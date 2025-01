U ovim trenutcima Mandatno-imunitetno povjerenstvo u Saboru raspravlja o povratku bivšeg potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Josipa Dabre u saborske klupe. Dok vladajući ističu kako je to hoće li aktivirati mandat samo na njemu i na njegovoj stranci, oporba upozorava - to će još više naštetiti kredibilitetu Sabora.

"Što se tiče povratka u klupe Hrvatskog sabora moramo znati da gospodin Dabro, kao i svi drugi saborski zastupnici, ima svoj mandat koji je dobio na izborima i povjerenje hrvatskih građanina. A hoće li on to pravo iskoristiti, to je na Domovinskom pokretu, to je njihovo pitanje", rekao je Nikola Mažar (HDZ).

"Onda ćemo se sutra čuditi percepciji Hrvatskog sabora. Upravo taj Dabro koji je upozorio na to da se u Hrvatskim šumama događa kriminal dizat će ruku za politike HDZ-a i za one koje je prozvao za kriminal i za zataškvanje kriminala. Nije li to pomalo apsurdno", izjavila je Sabina Glasovac (SDP).

"Uzimajući i dodatne snimke koje postoje i nakon te cijele priče vratiti se ovdje... Ja osobno ne bih znao što bih progovorio u Hrvatskom saboru da je riječ o meni. Ja ne znam na koju temu bih se mogao javiti i bi li mi moj obraz dopustio da progovorim bilo koju riječ", komentirao je Ante Kujundžić (MOST).

"U jednoj pristojnoj zemlji apsolutno Dabro nakon ovog ne bi više sjedio u Saboru i to bi odlučila njegova stranka", poručila je Anka Mrak Taritaš (GLAS).

