenata počelo je kao pilot-projekt prije 16 godina i to je ostao sve do danas. Osobe s invaliditetom mogle su ostvariti osobnog asistenta na četiri ili osam sati, što je premalo i nedostatno za plaće koje će se sada podići jer se diže minimalac.

Čak je i studentska dnevnica prerasla onu osobnih asistenata. Ugovori su na određeno jer su ovisili o projektima. Sada idu na državni proračun, no i dalje iz prijedloga novog zakona nisu saznali ništa važno za njih.

Ministar Piletić hvalio se da će osobe s invaliditetom ostvarivati pravo na osobnog asistenta na 16 sati, no nije naveo da to podrazumijeva rigorozne uvjete, pa će to pravo ostvariti tek poneki. Osobe s invaliditetom najviše vrijeđa što moraju biti nezaposlene da bi ostvarile pravo na ravnopravnost.

