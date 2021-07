Od danas se primjenjuju COVID potvrde. Neki su je preuzeli čim su se cijepili, dok se drugi još nisu snašli u bespućima QR kodova, aplikacija i e-Građana. Zato je reporterka Sanja Vištica provjerila čemu služi aplikacija i kako će COVID potvrde funkcionirati u praksi.

COVID potvrda puštena je u promet. Na graničnim prijelazima jedni su je koristili, a drugi još uvijek bez nje.

''Imamo ove naše karte, ali nitko ništa ne pita. Evo, potvrde da smo dva puta cijepljeni'', komentirao je Slobodan.

Danas nije bilo dužih čekanja. Pravi test će biti turistički vikend koji je pred vratima.

''Svakako je brže provjeriti COVID putovnicu, koja se samo skenira sa skenerom i odmah se zabilježi da je valjana u odnosu na provjeru PCR i antigenski test'', objasnio je načelnik Granične postaje Bregana, Marijan Burić.

Do nje se može putem e-Građanina, aplikacija je nešto drugo. Ona trenutačno služi samo organizatorima događanja - za provjeru QR kodova.

''Na ulazu će prilikom provjere vaše karte jednostavno skenirati vašu COVID potvrdu i ukoliko je ona zelena, ulazite na koncert'', objasnila je postupak Kristina Leko Kuštrak, direktorica IT centra, voditeljica projekta.

Grmoja ne odustaje: "Ne znate na koga ste se namjerili''

Obljetnica 100. godišnjice Komunističke partije, predsjednik poručio da Kinu može spasiti samo socijalizam

Dakle, aplikacija nije potvrda. No, plan je da se ona nadogradi i da ubuduće služi i građanima kao e-novčanik u kojem će se spremati COVID potvrde.

''Ta će aplikacija ljudima javljati da li im potvrda vrijedi, kada ističe, da li je mogu koristiti za prelazak u drugu državu i slično'', dodaje.

Dok COVID potvrde tek trebaju zaživjeti, interes za cijepljenjem odumire. Dario se došao cijepiti bez najave.

''Trebam ići u inozemstvo sad za dva, tri mjeseca, tako da trebam imati potvrdu i nemam baš izbora'', rekao je.

Vladin cilj da cijepi 50 do 55 posto građana do kraja lipnja nije prošao. Došli smo do 45 posto. Premijer kaže da je Vlada sve učinila.

''Ja sam radikalno protiv bilo kakvog potkupljivanja ljudi. Dakle, da mi sad idemo ovima koji se nisu cijepili, da njima dajemo 100 kuna pa da se cijepe. To ne dolazi u obzir'', izjavio je premijer Andrej Plenković.

Ministra zdravstva, Vilija Beroša, pitali smo ima li ideju kako pogurati cijepljenje. Kaže da je ideje zatražio od lokalnih zavoda.

''U skoro vrijeme vjerujem da ćete i te podatke dobiti'', naveo je.

A kako cjepiva ima na skladištu, Hrvatska će donirati 310.000 doza, od toga najviše Bosni i Hercegovini.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr