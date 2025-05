U razgovor s američkim novinarima John Prevost, brat novoizabranog pape Lava XIV. ispričao je kako je tekao njihov posljednji razgovor prije konklave iz kojeg smo saznali da je papa gejmer i filmofil.

"Prvo smo igrali Wordle, jer to redovito radimo. A onda smo igrali Words with friends. To služi da mu skrene misli sa stvarnog života", govori John Prevost.

Wordle je popularna online igra pogađanja riječi u kojoj igrač pokušava pogoditi petoslovnu englesku riječ u najviše šest pokušaja. Words With Friends je društvena igra riječima slična Scrabbleu, koju igraš protiv prijatelja ili nasumičnih protivnika online. Cilj igre je slagati riječi na ploči koristeći slova iz svoje "ruke" i pritom osvojiti što više bodova.

"A onda smo pričali o tome što se događa. Pitao sam ga 'Je l' ima crvene čarape?' Ta fora mi i nije dobro prošla. Tako mi inače pričamo. I pitao sam ga 'Jjesi spreman za to?' i 'Jesi gledao film Konklavu?' da znaš kako ćeš se ponašati? A baš je završio s gledanjem Konklave. Pa je znao kako se ponašati", sa smijehom je ispričao John Prevost, objasnivši da mu je samo htio skrenuti misli sa svega i da ga nasmije.

"Ovo mu je sada sjajna odgovornost!", sa smiješkom će Prevost.