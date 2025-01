Čak osam bivših Plenkovićevih ministara još je pod optužnicama ili istragom, no bez sudskog epiloga: Provjereno istražuje gdje je zapelo

Da je pravda u hrvatskom pravosđu spora znamo svi, a koliko, sudeći po suđenjima bivšim visokim dužnosnicima, nećemo tako skoro doznati.

Iz Vlada Andreja Plenkovića od dolaska na vlast 2016. do danas je otišlo više od 30 ministrica i ministara. Cijeli niz ih je otišlo zbog korupcije, zloupotrebe položaja, izvlačenja novca ili pogodovanja.



Čak osam ih je trenutno pod optužnicama ili istragom zbog kaznenih djela. U niti jednom slučaju još nema sudskog epiloga.

DARKO HORVAT, rođen 1970. u Čakovcu

2016. ministar poduzetništva i obrta

2018. do 2020. ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta

2020. do veljače 2022. ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

od listopada 2022. pod optužbom USKOK-a za zloupotrebu ovlasti i položaja



Horvat je prvi ministar u hrvatskoj povijesti uhićen za vrijeme ministarskog mandata. Prije nego je krenuo na posao u rano jutro, DORH mu je pokucao na vrata.

Premijer se na ovo uhićenje prilično naljutio, no detalji istraga ili optužbi na račun njegovih ljudi kroz godine, odgovaralo mu to ili ne, na razne načine uvijek su našli put do medija.

Optužnicu protiv Horvata USKOK je podigao osam mjeseci nakon uhićenja, u listopadu 2022. Tjedan dana prije toga Darko Horvat je već imao novi posao. Iz tvrtke Končar tada su priopćili da im treba njegovo iskustvo inženjera.

Danas, tri godine kasnije suđenje Horvatu još traje. Do njega nismo uspjeli doći

BORIS MILOŠEVIĆ rođen je 1974. u Šibeniku

od srpnja 2020. do travnja 2022. potpredsjednik Vlade RH

od listopada 2022. pod optužbom USKOK-a za zloupotrebu ovlasti i položaja

Boris Milošević tada je odstupio s mjesta potpredsjednika Vlade. Aktivirao je saborski mandat, a sada je potpredsjednik Srpskog narodnog vijeća.

JOSIP ALADROVIĆ, rođen 1985. u Pleternici

od 2020. do 2022. ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Hrvatske

2022, optužen za zloupotrebu položaja i ovlasti

Aladrović je sam odstupio nakon što je DORH tražio da se protiv njega pokrene kazneni postupak zbog sumnje da je dok je bio direktor Zavoda za mirovinsko osiguranje zapošljavao preko veze, a u USKOK-ovoj optužnici piše da je u jednom slučaju to od njega tražio upravo Darko Horvat.

Proces još traje, a u ožujku će se sastati optužno vijeće oko potvrđivanja optužnice. Četiri mjeseca nakon posjeta USKOK-u 2022. otvorio je tvrtku s Goranom Ćorićem, bratom još jednog bivšeg ministra, Tomislava Ćorića. Zatim je otvorio još jednu tvrtku 2023. pa još jednu 2024.

Sa svoje tri tvrtke, Aplus consulting, GALA projekti i GALA voće bivši ministar demografije sada nema čime se ne bavi, od poljoprivrede, preko konzultantskih usluga do organizacije događaja, informatike pa čak i javnog informiranja. Od podizanja optužnice prošlo je tri godine.

TOMISLAV TOLUŠIĆ, rođen je 1979. u Virovitici

od siječnja do listopada 2016. ministar regionalnog razvoja i EU fondova

od svibnja 2018. do srpnja 2019. ministar poljoprivrede, ujedno i potpredsjednik Vlade RH

2022. optužen za zloupotrebu položaja i ovlasti

2024. podignuta EPPO-ova optužnica za subvencijsku prijevaru

Tzv. afera “po babi i stričevima” na Županijskom sudu u Zagrebu protiv navedene četvorke samo je dio kaznenih djela koje se stavljaju na teret Tomislavu Tolušiću. 2024. Europska tužiteljica protiv njega je podigla optužnicu za subvencijsku prijevaru, a spis se trenutno priprema za sjednicu optužnog vijeća. Bivši ministar je u međuvremenu otvorio vinariju.

Europski tužitelji optužili su ga da je lažno prikazujući stanje u svojim vinogradima pokušavao izući novac iz EU fondova I poticaja za vinare.

Zbog cijelog niza sumnji u malverzacije s nekretninama, Lovro Kuščević je otišao s ministarske pozicije prije šest godina.

LOVRO KUŠČEVIĆ - rođen 1975. u Supetru

bivši načelnik općine Nerežišće

ministar graditeljstva u Vladi Tihomira Oreškovića zatim ministar uprave u Vladi Andreja Plenkovića do 10.srpnja 2019.

optužen za zloupotrebu položaja i ovlasti

Kroz nekretnine Lovre Kuščevića novinari su se probijali mjesecima. Kokošinjac pretvoren u vilu, izmjene prostornog plana u zonama u kojima je vlasnik zemljišta, malverzacije.

Povjerenstvo za sukob interesa 2020. odrezalo mu je kaznu od 6 000 kuna zbog neusklađenosti imovine. USKOK-ova optužnica potvrđena je početkom prosinca 2021. na Županijskom sudu u Splitu.

Danas je Kuščević poduzetnik. Dvije godine je bio partner u tvrtki BD20 project koja se bavila graditeljstvom, a 2022. je otvorio i samostalnu tvrtku Eco living koja se bavi proizvodnjom i distribucijom električne energije.

Prema financijskom izvješću za 2023. njegova tvrtka zaradila je tek 3.325,00 eura. Prošle godine je snimljen da predaje dokumentaciju za 1000 eura subvencije za električnu energiju, a mediji su objavili i da njegova supruga iznajmljuje vilu iako im je pod blokadom DORH-a.

GABRIJELA ŽALAC, rođena 1979. u Vinkovicima

od 2016. do 2019. ministrica regionalnog razvoja i EU fondova

optužena 2022. za zloupotrebu položaja i ovlasti

2022. optužnica EPPO-a za trgovanje utjecajem

Gabrijela Žalac je u ožujku 2019. u Vinkovcima automobilom udarila djevojčicu. Ispostavilo se da joj je vozačka dozvola istekla tri godine prije toga.



Iako ju je hvalio i nakon što je otišla s ministarske pozicije 2019., tri godine nakon toga, ured Europskog tužitelja optužio ju je za trgovanje utjecajem, a prije toga i USKOK za zloupotrebu ovlasti i položaja u velikoj aferi Vjetroelektrane, zajedno s državnom tajnicom Josipom Pleslić, bivšom Rimac. Javnost se pitala tko je još umiješan.

Protiv Josipe Pleslić na Županijskom sudu u Zagrebu u tijeku su tri suđenja, za primanje i davanje mita, te za zlouporabu položaja i ovlasti. Gabrijelu Žalac se na istom sudu tereti za zlouporabu položaja i ovlasti te za trgovanje utjecajem. Taj spis se nalazi na Visokom kaznenom sudu od rujna2024. radi žalbe na rješenje o nezakonitim dokazima.

Iz afere Vjetroelektrane su iscurile poruke u kojima su ministrica i državna tajnica dogovarale svoje aktivnosti, a do danas javnost nije dobila odgovor na pitanje tko je AP kojeg su spominjale.

Bivša ministrica Gabrijela Žalac je u veljači 2021. osnovala konzultantsku firmu Mega EU koju je za godinu dana, u travnju 2022. ugasila.



MARIO BANOŽIĆ, rođen 1979.u Vinkovcima

2019. do 2020. ministar državne imovine

Od 2020. do 2023. ministar obrane

2024. potvrđena optužnica za izazivanje prometne nesreće sa smrtnim ishodom

Iako su mediji pisali o čitavom nizu njegovih nemoralnih poteza, poput korištenja državnog stana, a uz državnu subvenciju kupnje drugog, te plagiranja znanstvenog rada, Mario Banožić nije otišao zbog kriminala. Ostavku na mjesto ministra potpisao je iz bolnice gdje je završio nakon što je 11. studenog 2023. izazvao prometnu nesreću u kojoj je poginuo 41.godišnji Goran Šarić.

U ovom slučaju, čini se, najjasnijem od svih spomenutih Općinskom sudu u Vinkovcima je trebala godina dana da potvrdi optužnicu. Sljedeća rasprava na redu je u ožujku.

VILI BEROŠ, rođen 1964. u Splitu

2020. do 2024. ministar zdravstva

uhićen pod sumnjom za uzimanje mita, pogodovanje i zloupotrebu položaja

Prije dva mjeseca uhićenje ministra zdravstva sve je iznenadilo. Pod sumnjom da je uzeo mito i pogodovao u kupnji skupe medicinske opreme Vili Beroš odveden je na deset dana u istražni zatvor.

Mediji su objavili poruke koje ga povezuju s Hrvojem Petračem, javnosti najpoznatijem kao otmičarem sina generala Vladimira Zagorca.

Iz Ureda Europskog tužitelja stigla je informacija da im se DORH upleo u istragu i požurio s uhićenjem.

Državni odvjetnik Ivan Turudić donio je odluku da ovaj predmet pripadne USKOK-u, a iz ureda Europskog tužitelja odgovorili su nam da su tako i učinili iako se s odlukom izrazito ne slažu. Iz USKOK-a dva mjeseca od uhićenja nema novih informacija, na naš upit odgovaraju standardno - istraga je još u tijeku.

Svi spomenuti dužnosnici su nakon odlaska s mjesta ministra aktivirali saborski mandat kako bi iskoristili tzv. mjeru 6+6. Šest mjeseci punu, a šest mjeseci pola plaće. Josipa Pleslić, kao saborska zastupnica, također je iskoristila to pravo. Iznimka je Tomislav Tolušić koji je u kategoriji 3+3 jer nije ostvario punu godinu staža kao dužnosnik. Postupci protiv većine njih na sudu traju već godinama. Presudu još nitko nije dobio.

