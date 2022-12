Još jedan radnik, ovaj je bio s Filipina, smrtno je stradao na svjetskom prvenstvu! Koliko ih je dosad poginulo, postoje različite teorije. Gianni Infantino, predsjednik FIFE, govorio je nedavno samo o spektaklu, milijardama pred ekranima, tisućama na stadionima. U tu statistiku nije dodavao sve one radnike koji su dali život za te iste stadione, nije spomenuo ni kako je Katar dobio organizaciju prvenstva. A ta afera ga je i dovela na tu funkciju, nakon što su njegovi prethodnici Blatter i Platini morali otići. Iza svjetala reflektora nogometnih stadiona i blještavila modernih zgrada krije se i ona druga, tamna strana. Reporterka Provjerenog Ana Malbaša razgovarala je sa zviždačicom, ali i istraživačkim novinarom koji su ukazali na ono o čemu se uslijed nogometnog ludila, manje govori!

Katar. Ovogodišnji domaćin Svjetskog nogometnog prvenstva.

"Oči svijeta uprte su u tu zemlju… u razdoblju od 5 do 6 tjedana. To daje nacionalnoj državi priliku da razvije svoju meku moć, da bude poznata u svjetskoj zajednici", započinje priču zviždačica Bonita Mersiades.

Pustinjska država s manje od tri milijuna stanovnika. Moderna arhitektura, visoke zgrade koje svijetle noću, atraktivni stadioni. Iza tog blještavila, krije se i tragična priča o smrti brojnih radnika.

"Mislim da je to najveći skandal u povijesti sporta", kaže novinar i redatelj Benjamin Best reporterki Provjerenog Ani Malbaši.

A nije jedini. Otkriveno je i kako se postaje domaćin prvenstva. Bila je 2009. FIFA je tražila zemlje u kojima će se održati najprestižnije nogometno natjecanje 2018. i 2022. Za ovogodišnje prvenstvo stigle su ponude iz Australije, Japana, Katara, Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država. Ponuda Indonezije za 2018. je diskvalificirana zbog nedostatka potpore vlade, a Meksiko je povukao svoju ponudu iz financijskih razloga. Australija se zato odlučila potruditi. Ulagalo se na sve strane.

Trofej namijenjen pobjedniku FIFA Svjetskog nogometnog prvenstva stiže u Split

Bonita Mersiades radila je tada kao voditeljica korporativnih i javnih poslova u Australskom nogometnom savezu. Bila je i članica višeg menadžerskog tima za australsku kandidaturu. Uočila je i jednu neobičnu investiciju.

"Uložili smo četiri milijuna dolara u Oceaniju. Dali smo 5 milijuna dolara azijskim nogometnim savezim. Također smo pridonijeli novcem Jacku Warneru koji je tada bio jedan od potpredsjednika FIFA-e iz Trinidada i Tobaga".

Novac je, kaže, trebao ići za nadogradnju stadiona u Trinidadu i Tobagu koji je slučajno bio u njegovu vlasništvu, na zemljištu u njegovu vlasništvu.

"Doznala sam mnogo godina poslije i istražujući te stvari da je novac otišao izravno na njegove osobne bankovne račune. Bila je to tajna. Drugo, novac nisu uplatili međunarodnim bankovnim transferom, već bjanko-čekom ili otvorenim čekom koji je išao od Sydneyja do Londona, do New Yorka, do Port of Spain Trinidada i Tobaga. A to nije uobičajen način isplate novca u današnje vrijeme, pa čak ni u to doba 2010".

A Jack Warner bio je jedan od ukupno 22 glasača za domaćina Svjetskog nogometnog prvenstva. I ta je uplata, kaže, Mersiades išla samo šest tjedana prije glasovanja.

Kad takva jedna mala zemlja dobije organizaciju najvećeg sportskog natjecanja na svijetu, već u startu vam se moraju upaliti lampice, jel tako, pita Marin Galić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

FBI pokreće istragu. Otkrivaju korupciju širokih razmjera u FIFA-i

"Spominje se da su bivši visoki funkcionari CIA-e zapravo bili angažirani od strane Katara kako bi pratili te pojedine članove izvršnog odbora, odnosno našli njihove slabe točke i onda kada nađete njihove slabe točke onda je puno lakše s njima manipulirati", kaže Galić.

U javnost su izašli i detalji o tajnim sastancima.

"Znamo što je otkriveno susretom tadašnjeg predsjednika Francuske Sarkozyja i osobe koja je sada katarski emir te Michela Platinija, koji je tada bio potpredsjednik (FIFA-e). Znamo da je to bilo ključno za promjenu glasa Platinija i ljudi koji su glasovali s njim. Mislilo se da će navijati za Sjedinjene Države 2022., a na kraju je navijao za Katar. A onda se dogodio cijeli niz stvari", tvrdi zviždačica.

Dolazi do međuvladinih dogovora između Katara i Francuske. Ali i privatne koristi za nekadašnjeg francuskog nogometaša i tadašnjeg potpredsjednika FIFA-e.

Primjerice, katarska Vlada kupila je osamdeset zrakoplova Airbus od francuske tvrtke... Sin Michela Platinija dobio je unosan posao u jednoj od katarskih organizacija, navodi Mersiades.

Nezakonito oduzimanje putovnica, neisplaćene plaće

Nije ovo jedina velika afera koja izlazi prije početka prvenstva. 2019. godine njemački novinar i dokumentarist odlazi undercover u Katar i svjedoči uvjetima u kojima rade radnici na izgradnji infrastrukture za Svjetsko prvenstvo. Mahom migranti. Iz Nepala, Bangladeša, Indije, Kenije…

"Otkrio sam da stotine radnika nisu bile plaćene mjesecima. Neki od njih nisu imali putovnice. Bile su im nezakonito oduzete. Nisu mogli promijeniti poslodavca. Jedva da su imali hranu. Većina kampova koje sam vidio izgledala je isto. Male sobe, 10, 20 ljudi u vrlo malom prostoru", prisjeća se Benjamin Best.

Tijekom gradnje infrastrukture za prvenstvo došlo je do smrti radnika. Išao je on i na pogrebe u Nepal, razgovarao s ožalošćenim članovima obitelji.

"Nedavno smo intervjuirali ženu koja je izgubila supruga. On je radio na izgradnji Al Janoub stadiona. Umro je 2018. Znam da je dobila kompenzaciju. Primila je novac. Oko 70.000 eura. Ali sam razgovarao i s drugim ljudima i članovima obitelji radnika koji nisu radili na stadionima, već na izgradnji druge infrastrukture. Većina njih je samo dobila informaciju da je njihov suprug ili sin preminuo. Nisu dobili odštetu. Ne znaju ni kako su umrli", kaže novinar.

The Guardian je objavio da je ukupno preminulo 6.500 radnika od 2010. kada je Katar dobio domaćinstvo. Katar tu brojku nikada nije priznao i rekao je da se sve smrti ne odnose na prvenstvo. Ali Best kaže da je od njih nemoguće dobiti pravu statistiku te da su novinari morali kontaktirati zemlje odakle migranti dolaze, a njih se pak ne informira dovoljno o tome kako su migranti umrli.

"Mi znamo da Katar ima sve informacije o smrti radnika, imaju sve brojke, ali iz nekog razloga, mogu samo nagađati kojeg, nisu bili u potpunosti transparentni."

Kontaktirali smo i našeg sportskog novinara koji prati prvenstvo u Kataru. U razgovoru sa stranim radnicima, koji čine veliku većinu u Kataru, dobio je i drugi pogled na radničke uvjete.

"Mene svaki dan voze taksisti tu, od Bangladeša, Šri Lanke, Indije, Pakistana, mahom svi i oni su zadovoljni sa životom", kaže Ivica Medo, novinar portala Gol.hr.

Nakon otkrića afere s radnicima koji su radili građevinske poslove došlo je do poboljšanja određenih zakona u Kataru kojima bi trebali biti bolje zaštićeni u slučaju smrti. Povećala se i minimalna plaća koja sada iznosi 1.000 katarskih riyala što je 275 eura, a postoje određene procjene da je ove godine prosječna plaća iznosila oko 4.000 eura.

Bojkot natjecanja i lažni navijači

Zbog svih problema prije prvenstva, neke su svjetske zvijezde odbile sudjelovati na otvaranju. Spominjalo se da to čine i brojni navijači, pa da su stadioni poluprazni.

"Pazite, postoje snimke, znači ako imate stadion koji ima kapacitet 60.000 gledatelja, ako gledate na kameri da je barem trećina prazna i ako oni kažu da je bilo 62.000 ljudi – kako je to moguće", pita se Galić.

Naš novinar kaže da je to zato što ne dolaze svi na početak, već tijekom utakmice.

Pojavila se i priča o lažnim navijačima. Medo ističe da nisu lažni i da je to nešto već viđeno na drugim prvenstvima.

"Svjetsko prvenstvo u Japanu, dolazili su razredi gledati utakmicu i onda bi jedan razred obukao hrvatske dresove, drugi bi obukao brazilske. I oni bi navijali i nitko nije govorio - to su namješteni. Tako je i ovdje, vjerojatno su u firmama dobili naputke odite na utakmice, vjerojatno su im subvencionirali karte, ti ljudi se mahom ne kuže u nogomet, ima ih koji baš nemaju pojma o nogometu. Za njih je to događaj", kaže Ivica Medo.

Katar je potrošio više od 200 milijardi američkih dolara na Svjetsko prvenstvo. Taj novac zasigurno neće sada vratiti, kaže profesor Galić. Ali ističe da su to ulaganje smatrali neophodnim.

"Žele tu promociju, društvenu, političku promociju svoje države. Nafta nije vječna i oni se zapravo preorijentiraju na druge grane, a najviše u toj regiji se u principu orijentira na turizam – pogledajte šta je Dubai napravio u zadnjih 30 godina, to je čudo, jel tako. I onda najbolja promocija za vaš turizam je upravo jedno Svjetsko prvenstvo", pojašnjava Galić.

S jedne strane promocija, s druge upitne smrti mnogih koji su na njoj radili.

Pandorina kutija korupcije

Ono što je krenulo kao sumnja američkih istražitelja otvorilo je pandorinu kutiju namještanja, korupcije, osobnih bogaćenja unutar FIFA-e i oko nje. Brojni su njezini članovi bili uhićeni, osumnjičeni pa i izbačeni iz FIFA-e.

Sepp Blater je u nedavnom intervjuu kazao da mu je Michel Platini priznao da je bilo pritisaka na njega od strane bivšeg francuskog predsjednika da da glas Kataru. Novi predsjednik FIFA-e postao je Gianni Infantino.

"Netko iz FBI-a ili američkog Državnog odvjetništva jednom je rekao da je FIFA poput mafije. Možete maknuti nekoga bez obzira na to je li Platini ili Blatter, a netko drugi dođe i radi točno istu vrstu posla ili obavlja istu ulogu", tvrdi Mersiades.

Ona je jedna je od zviždačica koja je prokazala način na koji krovna nogometna organizacija radi. Postavljala je pitanja, izražavala sumnje u korupciju. Zbog toga je prvo izgubila funkciju, a onda je imala i zaštitu, bila više puta hakirana. No, sve bi opet ponovila, kaže nam. I to zato što kao ljubiteljica nogometa smatra da je to ispravno i da je zbog svega na pravoj strani povijesti.

Nogomet je najpopularniji sport na planetu. Jako gledan, dobro plaćen. Ondje gdje je novac i moć, tu je i kriminal, tu je politika. Ali tu su mladi sportaši, talenti…Tu je mogućnost da se izgradiš, izboriš, ne samo za sebe i svoju obitelj, već za svoju momčad, za svoju državu. On diže i spaja narode, unosi pozitivne emocije u naše domove. I zbog svega toga … bilo bi strašno ne sačuvati ga onim što bi uistinu trebao biti. Sport koji spaja i veseli milijarde.

