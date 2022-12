U četvrtak u 12 sati održan je prosvjed osoba s invaliditetom i obitelji djece s teškoćama u razvoju. Udruga Sjena, organizator prosvjeda, objasnila je kako ovom akcijom traže konačno donošenje Zakona o inkluzivnom dodatku, konačno donošenje Zakona o osobnoj asistenciji i žurno osiguranje pomoći i podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju.

"Dobro došli na Markov trg, simbol hrvatske državnosti, ali nažalost i simbol hrvatske neljudskosti, nebrige, neodgovornosti i budimo posve jesne korupcionaštva i lopovluk", bile su prve službene riječi na prosvjedu na kojem se okupio velik broj ljudi. Među njima su bili i oporbeni političari - Nikola Grmoja, Anka Mrak Taritaš i Dalija Orešković.

U Hrvatskoj živi 624.000 osoba s invaliditetom, što je čak 16 posto ukupnog hrvatskog stanovništva. Nakon 16 godina čekanja Vlada ja najavila novi Zakon o osobnoj asistenciji, a premijer Andrej Plenković je rekao i da je Zakon o inkluzivnom dodatku u završnoj fazi. Osobe kojima je namijenjen, nisu njime ni najmanje zadovoljne, štoviše, osjećaju se izdanima.

"Ovaj zakon još je jednom ogolio ovu državu i vlast - nesolidarna, neepamtična i bešćutna, ali što je još gore od nabrojanoga - nepravedna, lažljiva i bijedna. Jer kad je netko u stanju godinama se iživljavati nad slabijima i nemoćnima, onima koji bez naše pomoći ne mogu onda je taj netko bijedan i jadan", saželi su na prosvjedu što točno misle o tom Vladinom prijedlogu.

Osvrnuli su se i na ministra Marina Piletića i njegovu izjavu kako je ovaj zakon epohalan pa nebrojali sve njegove manjkavosti i okomili se na HDZ i Vladu.

"Ova država ima novaca i ima ga napretek, ali ne za svakoga. Gabrijela Žalac je za svoj rođendan polokala i požderala 24.000 kuna, to je iznos pola godine plaća roditelja odgojitelja. Taj iznos javnog novca jedan HDZ-ov načelnik potroši u danu", poručili su.

Što se tiče Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji bi trebao stupizi snagu stupiti u siječnju 2023., a kojim će se povećati naknada za dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju do osme godine života s 2328 na 4157 kuna, uduga također ne misli puno toga pozitivnoga.

Prosvjed Udruge obitelji djece s teskocama u razvoju i osoba s invaliditetom (Foto: Robert Anic)

"Osobe s invaliditetom - socijalni slučajevi"

Ističu kako je došlo do propusta zbog čega je velik dio roditelja djece s teškoćama izostavljen i diskriminiran.

"Želimo biti dio društva koje prihvaća, suosjeća i potiče svakoga pojedinca da ostvari svoj potencijal uz maksimalnu podršku sustava. Osobe s invaliditetom u ovoj su državi najčešće proglašene socijalnim slučajevima. Sram vas može biti", poručila je Suzana Rešetar iz udruge Sjena.

Prosvjed Udruge obitelji djece s teskocama u razvoju i osoba s invaliditetom (Foto: Robert Anic)

''Tijekom 2022. godine u više navrata se najavljivalo konačno predstavljanje i donošenje tih zakona, koji se već dugi niz godina pripremaju, ali nikako da ugleda svjetlo dana, pa se tako to neće dogoditi ni ove godine", rekli su.

Tijekom njenog govora, jedan od prosvjednika - muškarac u invalidskim kolicima, pokušao se probiti kroz ogradu, pa ga je zasutavila policija.

"Nećete nas se riješiti! Ako treba, svaki dan ćemo vas podsjećati na one najranivije među nama i vjerujte nam nećemo se umoriti", poručila je Rešetar za kraj.

Prosvjed Udruge obitelji djece s teskocama u razvoju i osoba s invaliditetom (Foto: Robert Anic)

Nakon nje, za govornicu je stigla paraolimpijka Ana Sršen koja je upozorila na poznati problem s kojim se suočavaju osobe s amputacijama.

"Problem asistenata, ali veliki problem je i novi pokušaj uštede na medicinskim pomagalima od strane HZZO-a. To će dovesti do novog pada standarda pomagala. Već je najavljeno da će u Hrvatskoj biti povučeno 300 proizvoda, to znači da će preko 200 tisuća osoba s invaliditetom od početka iduće godine ostati bez ikakvih pomagala, čak i onih sa standardom od prije 40 godina", rekla je pa i sama govor završila iznoseći da Hrvatska čini sve ne bi li osobe s invaliditetom pretvorila u socijalne slučajeve.

Za govornicu je stigla i Laura Soče koja ima cerebralnu paralizu i potpuno je slijepa, ali svejedno je uspjela zavšiti preddiplomski studiji.

"Pitali su me što će mi osobni asistent? Postavljam pitanje gospodinu Piletiću, kako bi vama bilo da s vama na fakultetu stoji tata? Međutim, vi imate pravo na osobnog asistenta, zašto onda nama to uskraćujete", poručila je Laura.