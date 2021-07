Ispijena, tupog pogleda, djevojka koja zaustavlja ljude na ulici tražeći ih novac. Da ste je susreli u vrijeme dok je bila na heroinu, ostali biste u šoku! Gubitak roditelja, rat, heroin, neuspješna odvikavanja, život u komuni, oduzimanje djeteta...A onda preokret. Odvikavanje je trajalo godinama, ali sada ima novi život. Puno mirniji, sa suprugom i dvije kćeri. U 47. godini postala je diplomirana magistra socijalnog rada. Ono što je nekad trebala i sama, pomoć - danas nudi drugima. Svima onima koji su, poput nje, pronašli krivi izlaz iz problema - onaj u drogi. Željka je danas inspiracija i dokaz da su čuda, uz uporan rad i volju - uistinu moguća! Željka je svoju priču podijelila s reporterkom Barbarom Majstorović Ivezić.

''Moja soba je izgledala tako da nisam imala ni ključ na vratima, potrgana brava, jedna fotelja, ormar koji dijeli tu foteljicu od kreveta. I puno pobacanih stvari, krpa, šprica, igala, kutija tableta i flistera pobacanih more'', započela je svoju priču Željka.

Tri godine kao jedan dan. Tim riječima opisuje život ovisnika o heroinu. Nitko ne razmišlja što će biti sutra ili za nekoliko dana. Samo da je danas dobro.

''Ja sam živjela iz dana u dan, iz potrebe u potrebu, nisam bila u mogućnosti vidjeti dalje od toga'', komentira.

Tako je izgledala njezina mladost, a 20 godina kasnije…

''Nakon pet godina studija, magistar socijalnog rada'', pohvalila se Željka.

Teško djetinjstvo

Željkin je život od ranog djetinjstva bio sve osim sretnog. Gubitak roditelja, rat u Vukovaru, heroin, neuspješna odvikavanja, život u komuni.

''Kad bi netko išao procjenjivati danas tko će se izliječiti - ja ne bih bila u toj kategoriji'', komentira.

Roditelje je izgubila s devet godina. Majka joj je izgorjela u liftu, otac preminuo od karcinoma nekoliko mjeseci kasnije. Živjela je s bakom i doživjela opsadu svog rodnog grada - Vukovara.

''Nisam imala s kim o tome razgovarati, i nisam razumjela samu sebe u tom periodu. A bilo mi je jako teško'', rekla je.

Eksperimentiranje s drogom počinje u srednjoj školi. Iako naizgled vesela djevojka, dobra učenica, omiljena među prijateljicama. Ali nešto je nedostajalo.

''Droga mi je dala sve - lažno! Znači, i ljubav, i sigurnost, i mir, i snagu. Mislila sam da je to, to. Takav čovjek treba biti'', govori Željka.

A čovjek na heroinu je, barem u početku, kaže, zaštićen od svega negativnog iz svakodnevnog života. Sve je savršeno i voliš sve oko sebe. A sebe najviše.

''Možeš sve, nisi ranjiv, ništa te ne boli, ništa te ne povrjeđuje, nema neke pretjerane emocionalnosti'', objašnjava.

Dok jednom ne zaboli. A to je onda kada nestane ili droge ili novca za drogu. Ili kada tvoja okolina shvati što se događa. Tako kreću i Željkine muke. Rodbina ju je odvela u Zagreb na liječenje u bolnicu Vrapče. No ona niti ne pomišlja na rastanak s heroinom.

''Ja uopće nisam razumjela zašto bih se liječila kad je meni, ustvari, dobro. Nije mi bilo dobro pa sam se počela drogirati'', izjavila je Željka.

Ovisnost ih je spojila

U Vrapču se donekle sredila. Uvelike joj je u tome pomogla upravo sanja! Osoba koja je ne samo prepoznala već i nije odustala od nje.

''Priče njezine životne su zaista bile šokantne. I zaista je bila sama. Sve ono što bi po teoriji rekli rizično, disfunkcionalno, raspadnuto, pala s marsa, prognanik, nezaposlena, ne znam što sve ne, a gle ju sad'', govori Sanja.

Na odvikavanju u Vrapču tih davnih dana, bio i njen budući suprug Dean. I on sa istim pogledom na svijet kao i Željka!

''Uvijek postoji onaj glavni interes, a to je, nažalost ta droga i kako doći do nje'', rekao je Dean.

Statistike kažu da su rijetki narkomanski parovi koji opstanu jer se vrlo često pokaže da je ljubav bila samo zajednički interes. Ni Željka ni Dean nisu na početku imali velike planove.

''Zanimljivo je kad nekom kažeš da sam se udala za čovjeka kojeg sam upoznala na psihijatriji. To je onako smiješno. Ne znam šta bih rekla o tome. Rijetki opstaju, ne znam ni sama kako smo opstali. To je čudo. Ustvari, opstali smo jer je svaki od nas htio da napravi nešto u svom životu'', objašnjava Željka.

''Iskreno da vam kažem, nisam ja gledao u daleku budućnost. Mi smo živjeli trenutak, iz dana u dan. Ali ako bi stao i malo dublje razmislio o nekom sretnom porodičnom životu. Ne, moram priznati da se nisam vidio tako s njom'', komentira Dean.

Kada je otpuštena iz Vrapča, Željka nije imala kamo. Rodbina iz rodnog Vukovara bila je raseljena po cijeloj Hrvatskoj. Pomažu joj liječnici i sestre iz Vrapča.

''Da joj se nađe smještaj na koji je ona imala pravo kao i svi drugi prognanici. E, onda, sad treba naći nešto za unutra. Pa je bila akcija za opremanje, pa je netko dao poplun, pa je jedan dao jastuk, deku, tanjurić, šalicu. Krpali smo. I tako je otišla nakon prvog liječenja. S našeg odjela'', rekla je Sanja.

Željka dobiva smještaj u prognaničkom naselju za Vukovarce. Na današnjem Bundeku. Ondje više nema ni traga barakama u kojima je živjela!

''Ovo je bila putanja moje svakodnevice. Znači Zapruđe, iz Baraka, preko Središća, Sopota do Sigeta gdje je Dom zdravlja gdje odlazim svaki dan po supstitucijsku terapiju. Ovo je moj Dom zdravlja u kojem sam podizala svaki dan heptanonsku terapiju i popratne lijekove. Naravno, nezasitna. Kako doktorica nije mogla pisati, puštati lijekove kakvom sam ja brzinom to trošila. Imala sam i nekakve privatne recepte, gdje su me ljudi u svim privatnim ljekarnama kao i u ovoj susjednoj poznavali i pisali mi u tekicu dugovanja. I odavde bi nastavljala dan. Po dobrom starom običaju, u park pa dok ne prošljaka. Odavde bi onda otišli dalje, nažicali pare prognaničkim kartonom ili bih mu ja držala stražu dok je on krao. I onda bi završili u podrumu njegove zgrade i sredili se heroinom'', prepričava kako je izgledao uobičajeni dan.

Životna prekretnica

Razgovarajući o tome kako da se izvuku iz problema, kako da se srede i daju svom životu neki veći smisao od svakodnevnog drogiranja, Željka i Dean donose odluku da postanu roditelji.

''Pomislila sam, da nisam toliko loš čovjek da ću se nastaviti drogirati ako dobijem dijete. To mi je bila sjajna ideja. Pa evo još nešto da pokušam. Znači ono, pokušala sam studirati pa nešto nije upalilo, ali ako rodim dijete, sto posto ću biti čista. To na kraju, naravno da nije upalilo i da je krenulo po zlu. Kad su počeli bolovi trudnički, onda sam se toliko uplašila da sam samu sebe anestezirala. Popila sam sve što sam imala. Svu terapiju za ne znam koliko dana, lijekova i svega'', govori.

Poroda se ne sjeća, ali se sjeća onog što je rekla nakon. ''Da gdje je moja terapija, a ne gdje je moje dijete. Što je strašno, jel'. Eto, to je život besvjesnog čovjeka'', komentira Željka.

Odmah nakon rođenja, kćer im je oduzeo Centar za socijalnu skrb. I to je bila prekretnica.

''To je bio presudni trenutak kada sam više ja kliknuo u glavi i rekao - moramo nešto učiniti. Ako već uništavamo osobne živote, ajmo barem sačuvati život djeteta'', govori Dean, a Željka objašnjava da sebe bez droge nije mogla podnijeti. ''Znači, svako moje skidanje bi bilo inicirano od nekog drugog ili zbog nekakve situacije, da li da mi vrate dijete, pa da li zbog lošeg fizičkog stanja ili tako nešto.''

Odlaze u komunu u Španjolskoj. Tamo su doslovno učili sve osnovne životne stvari poput odgovornosti, ustajanja u određeno vrijeme, kuhanja, suživota s drugim ljudima. Proveli su tamo šest godina, vratili oduzetu kćer i dobili još jednu. Nakon povratka iz komune Željka počinje raditi s ovisnicima u udrugama i bolnici Vrapče. Svojim primjerom svjedoči da je potpuni oporavak moguć.

''Kad rade udruženo struka i netko tko ima osobno iskustvo dobro, onda to ima puno više koristi i lakše se zapali ona iskrica koja je potreban da čovjek radi na sebi, da radi neku promjenu za sebe bolje'', objašnjava Sanja.

''Ono što je vrlo važno je takozvana pir edukacija znači vršnjačka edukacija gdje će ona iz svog dubokog osobnog iskustva moći raditi s osobama s problemom ovisnosti i motivirati ih da idu prema terapijskim zajednicama'', navodi Ivan Ćelić, specijalist psihijatrije.

Pomogla je mnogima

U terapijskoj zajednici REMAR sad redovito svojim znanjem i iskustvom pomaže ovisnicima. Tu susrećemo Šimuna, bivšeg ovisnika, koji Željku upoznao kada je došao na odvikavanje u Vrapče.

''Kad sam nju vidio, nekako. Nije mi baš sjela. Nisam je želio gledati, ni slušati, nije mi bila zanimljiva ni ona ni ta njena priča, spika. Tokom ta tri mjeseca ona je stvorila taj kontakt sa mnom. Uspjela se uvući pod kožu. I dovest me tamo gdje sam sad. Mislim, dovesti, predložila mi je'', govori Šimun.

Željka više ne vjeruje u onu. Jednom ovisnik, uvijek, ovisnik. I to je ono što nastoji svojim radom prenijeti svima onima koji su u sličnoj situaciji kao što je ona bila.

''Ono što ljudi misle - pa morat ću cijeli život apstinirati i sustezati se. Znači, morat ću se paziti. Ne smijem uzeti, ne smijem uzeti. To nije istina. Dođe trenutak kada čovjek postane slobodan i to jako naglašavam, da postoji taj potpuni oporavak i sloboda od ovisnosti'', zaključuje.

Danas Željka ne samo da pomaže drugima, već to čini s diplomom u rukama. Nečim što je prije 20 godina nije ni sanjala. Njezin je život miran, obiteljski. S mužem i dvije kćeri tinejdžerice. Sve on što je nekada smatrala dosadnim. Vjeruje da je potpuni oporavak moguć. Ljudi se boje ovisnika i rijetko će im dati priliku. Željka svojim primjerom pokazuje da su promjene ipak moguće.

